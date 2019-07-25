Татарстан и Ульяновск захотели свой «Платон» — взимать плату на муниципальных трассах

Глава татарстанского Минтранса попросил Ространснадзор передать регионам право контроля и взимания денег с тяжеловозов

Извлечь из «Платона» выгоду для родного региона захотел министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Выступая сегодня на полугодовом совещании глав межрегиональных управлений Госавтодорнадзора, Ленар Сафин попросил передать регионам право взимать плату за проезд грузовиков на дорогах межмуниципального и муниципального значения. О широко идущих планах республиканского Минтранса, самых острых российских дорожных проблемах и профанации лицензирования грузоперевозок в России — в материале «Реального времени».

Деньги «Платона» — на бочку и муниципальную милицию



На российских дорогах все больше нарушений. Статистику за полгода озвучили на совещании глав межрегиональных управлений Госавтодорнадзора в Казани под председательством замруководителя Ространснадзора Асланбека Ахохова.

Одна из самых остро стоящих проблем, которую озвучил министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, дала повод Ленару Сафину выступить с инициативой. Вавилин отметил, что прохождение весогабаритного контроля вызывает сложности:

— Если на федеральных дорогах «Платон» работает довольно-таки эффективно, то на региональных и межмуниципальных, муниципальных дорогах у нас существуют проблемы. Правом остановки, задержания и помещения на спецстоянку транспортных средств обладают либо сотрудники ГИБДД, либо сотрудники Ространсинспекции. Но у сотрудников Ространснадзора есть такие полномочия только на федеральных дорогах.

Отметив, что руководство ГИБДД не помогает сотрудникам Ространснадзора тормозить фуры на региональных дорогах, ульяновский министр заявил:

— Считаю целесообразным дополнить полномочия сотрудников Ространснадзора и на дорогах регионального и муниципального значения.

Одна из самых остро стоящих проблем — сложности при прохождении весогабаритного контроля. Фото kolesa.ru

Этим и воспользовался Ленар Сафин, который не просто поддержал, а существенно развил идею коллеги:

— Мне кажется, первое, что необходимо, — это дать полномочия регионам руководить на региональных дорогах системой «Платон»: мы знаем, где у нас идет транспорт. И второе: надо дать регионам полномочия создавать муниципальную милицию, которая бы нам позволяла осуществлять весогабаритный контроль на дорогах за счет как раз тех средств, которые мы будем собирать по системе «Платон», а также при весовом контроле и системе видеофиксации.

«Низы» могут, «верхи» не хотят

Увы, отдать весомый куш в местную казну в Москве оказались не готовы даже под гарантии наведения порядка со сборами платы за тонны, которую, кстати, недавно проиндексировали.



— Думаю, что это тоже очень интересное предложение, и насколько я знаю, в правительстве Российской Федерации поддерживают такой вариант, но, на мой взгляд, это все-таки должна быть единая система для всех субъектов Российской Федерации, чтобы перевозчики четко представляли себе, что такое контроль весогабаритных параметров, — охладил пыл Ленара Сафина Асланбек Ахохов. — А в том, что надо защитить региональные дороги, я с вами совершенно согласен. Но не будем дискуссию открывать.



Ахохов согласен, что на региональном и муниципальном уровне действительно существуют проблемы с весовым контролем. Фото Максима Платонова

Но, как отметил Ахохов, с весовым контролем проблемы действительно существуют на региональном и муниципальном уровне. В частности, физически не хватает специалистов для полноценного осуществления контроля:

— Мы должны признать, что контроль ведется выборочно. И вы должны акцентрированно информировать федеральный центр о том, что как только весовой контроль на федеральных дорогах запустится в полном объеме (сейчас мы вынуждены признать, что он носит выборочный характер), то вся нагрузка ляжет на это количество сотрудников. Простая передача Ространснадзору полномочий [по остановке транспортных средств для контроля] ничего не даст, поскольку речь идет о двукратном увеличении нагрузки! Мы, как надзорный орган, сегодня не готовы к работе весогабаритного контроля на всей сети дорог. И если сейчас немедленно не выработать единых подходов к организации контроля на всей сети дорог общего пользования, то проблемы будут нарастать.

Не лицензия, а профанация

Также с подачи ульяновского «начальника транспортного цеха» замруководителя Ространснадзора дал жесткую оценку работе, а вернее, полному отсутствию какого-либо зримого эффекта от существующей системы лицензирования автотранспортных перевозок в России.

Дмитрий Вавилин в своем выступлении обратил внимание на то, что многие нарушения, в частности нарушения режима труда и отдыха водителей, происходят из-за того, что подавляющее большинство работодателей де-юре не вступает с водителями-дальнобойщиками в реальные трудовые отношения, а просто арендует фуры с экипажами. И таким образом полностью уходит от ответственности за водителя. А все потому, подчеркнул Вавилин, что отсутствует само требование заключать такие трудовые договоры при получении лицензии на перевозки.

Нарушения режима труда и отдыха водителей происходят из-за того, что подавляющее большинство работодателей де-юре не вступает с водителями-дальнобойщиками в реальные трудовые отношения, а просто арендует фуры с экипажами. Фото zr.ru

— Проблемы, которые вы изложили, общие для всех, — отреагировал Асланбек Ахохов. — Мы все прекрасно понимаем, что понятие лицензирования полностью выхолощено, и на сегодняшний момент все, что мы называем лицензированием, — это, по сути, просто процедура уведомления. Качественно провести отсев и допустить в этот сектор перевозок только профессионалов с использованием лицензирования мы не можем — не получается. И, безусловно, надо вносить какие-то изменения.

Однако, по словам замруководителя Ространснадзора, внести какие-то изменения, связанные с ужесточением процедуры отбора, сегодня архисложно. Поэтому, сказал он, «очень важно, чтобы субъекты Российской Федерации без всяких подсказок Ространснадзора и Минтранса России сами оценивали ситуацию и вносили предложения через свои региональные парламенты».

Только цифры

В ходе транспортного контроля сотрудниками Ространснадзора за I полугодие 2019 года проверена 371 тысяча транспортных средств, выявлено около 95 тыс. нарушений, наложено штрафов более чем на 295 млн рублей, из которых уже взыскано свыше 207 миллионов.

В рамках проведения весового контроля на российских дорогах проведено взвешивание 58 тыс. транспортных средств, вынесено свыше 35 тыс. постановлений о нарушениях. Общая сумма наложенных штрафов превысила 552 млн рублей, взысканных к настоящему времени — 217 миллионов.

В рамках системы «Платон» с января по июнь 2019 года оформлено более 290 тысяч постановлений о нарушениях и наложено штрафов более чем на 4,8 млрд рублей.

В рамках системы «Платон» с января по июнь 2019 года оформлено более 290 тысяч постановлений о нарушениях и наложено штрафов более чем на 4,8 млрд рублей. Фото cargonews.lt

В рамках осуществления контроля за пассажирскими перевозками на территории России в I полугодии 2019-го проведено более 17 тысяч рейдов, проверено более 62 тыс. транспортных средств, выявлено более 58 тыс. нарушений и вынесено около 47 тыс. постановлений о штрафах на общую сумму свыше 290 млн рублей. Кроме того, за нарушения арестовано 1333 транспортных средства.

Ространснадзором за первые полгода 2019-го проведено 4416 контрольных мероприятий осуществления перевозок организованных групп детей. При этом проверено более 2 тыс. транспортных средств и выявлено свыше 1500 нарушений.

К административной ответственности привлечены 201 юрлицо, 406 должностных лиц, 301 индивидуальный предприниматель и 121 организатор перевозок. За нарушения при организованной перевозке детей наложено штрафов на 12 млн рублей.

1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов