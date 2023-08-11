Из Казани в Свияжск запустили первый «Метеор»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане 11 августа на речном маршруте Казань — Свияжск — Казань запустили первый рейс нового скоростного теплохода «Метеор-2020». Судно этим летом также будет курсировать в Болгар, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Путь из Казани до Свияжска на «Метеоре» занимает 45 минут. До Болгара на скоростном теплоходе можно добраться за 2 часа 25 минут.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рейс на новом «Метеоре» выполнило АО «Флот Республики Татарстан», созданное властями региона в мае 2023 года. Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в июне заявлял, что компания приступит к полноправной работе в следующем году, а текущий сезон навигации завершат с «Татфлотом».



В первый день лета в речном порту Казани прошла церемония передачи скоростного пассажирского судна «Метеор-2020» «Михаил Девятаев» и пассажирского судна А217-1 на баланс «Флота Республики Татарстан». В начале августа компания получила еще одно скоростное судно на подводных крыльях проекта 03830, получившее название в честь советского татарского поэта и журналиста, военного корреспондента, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.



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Татьяна Демина