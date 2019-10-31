На крыльях Wizz Air к жемчужине Дуная: Казань и Будапешт связал прямой авиарейс

В аэропорту Казани сегодня ночью встретили первый прямой регулярный рейс из Будапешта. Тем же авиалайнером пассажиры из Татарстана вылетели в столицу Венгрии. В церемонии открытия нового авиарейса приняли участие генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер, замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров. Выполнять регулярный рейс будет новый зарубежный партнер Международного аэропорта «Казань» — авиакомпания Wizz Air. Полеты по маршруту Будапешт — Казань — Будапешт будут выполняться по средам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A320. Из столицы Татарстана самолет вылетает в 23.15 с прибытием в Будапешт в 00.40 следующего дня. Вылет из столицы Венгрии — в 17.15 с посадкой в Казани в 22.40.