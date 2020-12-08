В Татарстане создадут вторую рабочую группу по строительству М-12

Фото: Инна Серова

Вторая рабочая группа представителей населенных пунктов и СНТ, рядом с которыми пройдет скоростной автобан М-12 Москва — Казань, начало строительства которого анонсировано «Автодором» уже в этом году, будет создана при муниципалитете Лаишевского района Татарстана. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции инициативной группы жителей района представитель татарстанского Минтранса — руководитель пресс-службы ведомства Наиля Клевлеева.

По ее словам и по мнению участвовавшего в пресс-конференции главы Лаишевского муниципального района Ильдуса Зарипова, создание такой группы будет особенно актуально, когда начнется процесс строительства.

Участники пресс-конференции — жители села Тарлаши Орловского сельского поселения и местных дачных товариществ заявили, что вынужденно принимают тот факт, что платная скоростная трасса пройдет мимо их домов, однако настаивают, чтобы последствия этого были сведены к минимуму.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане создали рабочую группу по вопросу строительства автодороги М-12 Москва — Казань, которую возглавил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.