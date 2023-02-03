В Татарстане выросла зарплата на предприятиях дорожно-транспортного комплекса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Зарплата на предприятиях дорожно-транспортного комплекса Татарстана в 2022 году составила 57,8 тысячи рубля, что на 19,1% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на итоговой коллегии ведомства.

— На дорожно-строительных предприятиях темп роста зарплаты составил 25,6%, — добавил он. Средний показатель в 2022 году — 64 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан, если не учитывать Москву, по объемам дорожного строительства на первом месте в России, заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Пятилетним планом на дорожные мероприятия на территории республики до 2028 года предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 224 млрд рублей.



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Татьяна Демина