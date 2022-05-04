В 2022 году в дороги Татарстана вложат 173,8 млрд рублей — это много или мало?

В 2022 году в дорожный сектор Татарстана инвестируют 173,8 миллиарда рублей. Такую сумму «Реальному времени» назвали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

— Итого мы в этом году в Республике Татарстан должны освоить, построить, отремонтировать, реконструировать дорог и искусственных сооружений на этих дорогах на порядка 170 миллиардов рублей. Такого в республике никогда не было, — рассказал сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.



На строительство автотрассы М-12 Москва — Казань в Татарстане в 2022 году направят 101 миллиард рублей. На возведение дороги М-7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов уйдет 5,5 миллиарда рублей, а на трассу Шали — Бавлы — 20,5 миллиарда рублей.



Фото: Ринат Назметдинов

В этом году в Татарстане планируется построить 52,5 км дорог. Еще 610,3 км намерены отремонтировать, рассказали в Миндортрансе республики.



173,8 миллиарда рублей — это:



$2,4 миллиарда, или €2,3 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.



В 4,6 раза меньше стоимости строительства трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург — она подорожала до более чем 800 миллиардов рублей.

В 4,6 раза больше, чем направили на дорожные работы в Татарстане в 2021 году — предусматривалось 37,6 миллиарда рублей.

В 12,4 раза больше суммы, направленной на дорожные работы в республике в 2020 году — чуть больше 14 миллиардов рублей.

В 4,3 раза больше, чем ушло на дороги в Казани в преддверии Универсиады 2013 года — около 40 миллиардов рублей.

В 2,1 раза меньше, чем заложили в Москве на строительство дорожно-мостовых объектов и метро — 366 миллиардов рублей в год.



На 53,8 миллиарда рублей больше дополнительно выделенных в апреле этого года средств на ремонт и строительство федеральных, региональных и местных дорог — 120 миллиардов.

В 2,7 раза больше, чем обойдется строительство и ремонт дорог в Подмосковье в 2022 году — 63 миллиарда рублей.

В 5,9 раза больше суммы, предусмотренной на ремонт и строительство дорог в Башкирии — в этом году объем дорожного фонда республики составит 29,3 миллиарда рублей.

В 12,2 раза больше общего дорожного фонда Алтайского края в этом году — 14,2 миллиарда рублей.

Почти на 4 миллиарда больше, чем позволит привлечь в инфраструктуру республики строительство трассы М-12 — 170 миллиардов рублей.

позволит привлечь в инфраструктуру республики строительство трассы М-12 — 170 миллиардов рублей. На 1,5 миллиарда рублей больше, чем выделило в конце 2020 года правительство России регионам на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог на три года — 172,3 миллиарда рублей.

Сумма, на которую в России в январе 2022 года продали легковых автомобилей, — 173,8 миллиарда.

Дарья Акимова