Фарит Ханифов о транспорте в Татарстане: «Случаи есть — то горим, то не тормозим, то высаживаем»

Извинения от министра транспорта

Общественный транспорт Казани, да и Татарстана в целом под конец 2020 года оказался в центре целого ряда скандалов. Уже не первую неделю на всех уровнях обсуждают постоянно горящие «краснобусы» и трамваи в столице республики — число пожаров и общественный резонанс вокруг них уже привлекли к проблеме внимание силовых ведомств. Масла в огонь добавил инцидент, произошедший в эти выходные на автобусном маршруте Казань — Елабуга: водитель высадил подростка, не доехав до города, якобы из-за того, что до конечного пункта маршрута собиралось ехать слишком мало пассажиров.

Сегодня министру транспорта Татарстана Фариту Ханифову пришлось извиняться за совокупность всех инцидентов.

— Сегодня у нас участились такие негативные случаи. Замалчивать их нельзя, обходить нельзя, но хочу сказать, что службы соответствующие, которые организуют работу общественного транспорта, контролируют, они на местах. Я приношу, пользуясь случаем, извинения за те негативные случаи, которые участились. Замалчивать нельзя, надо реагировать, делать выводы. [...] Случаи есть — то горим, то не тормозим, то высаживаем. Но хочу заверить, служба работает. И на такие случаи будем реагировать моментально.

При этом, если бы не упомянутые «случаи», ситуация с общественным транспортом в республике выглядела бы довольно неплохо, добавил министр. «Если бы не эти случаи, мы бы работали положительно. Статистика, динамика, она хорошая, но случаи есть», — сказал Ханифов.

Ситуация в числах

Это заявление в целом подкреплено статистикой, которую сегодня озвучил замглавы ГИБДД Татарстана Дамир Бикмухаметов. По его словам, за 11 месяцев этого года в Татарстане аварийность по вине водителей пассажирского транспорта снизилась. Всего за этот период произошло 121 ДТП, в них погибли два человека и 139 получили травмы. Количество ДТП сократилось на 20%. Именно по вине водителей автобусов за 11 месяцев произошло 102 ДТП, в которых один человек погиб и 117 получили телесные повреждения. Количество ДТП сократилось на 18%, раненых меньше на 49.

Вместе с тем рост ДТП по вине водителей общественного транспорта отмечается в Челнах и в четырех муниципальных районах. Кроме того, за этот период ГИБДД выявила более 30 тысяч различных нарушений в работе общественного транспорта республики. Так, инспекторы составили около 5 тыс. материалов за управление технически неисправным транспортным средством. Выявлено 13 фактов управления ТС в нетрезвом состоянии, 78 фактов — управления водителями, которых лишили прав, 16 — водителями без удостоверения. Наибольшее число серьезных нарушений выявили в Казани, Челнах, Бавлинском и Нижнекамском районах. Кроме водителей привлекались к ответственности должностные и юридические лица, добавил Бикмухаметов.

Автобусы в Казани могут подзадержаться

За горящие казанские автобусы сегодня отвечал глава Комитета по транспорту в Казани Айдар Абдулхаков. Он повторил озвученную накануне на совещании с мэром Казани информацию о причинах аварии (замыкание в моторе электропривода отопителя и возгорание от блока предохранителя за кабиной водителя). После инцидентов (каждый из которых произошел в автобусе марки МАЗ) в Казань приезжала комиссия с завода-производителя и проверяла казанские МАЗы. Комиссия сделала замечания за подключение несанкционированного оборудования вроде навигаторов и им подобных. Но как заверяет Абдулхаков, это причиной пожара стать явно не могло. Еще одна бригада с завода приедет проверять автобусы 10 января.

— Сейчас на каждом предприятии, включая и частных перевозчиков, эксплуатирующих автобусы МАЗ, принято решение о 100%-ной замене всех вентиляторов-отопителей. Также устанавливаются дополнительные пиропатроны, которые срабатывают для тушения в случае возгорания. Также во все автобусы закуплены новые огнетушители, проведен инструктаж водительско-кондукторского состава. Эта работа должна быть завершена до 31 декабря. Приношу свои извинения перед пассажирами, если интервал движения на линии будет несколько увеличен, по графику автобусы в парке остаются для этих работ, — добавил Абдулхаков.

При этом Ханифов даже похвалил водителей и кондукторов тех автобусов, в которых произошел пожар, — министр завил, что их действия были профессиональными и поэтому всех пассажиров загоревшихся автобусов удалось эвакуировать без вреда для их здоровья.

Минтранс РТ поспорил с перевозчиками

Напомним, на критику в адрес общественного транспорта Казани за горящие автобусы не так давно отвечал глава АТП Татарстана Сергей Темляков. Он отмечал, что автобусы в Казани горят не чаще, чем в других городах-миллионниках, но добавлял: с началом пандемии коронавируса доходы перевозчиков упали и денег на содержание автобусов в нормативном состоянии стало не хватать. Причиной он назвал еще и то, что в Татарстане не принимаются тарифы по нормативным затратам.

Судя по сегодняшним репликам Ханифова, с такой позицией перевозчиков в Минтрансе республики не согласны.

— Статистика, динамика, она хорошая, но случаи есть. Наверное, тут затронуты более глубинные процессы, мы будем их изучать. Средств, которые направляется на поддержку общественного транспорта, достаточно. Может быть, более эффективно их организовать, может, надо где-то что-то подправлять, — прокомментировал сегодня Ханифов заявление перевозчиков.

Перевозчик на маршруте в Елабугу оказался «злостным нарушителем»

За междугородние перевозки сегодня ответ держал и.о. начальника местного межрегионального Управления Ространснадзора Радик Рамазанов. Его ведомство борется в том числе с нелегальными перевозчиками на междугородних маршрутах

— Марийское направление было достаточно сложным, челнинское. Нам удалось совместно переломить ситуацию в этом направлении, легализовать перевозчиков. К сожалению, остались некоторые перевозчики, которые игнорируют наши требования.

При этом перевозчик, попавший в скандал с высаживанием подростка под Елабугой (Рамазанов не назвал компанию), работал все же «вбелую», но охарактеризовал его как «злостного нарушителя»

— Тот перевозчик, который высадил подростка на трассе... Тот перевозчик действительно имеет карту маршрута, но только по маршруту Казань — Елабуга. В Челны он не должен ездить, потому что карты маршрута нет. Но тем не менее он регулярно осуществлял перевозку именно в Челны. И за это нарушение мы его только в этом году трижды привлекали к административной ответственности, к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Он пытался обжаловать наше решение, Арбитражный суд оставил его в силе. Так что это у нас такой злостный нарушитель. В настоящее время мы проводим проверку и будем привлекать его к ответственности.

Александр Артемьев