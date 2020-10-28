«Невыездные»: жители трех деревень под Казанью отрезаны от цивилизации

Большую часть года к ним невозможно проехать из-за отсутствия дорог

Жители сел Александровка, Верхние и Средние Девлизери, что в получасе езды от Казани, большую часть года живут без связи с цивилизацией — из-за отсутствия нормальных подъездных путей. Районные власти считают бесперспективным вкладываться в вымирающие деревни. Но они пустеют в том числе и из-за отсутствия инфраструктуры. Решить проблему за счет средств самообложения из-за малочисленности населения нереально. Как сообщили «Реальному времени» в администрации Пестречинского района, на территории которого находятся эти села, в этом году из республиканского бюджета выделен грант на 1,5 млн рублей на прокладку щебеночной дороги Екатериновка-Средние Девлизери. «Это капля в море, которая не решит проблемы», — вздыхают местные жители.

Не едут ни скорая, ни пожарные

В редакцию «Реального времени» обратились за помощью жители трех деревень Пестречинского района: Алесандровка, Верхние и Средние Девлизери, которые находятся всего в 40 км от столицы Татарстана. От трассы М7 «Казань-Набережные Челны» до них не больше трех километров, но добраться до автобана можно только в сухую погоду — дорожного покрытия здесь нет. После дождя грунтовку размывает так, что вязнет даже тяжелая техника.

Бездорожье отрезало от цивилизации поселения с богатой историей. Девлизери, например, основаны в первой половине XVII века, здесь сохранился храм в честь Святой Троицы, построенный в 1904 году. Сейчас в этих деревнях осталось чуть более 60 домов, в которых проживают в основном пенсионеры. Те, кто моложе, готовы жить в деревне постоянно, но из-за отсутствия инфраструктуры используют дома лишь, как дачи.

Многодетная семья Юлии Галеевой купила землю в Средних Девлизерях три года назад, так как места здесь красивые и до города недалеко.

— Мы пока строимся, но и строиться проблематично. Если прошел дождь, туда не проедешь. Добираемся только когда сухо, поэтому бываем там в основном только поздней весной и летом. Хоть у нас и полноприводная машина, но даже на ней застреваешь. Несколько раз нас вытаскивал трактор. Как только начинает капать дождик — мы сразу собираемся и уезжаем, потому что иначе ни на работу, никуда не выберешься, — рассказала Юлия.

Александра Самойлова 5 лет назад на средства материнского капитала построила дом в соседней Александровке, где всю жизнь прожила ее двоюродная бабушка.

— Добраться к нам можно только на снегоходе зимой и УАЗике летом. Из-за распутицы не могут проехать машины экстренных служб. Например, в деревне Девлизери дотла сгорел дом из-за того, что не смогли проехать пожарные. У пожилого человека был инсульт и пришлось просить соседа, чтобы он на «Ниве» отвез его до Екатериновки, где есть хоть щебеночная дорога до трассы. Даже автолавка останавливается только там, и пожилые люди идут пешком по этой жиже. Некоторые собираются уезжать из деревни, как раз из-за того, что со здоровьем проблемы и переживают, что скорая не сможет проехать. То есть вместо того, чтобы возрождать деревни, власти их хоронят, — возмущается Самойлова.

Три года без воды

Районные власти считают бесперспективным вкладываться в вымирающие деревни. Но они пустеют в том числе и из-за отсутствия инфраструктуры. В Александровке нет газа и водоснабжения, 3 года назад сломался насос в деревне Средние Девлизери, и с тех пор жители берут воду только из собственных скважин. Даже хлеб купить бывает проблематично, магазинов нет, а автолавка приезжает раз в неделю, если позволяют погодные условия. Потому родственники каждый раз везут сюда старикам из Казани и Пестрецов полные сумки продуктов и товаров первой необходимости.

— Централизованного водоснабжения у нас никогда не было, и жители брали воду в единственной на всю округу колонке. Три года назад сломался насос, и вся деревня сидит без воды. Напротив нас живет бабушка, ей 86 лет. Воды у нее нет, ей приносим мы или соцработник, который набирает ее у имеющих скважину соседей. Мы обращались на «Прямую линию» с президентом Путиным, но ничего не изменилось. Только поселковые власти вызвали нас и отругали за то, что мы жалуемся, — рассказала Юлия Галеева.

Цена растет год от года

Жители отрезанных от цивилизации деревень считают, что будь у них нормальная инфраструктура, это вдохнуло бы в них вторую жизнь. «Если бы у нас были газ и дорога, жителей было бы больше. К оставшимся в деревнях старикам приезжает много детей, внуков, правнуков», — отметил прописанный в Александровке Артём Газизов, который большую часть года вынужден жить в городе.

Деревенские рассказывают, что многие казанцы не прочь приобрести здесь землю, но увидев, что сюда не проехать, отказываются от покупки.

На протяжении пяти лет обитатели этих населенных пунктов пишут письма в различные инстанции с просьбой сделать хоть щебеночное покрытие. В 2018 году сменившийся глава Пестречинского района Ильхам Кашапов, к которому ходили на прием, даже лично объехал деревни. Но на все обращения приходят два стандартных варианта ответа — либо «на этот год денег не предусмотрено», либо «учтем в плане следующего года». При этом стоимость прокладки 4,8 км дороги постоянно растет: сначала специалисты «Главтатдортранса» подсчитали, что на это потребуется 53,2 млн, потом — 63, а теперь уже почти 90,5 млн рублей.

Жителям предложили самим скинуться на дорогу — по программе самообложения, но поскольку прописанных в этих населенных пунктах немного, этой суммы хватило только на то, чтобы засыпать щебнем небольшой участок грунтовки. «Он очень маленький и в том месте, где абсолютно не нужен», — говорит Самойлова.

В сентябре этого года инициативная группа собрала подписи жителей трех населенных пунктов и отвезла заявление в прокуратуру Пестречинского района вместе с отписками, накопившимися за 5 лет. «Просим вас провести проверку по факту ненадлежащего исполнения администрацией Пестречинского района своих обязанностей и защитить наши права и интересы», — просили подписанты. Но их письмо перенаправили в райотдел МВД, а оттуда — в администрацию Пестречинского района. Опять получился замкнутый круг. Сейчас активисты собираются подавать иск в суд на бездействие районной власти.

«Реальное время» попросило прокомментировать ситуацию представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«За строительство дорог внутри населенных пунктов отвечает администрация района. У каждого района есть муниципальный дорожный фонд, и администрация решает, где их строить. Мы отвечаем за региональные дороги», — пояснила пресс-секретарь минтранса РТ Наиля Клевлеева.

На все про все — 1,5 миллиона

Тем не менее настойчивость жителей пробила бюрократическую брешь. Как нам сообщили в администрации Пестречинского района, на этой неделе начались работы по строительству дороги Екатериновка-Средние Девлизери — от того самого участка, который засыпали щебенкой ранее.

«В Екатериновском сельском поселении Пестречинского района в этом году запланированы работы по строительству дорог. Источниками финансирования являются грант из бюджета РТ в размере 1,5 млн рублей и средства самообложения. На средства гранта запланирован ремонт межпоселковой дороги Екатериновка-Средние Девлизери протяжённостью 1,277 км. На ремонт этой дороги также направят часть средств самообложения, остальная часть пойдет на ремонт дороги на улице Переулочная в н.п.Екатериновка и улицы Центральная в населенном пункте «Нептун». Работы планируется начать 26 октября, но все зависит от погодных условий», — ответили в районной администрации на наш запрос.

Устно пресс-секретарь Ляйсан Мифтахова сообщила, что это одномоментно не решит проблему, но «учитывая ситуацию, средства республиканского бюджета в виде гранта было решено направить именно на это поселение». Войдут ли три деревни в план строительства улично-дорожной сети на будущий год, в администрации сказать пока не могут. «Есть еще другие крупные населенные пункты, такие как Куюки, Шигалеево, Кощаково, Званка, где много застроек, но средств на всех не хватает», — пояснила Мифтахова.

Новость о прокладке дороги местные жители восприняли скептически.

— 1,5 миллиона — это капля в море. Если до этого они писали, что дорога стоит более 90 млн, то сейчас выделили 1,5 миллиона, которого хватит максимум на 200 метров щебенки. А дальше — пешком идти? До наших деревень — Верхних Девлизерей и Александровки дорога не дойдет, — прокомментировал известие Артем Газизов.