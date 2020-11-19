«Автодория» спрячется в потоке: фиксация нарушений станет незаметной для лихачей

Кроме того, с 20 ноября в Татарстане заработает автоматическая фиксация нарушений при левом повороте и развороте в неположенном месте

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», новую ловушку готовят водителям «Автодория» и татарстанский Минтранс. Это программный комплекс, который позволяет передавать данные о нарушителях правил дорожного движения буквально «с колес» в центр фотовидеофиксации нарушений в ГИБДД. Прибор, который умеет отслеживать нарушителей ПДД в движении, еще не прошел сертификацию, но это может произойти уже вскоре. После его внедрения у них не останется шансов, поскольку, в отличие от стационарных камер и «переставных» комплексов контроля скорости на треногах, об этих приборах водителя не предупредят ни «Яндекс-карты», ни радар-детектор. Разработчик уверяет, что это делается не для увеличения потока штрафов, а для повышения безопасности на дорогах. Тем временем уже завтра в Татарстане заработают новые камеры фиксации нарушений при левом повороте.

«Чтобы водитель думал, что рядом в любой момент может оказаться прибор видеофиксации»



— Это программный комплекс, — рассказал «Реальному времени» о новой разработке «Автодории» директор компании по инновациям Антон Куховаренко. — Мы выстраиваем свою инновационную политику вокруг программно-аппаратного комплекса по анализу безопасности автодороги. Новое поколение приборов системы мы строим с прицелом на то, что они будут измерять не только скорость, но и оцифровывать дороги. Прибор станет передвижным — он будет стоять на автомобиле и двигаться в потоке вместе с другими автомобилями. В свое время наши приборы измерения средней скорости что сделали? Побудили водителя соблюдать ПДД не только там, где у них радар пропищал, а на всем пути следования от камеры до камеры. А здесь мы планируем с помощью передвижного прибора добиться того, чтобы, двигаясь в потоке, водитель думал, что рядом с ним в любой момент может оказаться прибор видеофиксации. Он не может спрогнозировать и рассчитать среднюю скорость, с которой ему надо ехать, чтобы не попасться, как, к примеру, между стационарными камерами.

По словам Куховаренко, работа над новым комплексом ведется компанией «с расчетом занять нишу более дешевого и популярного анализа безопасности»:

— Мы не используем дорогостоящего оборудования. Мы говорим, что наш относительно дешевый прибор будет не только заниматься фото- и видеофиксацией, но и регулярно пополнять информационную базу о дороге. К примеру, о том, что знак исчез, мы узнаем сразу же, потому что при очередном объезде его не будет. Это будет комплекс исследования безопасности не только с точки зрения фото- и видеофиксации — это будет и система постройки прогнозной модели, и рекомендательная система, которая будет определять, какие меры обеспечения безопасности смогли бы сработать на конкретном участке. Ее использование поможет сэкономить штат сотрудников, которые этим занимаются в органах, контролирующих безопасность дорожного движения.

Что касается самого прибора для контроля скорости, это, говорит Куховаренко, безрадарный прибор нового поколения, который в состоянии собирать информацию для создания цифрового двойника дороги и способен измерять скорость по видео:

— За базовую технологию взята стереокамера. Это две камеры, разнесенные на известное расстояние, которые могут измерять расстояние до прибора. Работает это точно так же, как наши глаза. Прибор в каждый момент времени может построить облако точек, 3D-упрощенную схему дороги. По этим точкам ищутся автомобили и сдвиг, местоположение комплекса и автомобилей привязывается по ГЛОНАСС.

Противодействовать такому контролю водитель вряд ли сможет — он же не будет знать, где этот хитрый «контролер» находится. И поскольку спрогнозировать его появление водитель никак не может, он будет всегда держать в голове, что в любой момент прибор может появиться в зоне его передвижения, рассуждает Куховаренко. А для пущей эффективности размещать новые системы контроля он предлагает на общественном транспорте или такси: «Это не должны быть патрульные или какие-то специальные автомобили. Машина должна максимально находиться в потоке».

Выйти с этой разработкой на рынок, по словам представителя «Автодории», компания сможет примерно через год — прежде программный комплекс должен пройти сертификацию.

В ПАТП пока ничего не знают о планах повесить на автобусы «общественную нагрузку» по ловле нарушителей ПДД с помощью суперсовременных устройств. Фото: Максим Платонов

Комментарии и штрафы — только после «обкатки»

Между тем в ПАТП пока ничего не знают о планах повесить на автобусы «общественную нагрузку» по ловле нарушителей ПДД с помощью суперсовременных устройств. В Ассоциации АТП республики Татарстан ответили, что, по их данным, этот проект является совместным детищем ООО «Автодория» и республиканского Минтранса. Дескать, все вопросы к ним.

В Минтрансе на запрос «Реального времени» о проекте пока не ответили, по получении мы готовы информацию ведомства опубликовать.

Что же касается ГИБДД, то там, как выяснилось, пока также не строят конкретных планов сотрудничества с «Автодорией» в этом направлении. Как пояснил начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Татарстан Айрат Насыров, несертифицированные приборы не могут использоваться, а комментировать то, чего пока нет, люди в погонах не могут. Он также дал понять, что в случае их сертификации, новый вид фиксации нарушений не будет введен, как говорится, без объявления войны:

— В таких случаях вначале проводится «обкатка» комплексов в тестовом режиме, без оформления постановлений о правонарушениях.

«Установленные на машины камеры используются в разных странах»

— С точки зрения развития технологий контроля соблюдения правил дорожного движения — за системами видеоаналитики будущее, — считает генеральный директор компании «Казань — Телематика» Марсель Нигметзянов. — Поэтому попытка протестировать такое новое техническое решение — это логичная и правильная инициатива. Стационарные видеокамеры фиксации нарушений уже проявили себя с хорошей стороны, способствуя сокращению аварийности. А установленные на машины камеры успешно используются в разных странах. Правда, любая техническая новация требует квалифицированного тестирования и первичных апробаций в реальных условиях. Важно, чтобы перед массовым распространением новая система контроля работала без сбоев и технических неполадок.

Согласен с ним и кандидат физико-математических наук, сотрудник Казанского физико-технического института им. Завойского Юрий Горюнов, оспоривший в 2016 году штраф, который ему в татарстанской ГИБДД выписали по результатам фотофиксации с неправильно установленной передвижной камеры.

— На мой взгляд, все это нормально. Однако результаты измерений должны быть гарантированно точными, не должно допускаться искажений. Точность измерений должна быть на порядок выше, чем точность соблюдения водителем заданной скорости. К примеру, если точность измерения скорости комплексом фиксации составляет полкилометра в час, то штраф должен выписываться на превышение от пяти километров в час.

По словам Горюнова, водитель, глядя на спидометр, может соблюдать скоростной режим именно с такой точностью — от этого и нужно «плясать».

«Законно и для бюджета полезно»

— Такой контроль скорости — прибором, установленным на движущемся транспортном средстве, — вполне законен и эффективен, — считает юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем. — О необходимости скрытого патрулирования ФАР говорит давно. У нас должно быть так же, как на Западе — там никогда не знаешь, из какого автомобиля тебя снимают. И это, если отстраниться от пресловутого представления о недостойности «стукачества», очень даже неплохо! Это дисциплинирует водителей и делает дороги более безопасными.

По мнению представителя ФАР, скрытое патрулирование должно работать не только на соблюдение скоростного режима, но и способствовать пресечению других нарушений. Например, движению по автобусной полосе, раннему на нее съезду для поворота:

— Сейчас у нас на полосу для движения общественного транспорта водители обычно перестраиваются заранее, а тому, кто едет по правилам, в разрешенном месте нарушители зачастую уже не дают перестроиться.

И с идеей установки систем контроля на общественный транспорт Копвиллем также вполне согласен. Однако у него есть свой вариант, который помог бы здорово сэкономить на контроле за нарушителями, а то и вовсе обойтись без «Автодории»:

— Сегодня в общественном транспорте уже стоят видеокамеры с ГЛОНАСС, которые фиксируют все, что происходит на маршруте. Их данные передаются диспетчерам автопарков и используются в случае необходимости, например, при ДТП. Достаточно обязать автопредприятия передавать все записи еще и в ЦАФАП — и ГИБДД сможет штрафовать нарушителей по этим данным. Обязать просто — исполкому города достаточно вписать соответствующий пункт в контракты с перевозчиками. А штрафы от такого контроля помогут пополнить местные бюджеты, которые в условиях пандемии коронавируса стремительно сжимаются.

ГИБДД предупреждает

Ну, а пока, как сообщили «Реальному времени» в республиканской ГИБДД, пополнить бюджет и повысить безопасность на дорогах помогут новые камеры, которые к 20 ноября в полную силу заработают на всех перекрестках Казани, где запрещены поворот налево и разворот.

— Эти нарушения будут фиксироваться, и по ним уже в ближайшие дни будут выписываться постановления об административных правонарушениях, — рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Татарстан Айрат Насыров. — И мы хотели бы предупредить об этом водителей.

Что же касается «казанского поворота налево», который практикуют водители в запрещенных местах, — когда совершается правый поворот, а затем сразу же разворот в обратном направлении, то в ГИБДД из-за сложности фиксации такого нарушения нашли другой выход:

— В местах, где это происходит, сейчас устанавливаются сооружения, которые препятствуют развороту. Например, на пересечении проспекта Победы и улицы Ломжинской поворот налево фиксируют камеры, а развороту препятствует стационарное сооружение, разделяющее полосы.

Такое же «сооружение» — капитальная стенка из бетонных блоков — появилось и на улице Мусина на перекрестке с проспектом Ямашева, где бывает много желающих совершить «казанский поворот налево» в сторону «Парк-Хауса».