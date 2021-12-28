Минтранс РТ: зимой в машине обязательно нужны источник тепла и усилитель Wi-Fi

Фото: Максим Платонов

Если большинство татарстанцев уходят с 31 декабря по 10 января на новогодние каникулы, то работники ЖКХ и дорожного хозяйства вынуждены, напротив, усилить режим работы. Именно в праздники, как правило, «идет массовое потребление» коммунальных услуг. В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана рассчитывают и на контроль со стороны 1 488 организаций, большинство из которых ТСЖ или УК. В министерстве заявили, что уже организовали оперативное взаимодействие между всеми этими структурами. В Минтранспорта же, чтобы не повторилась ситуация с километровыми пробками на федеральной трассе в Бавлинском районе, предложат контролировать там уборку снега компании, близкой «Татнефти».

«Запаркованность» дворов, шлагбаумы и отсутствие дворников — что может помешать уборке снега

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов заявил, что все предприятия в праздничные выходные будут работать в усиленном режиме.

— Мы с руководителями предприятий провели организационные мероприятия, собрали информацию об ответственных дежурных. Для оперативного реагирования создан штаб и назначены ответственные лица на каждый праздничный день. 2—3 января — самая активная вывозка мусора идет. Нужна слаженная работа, чтобы обеспечить подъездные пути. Надеемся, что сбоев не будет, — рассказал чиновник.

Впрочем, как дал понять Фролов, при уборке как мусора, так и снега возникают три проблемы, главные из которых — большое число машин во дворах и отсутствие дворников. «Запаркованность» дворов приводит к коллективной ответственности, добавил он: когда планируется вывоз снега, то оповещают население домов. И где жители организованы — сделать это получается, но, с сожалением отметил он, далеко не везде.

— У уборки дворов основной бич — [низкая] зарплата и отсутствие дворников. Задача управляющих компаний сегодня — набрать необходимое число людей, чтобы обеспечить уборку дворов, — заявил Фролов.

При уборке как мусора, так и снега возникают три проблемы, главные из которых — большое число машин во дворах и отсутствие дворников. Фото: Дмитрий Резнов

Еще одна проблема — шлагбаумы, которые сегодня ставят организации, в том числе во дворах многоквартирных домов по требованиям самих жителей. Легальность каждой такой установки шлагбаума власти регулярно проверяют, сразу же решая вопрос со схемой доступа во дворы эксплуатирующих организаций: машин по вывозу отходов или снега, но в первую очередь — карет скорой помощи.

— Главное, чтобы серьезных снегопадов не было, — выразил надежду замминистра строительства и ЖКХ Татарстана. — Для эффективной работы у нас, конечно, есть резервы на базе «Татлизинга», и спецтехника дополнительная, и дизель-генераторы, и две мобильные котельные на случай аварий. И тренировки проводим…. Но надеюсь, что дальше тренировок мы не пойдем. В целом же ситуация под контролем.

Минтранспорта РТ поблагодарило Казань за «целую армию муниципалитета» по уборке снега

Круглосуточное дежурство вынуждены будут вести и работники транспортной отрасли, предприятия и контролирующие органы которой будут работать в штатном режиме, пока большая часть жителей Татарстана отдыхает. В Минтранспорта РТ, впрочем, тоже заверили, что ведут мониторинг эксплуатационного состояния дорог республики. Наличие противогололедных материалов в нужном количестве обеспечили, техника вроде бы тоже есть в достаточном количестве.

Отдельно министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов выразил благодарность за «целую армию муниципалитета», имея в виду снегоуборочный парк Казани. Отметим, что нынешняя зима одновременно протестирует «умную систему» столицы РТ, которая, по мысли казанского начальства, должна будет передавать в реальном времени информацию о состоянии той или иной городской дороги, в том числе о качестве ее уборки.

Всего на дорогах РТ могут работать почти 400 единиц снегоуборочной техники. После последнего снегопада, неделю назад, на дороги, например, вышло более 200 машин.

После последнего снегопада, неделю назад, на дороги вышло более 200 машин. Фото: Дмитрий Резнов

Фарит Ханифов предложит Минтрансу РФ компанию от «Татнефти», чтобы не повторились пробки в снегопады на М-5

По словам Фарита Ханифова, его команда получает информацию от дорожных служб и центра мониторинга ежедневно в 7.30 утра. В том числе и о железнодорожном сообщении. На особый контроль взяты также три аэропорта республики и автобусное сообщение внутри Татарстана, где, заверил министр, для контроля и мониторинга уже каждая машина оснащена системой ГЛОНАСС. Если на маршрут одновременно выезжают три и более автобусов — к ним «приставляют» патрульную машину ГИБДД.

Ханифов, комментируя снежные заносы в Бавлинском районе, заявил, что дорожники с такой ситуацией справляются. Проблемы, однако, все же возникли — с дорогами, которые находятся не в республиканском подчинении, но работа и по ним, заверил он, уже ведется.

— Весь личный состав отрасли мобилизован, материальные ресурсы есть. Проблем больших не видим в этой части. За погодой следить будем, — заявил Фарит Ханифов. — Я бы не сказал, что мы эти участки не контролируем и они у нас заброшены. В частности, вот недавно случай был в Бавлинском районе, на федеральной трассе М-5 Самара — Уфа останавливалось движение. ФКУ «Волго-Вятка», хотя у них свой ареал работы, оказало нам содействие (имеется в виду ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», — прим. ред.). По поручению президента РТ была налажена связь министра [транспорта] Татарстана с министром [транспорта] Башкортостана, в прямом контакте были. Министры МЧС и МВД лично работали. Большой помощи мы не попросили, техника скомплектована. Заторы не смогли удержать, километровая очередь скопилась. С инициативой выходить будем, чтобы предлагать свои эксплуатационные организации [для очистки дороги М-5], например «Татнефтедор» (компания принадлежит холдингу «ТАГРАС», близкому «Татнефти», — прим. ред.).

Если на маршрут одновременно выезжают три и более автобусов — к ним «приставляют» патрульную машину ГИБДД. Фото: Максим Платонов

Приводя в пример чрезвычайные ситуации вроде километровой пробки на М-5, министр транспорта РТ даже дал несколько советов автовладельцам, которые собираются в зимние праздники выезжать в другие города. Во-первых, посоветовал Ханифов, лучше всегда держать в машине источник тепла. Во-вторых, учитывая ненадежность в зимний сезон мобильной связи на дорогах, стоит держать в машине систему усиления связи Wi-Fi.

— Они сегодня недорогие, здорово могут помочь. Главное — следите за погодой. И старайтесь удерживать, особенно людей старшего возраста, от поездок на ночь глядя, в метель, в непогоду, в туманы. И сами в это время старайтесь не выезжать.

Сергей Афанасьев