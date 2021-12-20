Верхнеуслонцы жалуются на новые маршруты с пересадкой до Казани

В результате изменений, вызванных необходимостью сохранить социально значимые перевозки, пассажиры стали платить на 40% больше

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Пока казанские перевозчики просят субсидии у Рустама Минниханова, население Верхнеуслонского района просит вернуть им автобусы — прямые маршруты до Казани. Жители райцентра рассказали, как лишились прямого автобусного сообщения со столицей, и завидуют соседям из Иннополиса, у которых такая транспортная возможность есть. Почему в Татарстане на смену прямым перевозкам до столицы приходят мультимодальные, какие альтернативы остаются у тех, кто работает в столице республики, а живет за ее пределами, и как это влияет на тарифы на пассажирские перевозки, — подробности в материале «Реального времени».

«Верните автобус до Куралово»



Изменение межмуниципальных маршрутов из Верхнего Услона до Казани вызвало большое недовольство у жителей райцентра. Многие из них работали в столице и добирались прямыми автобусами до города и обратно, теперь же такой возможности они лишены.

С транспортными проблемами здесь сталкиваются не впервые: «Верхний Услон. Не район. А райцентр. Находится в 40 минутах езды от Казани. Завтра сестре надо возвращаться с работы домой в 9 утра, в Услон. Она будет завистливо провожать взглядом 91-й автобус, который ходит каждые 15 минут до Высокой Горы. Автобуса до Верхнего Услона нет. Он будет только в 2 часа дня, если повезет, не сломается или прочее», — еще в 2016 году сетовала местная жительница Вера Гудихина.

Теперь же, по ее словам, «стало еще хуже». Женщина рассказала, что и этот редко ходивший маршрут «Казань — Верхний Услон — Куралово» отменен как нерентабельный:

— Зато пустили автобус до Иннополиса, то есть добираться на перекладных. Наш родной верхнеуслонский автобус не ходит, люди добираются до города вскладчину на такси. Из района добраться до больницы в райцентре тоже только на такси. Верните хотя бы автобус до Куралово, ну смешно же — добираться до города с пересадкой, находясь в 60 км от Казани!

В Минтрансе рекомендуют жителям Верхнеуслонского района до определения новых перевозчиков «воспользоваться межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок». Фото: mindortrans.tatarstan.ru

«Прекращено по инициативе перевозчиков»

Как сообщили «Реальному времени» в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ, решение отменить рейс было вынужденным:

— Обслуживание межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок №500 «Казань — Куралово» и №511 «Казань — Верхний Услон» прекращено по инициативе перевозчиков из-за нерентабельности. В рамках возложенных полномочий Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ проводило открытые конкурсы на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок №500 и №511. Заявок на участие в конкурсах не поступало.

В Минтрансе рекомендуют жителям Верхнеуслонского района до определения новых перевозчиков по этим маршрутам (на что в свете их нерентабельности надежда невелика) «воспользоваться межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок, проходящими по автодороге Казань — Ульяновск: №574 «Буинск — Казань — Буинск», №575 «Тетюши — Казань — Тетюши».

Автобус по цене такси

Но если все-таки желающие обслуживать верхнеуслонское направление перевозчики найдутся, то не факт, что они будут возить пассажиров по доступным ценам.

— В связи со вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), а также Закона Республики Татарстан от 26 декабря 2015 года № 107-ЗРТ «О реализации Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» межмуниципальные маршруты, проходящие по территории Республики Татарстан, отнесены к регулярным перевозкам по нерегулируемым тарифам, — предупредили в министерстве. — В соответствии со статьей 3 вышеуказанного Федерального закона тарифы на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам устанавливаются перевозчиком, обслуживающим данные маршруты.

Правда, в этом порядке формирования тарифов заложены мины как для перевозчиков, так и для пассажиров. Руководитель одного из частного пассажирских автопредприятий республики на анонимных условиях так описал ситуацию:

— Перевозить двух-трех человек ежедневно автобусом при приемлемой цене билетов невыгодно — так даже ГСМ и обслуживание автопарка не окупишь. А если я воспользуюсь своим правом и установлю экономически целесообразный тариф, то автобусом вообще никто не поедет. Потому что дешевле будет найти попутчиков и скинуться на такси. И получается, что без дотаций со стороны государства такой маршрут никому не нужен. А дотации на эти маршруты не полагаются.

«Мы задачу решаем»

— Действительно, с 1 сентября прошлого года автобусный маршрут «Казань — Верхний Услон — Куралово» отменен, решение о его возобновлении находится в компетенции Министерства транспорта Республики Татарстан, — пояснила «Реальному времени» начальник отдела территориального развития Верхнеуслонского райисполкома Олеся Сельская. — Муниципалитет отвечает за маршруты внутри района. И мы эту задачу решаем, мы еще в октябре 2020 года запустили маршрут «Куралово — Верхний Услон — Иннополис», поэтому у жителей нет проблемы добраться ни до Иннополиса, откуда ходит автобус в Казань, ни до райцентра. Этот автобус ходит трижды в день — туда и обратно.

Она сообщила, что сейчас на территории района работает четыре муниципальных маршрута, в том числе и от Куралова до Иннополиса.

Эти маршруты — «Верхний Услон — Куралово — Иннополис», «Верхний Услон — Иннополис», «Шеланга — Верхний Услон» и «Канаш — Верхний Услон» обслуживает резидент Иннополиса — ООО «Иннополис экспресс». Это же предприятие обеспечивает пассажирские перевозки от Иннополиса до Казани.

Альтернатива — мультимодальные перевозки

— Если маршрут до Казани был экономически невыгодным, то сейчас, при перевозках от Куралова до Иннополиса «плечо» стало намного меньше, — рассказал «Реальному времени» директор и бывший собственник зарегистрированного в Иннополисе ООО «Иннополис экспресс» Артур Мадышин (сейчас, судя по информации «СПАРК-Интерфакс», предприятием владеет его супруга или близкая родственница с такой же фамилией). — А маршрут до Казани сам по себе выгодный, там хороший трафик. Поэтому для нас имеет смысл именно такая организация перевозок — мультимодальная. В этом случае уже непринципиально, насколько доходным будет маршрут до Куралова, мы там можем даже работать в условный ноль. Люди собираются в таком «хабе» — в Иннополисе — и едут уже на комфортабельном большом автобусе в Казань. И это окупается.

По словам Мадышина, основная часть пассажиров из Куралова и Верхнего Услона, а всего их утром бывает 20—25 человек, ежедневно едут до Иннополиса. Вечером возвращаются 15—20, остальные, по всей видимости, заканчивают работу и уезжают раньше. А еще он уточнил, что кроме маршрута «Куралово — Верхний Услон — Иннополис», который заходит в Верхний Услон, есть и прямой рейс из Верхнего Услона до Иннополиса.

— Если раньше люди могли ездить только утром и вечером, то сейчас рейсов стало гораздо больше. Можно ездить и в течение дня.

Правда, для пассажиров мультимодальные перевозки оборачиваются дополнительными тратами. Если на прямом рейсе до Казани они платили за билет 125 рублей, то с пересадкой — уже 150, а сейчас, после повышения тарифов, отдают 175 рублей (50 до Иннополиса и еще 125 — до Казани).

Разделяй — и получай субсидии

Как пояснил «Реальному времени» осведомленный источник, организация подобных мультимодальных перевозок стала своего рода выходом для республиканского Минтранса из непростой ситуации, когда республиканские власти обязаны обеспечить транспортную связь столицы республики с районами, но не имеют возможности делать это по финансовым причинам.

Дело в том, что упомянутый в ответе Минтранса «Реальному времени» и основанный на положениях федерального законодательства порядок организации регулярных перевозок не позволяет субсидировать межмуниципальные перевозки. А перевозчики сами не «тянут» обслуживание маршрутов с низким трафиком. Именно по этой причине, как выяснило наше издание, с маршрута «Куралово — Верхний Услон — Иннополис» ушло ПАТП-1. А при разделении такого маршрута на два тот, что внутри района, сразу становится дотационным. Второй же — от «хаба» вроде Иннополиса до Казани — получает шансы стать окупаемым. И судя по информации на сайте республиканского Минтранса, случай с отменой «кураловского» маршрута — в республике далеко не единственный.

Есть проблемы и на муниципальных маршрутах, например, в Бугульме этой осенью вовсе перестал ходить общественный транспорт. Проблему по этому городу и еще трем, где такая же кризисная ситуация с автобусами, республика решает с привлечением московских экспертов из НИИ автомобильного транспорта.

Проблему по Бугульме и еще трем городам, где такая же кризисная ситуация с автобусами, республика решает с привлечением московских экспертов из НИИ автомобильного транспорта. Фото: wikipedia.org

И все равно в убытке

У предприятия, обеспечивающего пассажирские перевозки в Верхнеуслонском районе, как сообщил его директор, 13 автобусов разной вместимости. На рейсах в Куралово и других «деревенских» направлениях используют два микроавтобуса и один автобус средней вместимости. А между Иннополисом и Казанью курсируют большие и комфортабельные туристические автобусы, которых у предприятия восемь.

Кроме госконтрактов по организации транспортного обслуживания на четырех вышеупомянутых муниципальных маршрутах и пассажирских перевозок до Казани, ООО «Иннополис экспресс» оказывает транспортные услуги исполкому Верхнеуслонского района — в сентябре 2021 года предприятие заработало 155 тыс. рублей на проведении Всероссийской переписи населения.

По словам Артура Мадышина, в его компании сейчас трудятся около 20 человек, по данным «СПАРК-Интерфакс», среднесписочная численность работников составляла на конец 2020 года восемь человек вместе с директором. Прошлый год фирма завершила с выручкой свыше 16,6 млн рублей и убытком в 573 тыс. рублей.

Кроме этой компании, Мадышин руководит принадлежащим ему на 80% и зарегистрированным также в Иннополисе ООО «ФСТ-Интегро», специализирующимся на консультативной деятельности и работах в области компьютерных технологий. У этого микропредприятия, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка в 2020 году составила 1,16 млн рублей, а убытки — 1,744 млн. Совладельцем ООО «ФСТ-Интегро» выступает Донской Павел Михайлович — человек, чьи имя, отчество и фамилия полностью совпадают с ФИО начальника Управления развития и поддержки интеллектуального банка данных ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ».