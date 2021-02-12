«Если находим пьяного водителя, на местном телеканале показываем его целую неделю»

В правительстве Татарстана решают, как снизить аварийность и смертность на дорогах республики

Хотя статистика ДТП в Татарстане показала положительную динамику, аварии все еще уносят много человеческих жизней, посетовал накануне на правительственной комиссии вице-премьер республики Шамиль Гафаров. На месте каждого второго дорожного происшествия выявлены недостатки зимнего содержания дорог, а каждый четвертый погибший — жертва «пьяного» водителя. Вице-премьер поручил вовремя заключать договоры на зимнее обслуживание трасс, а тех, кто сел за руль в нетрезвом виде, транслировать по местному ТВ не менее недели. Подробнее — в материале «Реального времени».

Каждый третий погибший — пешеход

Начиная с 2013 года в Татарстане снижаются показатели аварийности на дорогах, отметил вице-премьер республики Шамиль Гафаров, открывая первое в этом году заседание правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения с участием представителей районов.

— В 2020 году на дорогах республики погиб 331 человек. Помним времена, когда у нас было погибших в ДТП под 800—900 человек в течение года, причем рост транспортных средств в эти годы был гораздо меньше. Но пока хоть один погибший есть в транспортной составляющей республики Татарстан, мы за это ответственные и нам есть куда стремиться, — заявил Гафаров.

В минувшем году произошло 4 017 ДТП, погиб 331 человек, 4 898 получили ранения, привел данные начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов. По сравнению с прошлым годом, число ДТП уменьшилось на 508 происшествий, на 38 человек снизилась смертность, число раненых снизилось на 721 человека. Упали также показатели происшествий с участием детей, пешеходов и водителей со стажем управления менее двух лет.

В минувшем году произошло 4 017 ДТП, погиб 331 человек, 4 898 получили ранения, привел данные Ленар Габдурахманов. Фото: tatarstan.ru

Каждый третий погибший в аварии в республике — пешеход. В прошлом году в рамках программ по безопасности дорожного движения в Татарстане установили 34 светофора, 70 км дорожных ограждений, проложили 12 км тротуаров, 608 искусственных неровностей. Кроме того, определили 287 аварийных участков, на которых провели инженерные работы. В этих местах число погибших снизилось на 116 человек. В 2021 году инженерные работы требуются на 213 опасных участках.

Сказывается сезонность статистики: практически треть всех жертв ДТП погибли в четвертом квартале прошлого года.



Каждый четвертый погибший попал в аварию по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. Всего при проверках на дорогах за прошлый год задержано 13 тыс. таких водителей.

Стало больше ДТП на региональных дорогах. Так, в Агрызском и Муслюмовском районах есть рост по всем показателям аварийности, в 14 муниципалитетах увеличилось число погибших, в 14 же районах не достигли целей нацпроекта.

При увеличении «пьяных» ДТП не принято никаких мер профилактики в Тетюшском и Высокогорском районах.

Только в восьми муниципалитетах публикуют информацию о поведении на дорогах в телеграм-каналах.

На дорогах Татарстана погибли девять детей, восемь из них — по вине водителей, которые нарушили ПДД и не пользовались удерживающими устройствами для перевозки. Уже с начала этого года погибли три ребенка.

Сказывается сезонность статистики: практически треть всех жертв ДТП погибли в четвертом квартале прошлого года. Фото: Максим Платонов

Чтобы повысить ответственность родителей на дорогах, необходимо проводить тренинги, в том числе для рожениц, считает начальник управления. Пока они проводятся только в ДРКБ, а необходимо распространять этот опыт на все роддома и перинатальные центры, заметил докладчик. Он привел пример эффективности использования детских кресел и ремней безопасности для взрослых, так, в январе при ДТП автомобиль Renault получил серьезные повреждения, при этом родители и двое дошколят, соблюдавшие правила безопасности, отделались лишь ушибами. Уже в текущем году сотрудники ГИБДД зафиксировали более 1800 фактов нарушения перевозки детей.

«Даже два раза покажут по телевизору — это же позор!»

На месте каждого второго ДТП зафиксированы недостатки зимнего содержания дорог. Балансодержатели привлечены к ответственности, но человеческие жизни не вернуть, подчеркнул Ленар Габдурахманов. По его словам, уже в текущем году возбуждено 299 административных дел по ненадлежащему содержанию дорог.

Не все организации вовремя заключают муниципальные контракты на содержание дорог, отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов. После его доклада Шамиль Гафаров задался вопросом, как чистят дороги в муниципалитетах в декабре, если часть предприятий контракты на эту работу заключают не в октябре, как положено, а в конце декабря. «Ползимы прошло?! Так не должно быть!», — возмутился вице-премьер.

«Традиционно организации за свой счет убирались», — неопределенно ответил Ханифов.

Если по каким-то причинам не получается заключить контракты, значит, нужно возвращаться к этому вопросу, заметил Гафаров.

Шамиль Гафаров задался вопросом, как чистят дороги в муниципалитетах в декабре, если часть предприятий контракты на эту работу заключают не в октябре, как положено, а в конце декабря. Фото: Дмитрий Резнов

Кроме того, его удивило, почему контракты на ямочный ремонт заключаются до 1 июля.

— А что будем делать в апреле?! — возмутился вице-премьер. — После весны еще делается проверка состояния дорог и выявляются участки, где нужен ремонт. Вовремя разберитесь — чем помочь, вопрос не одного-двух районов.

Шамиль Гафаров предположил, не допущена ли ошибка в постановлении правительства в сроках по этому вопросу и поручил вернуться к нему более узким кругом. Заместитель премьер-министра также распорядился составить четкий план работ дорожников в связи с началом строительства в этом году трассы М-12.

Вице-премьер, поблагодарив СМИ за участие в освещении темы безопасности дорожного движения, все же прервал доклад руководителя «Татмедиа» Айдара Салимгараева, напомнив о решении, которое комиссия приняла осенью прошлого года на выезде в Муслюмовский район.

— Мы там договорились, что если обнаруживаем пьяного водителя, то на местном телеканале его показываем целую неделю, — сказал Гафаров.

Только за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 264 пьяных водителя, обратил внимание вице-премьер на цифры из доклада Ленара Габдурахманова.

Заместитель премьер-министра распорядился составить четкий план работ дорожников в связи с началом строительства в этом году трассы М-12. Фото: tatarstan.ru

— А вы у себя проверьте, выполняется ли это решение… Представьте, на территории муниципального образования даже два раза покажут по телевизору, это же позор, и не один раз надо показать, а в течение недели. Отработайте, — поручил Шамиль Гафаров представителям СМИ и председателям комиссий по безопасности дорожного движения в муниципалитетах, еще раз напомнив о страшных цифрах статистики по нетрезвым водителям.

РЖД нуждается в помощи, а республика — в вертолетных площадках

Замначальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов, отчитываясь о ситуации на железнодорожных переездах, а их 80 на территории Татарстана, обратил внимание, что требуют решения несколько вопросов. Необходимо наладить передачу сигнала фотовидеофиксации с девяти комплексов, которые РЖД передало на баланс республики. Помимо этого, необходимо решить вопрос о собственности еще девяти комплексов видеонаблюдения, которыми оборудовали переезды. Черемнов попросил поддержки и еще одного проекта РЖД — строительства третьего главного пути на участке «Дербышки — Арск». Пять запланированных там путепроводов и один тоннель позволят уйти от пересечения с автодорогой. Однако финансирование проекта за последнее время подскочило больше чем в три раза и составляет 42,6 млрд рублей. По словам докладчика, большую часть расходов будет нести РЖД, но требуется и поддержка республиканского бюджета.

Завершая совещание, Шамиль Гафаров поручил в феврале провести заседания комиссий во всех районах Татарстана и городских округах. Он предложил Минобрнауки РТ разработать экспериментальную программу для одной из школ республики: можно сделать навигацию из дорожных знаков внутри школы, приглашать сотрудников автошкол на встречу со старшеклассниками — поручил подумать вице-премьер. Он считает необходимым разработать обучающие программы и для летних лагерей. Общественный транспорт, по мнению Гафарова, нужно снабдить наглядным материалом по безопасности дорожного движения. Руководитель аппарата Кабмина РТ предложил еще раз детально сверить действия медиков и сотрудников МЧС, которые прибывают к месту ДТП, вдруг удастся «найти где ужаться» по времени, предположил Гафаров. По его словам, одна, две, пять минут многое решают, когда речь идет о жизни человека. Росавтодору он поручил подготовить предложения по строительству и содержанию вертолетных площадок: пострадавших с места ДТП можно забирать по воздуху.