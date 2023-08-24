Пассажиропоток на речном транспорте Татарстана вырос на 95%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане пассажиропоток на речном транспорте вырос на 95%. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на пресс-конференции.



— Наша задача была довести количество пассажиров в год с 330 тысяч мы на сегодня имеем, до 500 тысяч, до полумиллиона пассажиров. На сегодняшний день направление это пока идет положительно. И мы увеличили пассажиропоток по сравнению с прошлым годом на эту дату на 95%. Это очень неплохая цифра. Почти удвоение пассажиров, — рассказал он.

По его прогнозу, в этом году установленная планка по пассажиропотоку в Татарстане будет достигнута.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, за навигацию прошлого года в пригородном сообщении Татарстана речными судами перевезли 330 тысяч пассажиров. В республике разработан план по обновлению и ремонту пассажирских судов и дебаркадеров. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина