Татарстан и Ульяновск захотели свой «Платон» — взимать плату на муниципальных трассах
Глава татарстанского Минтранса попросил Ространснадзор передать регионам право контроля и взимания денег с тяжеловозов
Извлечь из «Платона» выгоду для родного региона захотел министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Выступая сегодня на полугодовом совещании глав межрегиональных управлений Госавтодорнадзора, Ленар Сафин попросил передать регионам право взимать плату за проезд грузовиков на дорогах межмуниципального и муниципального значения. О широко идущих планах республиканского Минтранса, самых острых российских дорожных проблемах и профанации лицензирования грузоперевозок в России — в материале «Реального времени».
Деньги «Платона» — на бочку и муниципальную милицию
На российских дорогах все больше нарушений. Статистику за полгода озвучили на совещании глав межрегиональных управлений Госавтодорнадзора в Казани под председательством замруководителя Ространснадзора Асланбека Ахохова.
Одна из самых остро стоящих проблем, которую озвучил министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, дала повод Ленару Сафину выступить с инициативой. Вавилин отметил, что прохождение весогабаритного контроля вызывает сложности:
— Если на федеральных дорогах «Платон» работает довольно-таки эффективно, то на региональных и межмуниципальных, муниципальных дорогах у нас существуют проблемы. Правом остановки, задержания и помещения на спецстоянку транспортных средств обладают либо сотрудники ГИБДД, либо сотрудники Ространсинспекции. Но у сотрудников Ространснадзора есть такие полномочия только на федеральных дорогах.
Отметив, что руководство ГИБДД не помогает сотрудникам Ространснадзора тормозить фуры на региональных дорогах, ульяновский министр заявил:
— Считаю целесообразным дополнить полномочия сотрудников Ространснадзора и на дорогах регионального и муниципального значения.
Этим и воспользовался Ленар Сафин, который не просто поддержал, а существенно развил идею коллеги:
— Мне кажется, первое, что необходимо, — это дать полномочия регионам руководить на региональных дорогах системой «Платон»: мы знаем, где у нас идет транспорт. И второе: надо дать регионам полномочия создавать муниципальную милицию, которая бы нам позволяла осуществлять весогабаритный контроль на дорогах за счет как раз тех средств, которые мы будем собирать по системе «Платон», а также при весовом контроле и системе видеофиксации.
«Низы» могут, «верхи» не хотят
Увы, отдать весомый куш в местную казну в Москве оказались не готовы даже под гарантии наведения порядка со сборами платы за тонны, которую, кстати, недавно проиндексировали.
— Думаю, что это тоже очень интересное предложение, и насколько я знаю, в правительстве Российской Федерации поддерживают такой вариант, но, на мой взгляд, это все-таки должна быть единая система для всех субъектов Российской Федерации, чтобы перевозчики четко представляли себе, что такое контроль весогабаритных параметров, — охладил пыл Ленара Сафина Асланбек Ахохов. — А в том, что надо защитить региональные дороги, я с вами совершенно согласен. Но не будем дискуссию открывать.
Но, как отметил Ахохов, с весовым контролем проблемы действительно существуют на региональном и муниципальном уровне. В частности, физически не хватает специалистов для полноценного осуществления контроля:
— Мы должны признать, что контроль ведется выборочно. И вы должны акцентрированно информировать федеральный центр о том, что как только весовой контроль на федеральных дорогах запустится в полном объеме (сейчас мы вынуждены признать, что он носит выборочный характер), то вся нагрузка ляжет на это количество сотрудников. Простая передача Ространснадзору полномочий [по остановке транспортных средств для контроля] ничего не даст, поскольку речь идет о двукратном увеличении нагрузки! Мы, как надзорный орган, сегодня не готовы к работе весогабаритного контроля на всей сети дорог. И если сейчас немедленно не выработать единых подходов к организации контроля на всей сети дорог общего пользования, то проблемы будут нарастать.
Не лицензия, а профанация
Также с подачи ульяновского «начальника транспортного цеха» замруководителя Ространснадзора дал жесткую оценку работе, а вернее, полному отсутствию какого-либо зримого эффекта от существующей системы лицензирования автотранспортных перевозок в России.
Дмитрий Вавилин в своем выступлении обратил внимание на то, что многие нарушения, в частности нарушения режима труда и отдыха водителей, происходят из-за того, что подавляющее большинство работодателей де-юре не вступает с водителями-дальнобойщиками в реальные трудовые отношения, а просто арендует фуры с экипажами. И таким образом полностью уходит от ответственности за водителя. А все потому, подчеркнул Вавилин, что отсутствует само требование заключать такие трудовые договоры при получении лицензии на перевозки.
— Проблемы, которые вы изложили, общие для всех, — отреагировал Асланбек Ахохов. — Мы все прекрасно понимаем, что понятие лицензирования полностью выхолощено, и на сегодняшний момент все, что мы называем лицензированием, — это, по сути, просто процедура уведомления. Качественно провести отсев и допустить в этот сектор перевозок только профессионалов с использованием лицензирования мы не можем — не получается. И, безусловно, надо вносить какие-то изменения.
Однако, по словам замруководителя Ространснадзора, внести какие-то изменения, связанные с ужесточением процедуры отбора, сегодня архисложно. Поэтому, сказал он, «очень важно, чтобы субъекты Российской Федерации без всяких подсказок Ространснадзора и Минтранса России сами оценивали ситуацию и вносили предложения через свои региональные парламенты».
Только цифры
В ходе транспортного контроля сотрудниками Ространснадзора за I полугодие 2019 года проверена 371 тысяча транспортных средств, выявлено около 95 тыс. нарушений, наложено штрафов более чем на 295 млн рублей, из которых уже взыскано свыше 207 миллионов.
В рамках проведения весового контроля на российских дорогах проведено взвешивание 58 тыс. транспортных средств, вынесено свыше 35 тыс. постановлений о нарушениях. Общая сумма наложенных штрафов превысила 552 млн рублей, взысканных к настоящему времени — 217 миллионов.
В рамках системы «Платон» с января по июнь 2019 года оформлено более 290 тысяч постановлений о нарушениях и наложено штрафов более чем на 4,8 млрд рублей.
В рамках осуществления контроля за пассажирскими перевозками на территории России в I полугодии 2019-го проведено более 17 тысяч рейдов, проверено более 62 тыс. транспортных средств, выявлено более 58 тыс. нарушений и вынесено около 47 тыс. постановлений о штрафах на общую сумму свыше 290 млн рублей. Кроме того, за нарушения арестовано 1333 транспортных средства.
Ространснадзором за первые полгода 2019-го проведено 4416 контрольных мероприятий осуществления перевозок организованных групп детей. При этом проверено более 2 тыс. транспортных средств и выявлено свыше 1500 нарушений.
К административной ответственности привлечены 201 юрлицо, 406 должностных лиц, 301 индивидуальный предприниматель и 121 организатор перевозок. За нарушения при организованной перевозке детей наложено штрафов на 12 млн рублей.
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