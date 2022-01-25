Минниханов недоволен Миндортрансом РТ: ведомство «факультативно» занимается общественным транспортом

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов недоволен тем, как Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ занимается вопросом общественного транспорта в районах республики. От жителей муниципалитетов поступает много жалоб.

— В муниципалитетах нет системной работы, а министерство факультативно занимается этим вопросом, — заявил Минниханов на итоговой коллегии Миндортранса РТ.

По его мнению, для устранения проблемы с общественным транспортом в Татарстане потребуется принять серьезные решения. В частности, он предложил прибегнуть к бюджетным инвестиционным кредитам.

Фото: Максим Платонов

Проблемы с общественным транспортом были в Нижнекамске, но в прошлом году для города приобрели 50 автобусов ПАЗ. Помощь оказал Минниханов — городу выделили 227,3 млн рублей из республиканского бюджета, из которых 218,25 миллиона направили на обновление автопарка. Однако в Нижнекамске остается проблема с нехваткой водителей для этих автобусов.

Осенью проблемы с общественным транспортом возникли и в Бугульме — там автобусы перестали выходить на маршруты. Прокуратура после проверки пришла к выводу, что эксплуатация транспорта небезопасна, и подала иск в суд на перевозчика. Его деятельность приостановили, а властям пришлось досрочно расторгнуть договор с перевозчиком.

Проблемы назревали и в Альметьевске. В конце прошлого года единственный городской перевозчик «Апопат» отказывался от участия в торгах по перевозкам на 2022 год.

