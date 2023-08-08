В программу дорожных работ в Татарстане на 2023 год вложили 86,8 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Общий объем финансирования программы дорожных работ в Татарстане на 2023 год составил 86,8 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин на пресс-конференции.

— Программой дорожных работ на 2023 год у нас предусмотрено сегодня 86,8 млрд рублей, в том числе муниципальный дорожный фонд 1,3 млрд рублей. Здесь у нас наблюдается рост по отношению к 2022 году — 67,4 млрд рублей, я напомню, было по итогам 2022 года, — сказал он.

Артем Чукин уточнил, что в общий объем финансирования включены средства опережающего финансирования, поступившие в виде кредитных средств — 8,2 млрд рублей. Из них 5,2 млрд рублей направлены на финансирование проекта трассы Алексеевское — Альметьевск.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов рассказывал, что в 2022 году в регионе в дорожные работы вложили более 190 миллиардов рублей.



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Татьяна Демина