Фарит Ханифов: износ автобусов 5 и более лет составляет около 70%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Больше четверти пассажирских автобусов в Татарстане используются свыше 10 лет. Об этом сообщил глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на итоговой коллегии ведомства.

— Износ автобусов 5 и более лет составляет около 70%, а износ более 10 лет — 26%, — рассказал он и добавил, что Татарстан заявится на обновление общественного транспорта.

Среднесписочное количество подвижного состава автомобильного и городского электричества транспорта — более 2 тысяч. Они обслуживают 801 регулярный маршрут.

В мае «Реальное время» писало, что на некоторые маршруты в Казани вышли старые красные автобусы еще 2012 года выпуска. Перевозчики отказались от комментариев по этому поводу, но разъяснения нашлись в мэрии города. В первую очередь в городской администрации указали на то, что автобусы 2012 года выпуска пустили из резерва только на маршруте №1, и заверили, что ситуация не носит массового характера.



За последние 4 года в Казани закупили 197 новых автобусов. Средний срок их эксплуатации — 4,8—5,5 года.



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Татьяна Демина