Теплая осень не продлит пассажирскую навигацию на Волге и Каме

Движение крупных судов в Татарстане завершают организованно, а маломерных судов — ГИМС просит прекратить добровольно во избежание ЧП на воде

Фото: Олег Тихонов

В это воскресенье, 10 ноября, на татарстанских реках закрывается навигация пассажирских судов — на день раньше, чем в прошлом году. И это несмотря на аномально теплый ноябрь. Завершающий рейс судоходная компания «Татфлот» выполнит в понедельник утром: последний теплоход из Печищ прибудет в Казань в 6.45 и на этом все — встанет к остальным судам на прикол. Об итогах работы, кораблях, которые еще не отправляются на зимовку, и причинах уже сейчас прекратить рыбалку на надувных лодках — в материале «Реального времени».

Последний рейс близок



В последние дни навигации до 10 ноября включительно из Казани ежедневно будут отправляться четыре пассажирских рейса судов «Татфлота» до Печищ и один — до Ташевки. Утром 11 ноября будет лишь один рейс из Печищ. В прошлом году движение всех пассажирских судов завершилось днем позже — 11 ноября, и также 12-го последним пришел утренний рейс «Татфлота» из Печищ.

В пресс-службе республиканского Минтранса «Реальному времени» сообщили, что пассажирские перевозки в пригородном сообщении на водном транспорте в Татарстане осуществляют два предприятия — АО «Судоходная компания «Татфлот» и ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны»:

— В навигацию 2019 года из речного порта «Казань» выполнялись рейсы: до Садовой с заходом в Студенец (2 ежедневных рейса, а также дополнительно по 1 рейсу в субботу и воскресенье), до Печищ с заходом в Верхний Услон (4 ежедневных рейса), до Ташевки с заходом в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино (3 ежедневных рейса), до Кзыл Байрака и Шеланги с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, Ташевка, Гребени (1 ежедневный рейс). Также, из Казани организованы рейсы до Свияжска (1 ежедневный рейс), а также скоростные линии до Болгара и Тетюш (3 ежедневных рейса).

Кроме того, по данным министерства, из Чистополя три раза в неделю ходили пассажирские суда до Красного Яра, а из Набережных Челнов — ежедневные рейсы до Соколок с заходом на остановочные пункты Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань.

В последние дни навигации до 10 ноября включительно из Казани ежедневно будут отправляться четыре пассажирских рейса судов «Татфлота» до Печищ и один — до Ташевки. Фото Александра Шакирова

По данным Минтранса РТ, за 10 месяцев 2019 года речным транспортом в пригородном сообщении выполнено 4 182 пригородных рейса, перевезено 283,03 тысячи пассажиров. Для сравнения — за весь прошлый сезон в Татарстане перевезли 326,7 тыс. пассажиров, из которых 73,4 тыс. человек — льготная категория, а еще годом ранее — 326,9 тыс. пассажиров, из которых 77,6 тыс. человек — льготники. На 2020 год количество направлений и объем перевозок предполагается сохранить.

Шлюзы закрываются — навигация кончается

— Кроме пассажирской, на реках России продолжается грузовая навигация, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Татьяна Елатина. — Сроки ее окончания зависят от сроков, когда закрываются шлюзы на Волге.

По ее словам, захлопнутся до весны для судов шлюзы: в Чебоксарах — 12 ноября, в Городце — 19-го, в Самаре — 20-го, в Балакове — 24-го, в Волгограде — 25-го. Но при этом сложилась практика, когда в течение нескольких дней, а то и недели, на платной основе, с учетом погодных условий по частным обращениям судоходных компаний пропуск грузовых судов через закрытые шлюзы все же осуществляется:

— Например, в прошлом году в низовьях Волги после окончания навигации продолжали возить хлеб. Но нынче год неурожайный, так что это вряд ли повторится.

Сейчас по Волге и Каме продолжают ходить баржи ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны» и других перевозчиков.

Кроме пассажирской, на реках России продолжается грузовая навигация. Сроки ее окончания зависят от сроков, когда закрываются шлюзы на Волге. Фото transportrussia.ru

Суда — в затоны, буи — на хранение

— Сейчас по Волге и Каме, кроме татарстанских, идет еще много транзитных, не местных грузовых судов, — уточнил начальник Казанского района водных путей и судоходства — филиала ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Алексей Евсеев. — Навигацию для них мы ежегодно закрываем в один и тот же день, 20 ноября, и нынешний год — не исключение.

С 21 ноября грузовые суда должны до весны встать на прикол в затонах, сообщил Евсеев, подтвердив, однако, что исключения по согласованию с ФБУ «Администрация Волжского бассейна», возможны.

При этом, заметил собеседник «Реального времени», на пути таких «запоздалых» судов появятся дополнительные сложности:

— К 22 ноября на Волге, а к 23 ноября на Каме мы снимаем навигационную обстановку — буи и прочие знаки, используемые для обозначения судового хода. Их обслуживание официально заканчивается 20 ноября, но на то, чтобы их убрать, требуется еще несколько дней.

Когда охота пуще неволи

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МЧС РТ, жесткой даты окончания навигации для маломерных судов не установлено — тут все зависит от погодных условий и технических характеристик конкретного судна.

— Условия эксплуатации указаны в паспорте каждого судна, — напомнил начальник отдела по работе со средствами массовой информации МЧС РТ Андрей Родыгин. — Большинство катеров, лодок, гидроциклов и прочих маломерных судов разрешается использовать не далее 100-200 метров от берега и уж никак не для того, чтобы выходить на них на фарватер на Волге или Каме.

Особую опасность в это время года, по его словам, представляет плавание на пластиковых (так называемых «резиновых») лодках, из которых при сильном ветре и волне можно запросто выпасть, что и произошло с 5 на 6 ноября с рыбаком, тело которого спасатели обнаружили неподалеку от поселка Поповка в озере Вязовое:



— А если уж желание порыбачить перевешивает все разумные доводы, надо отправляться на рыбалку не в одиночку, чтобы было кому помочь в случае ЧП, и надеть спасательные жилеты!

А заместитель главного госинспектора РТ по маломерным судам Регина Гаязова сформулировала позицию своего ведомства более категорично:

— Навигацию 2019 года уже необходимо завершить, поднять маломерные суда с водоемов и провести соответствующие консервационные работы по переводу судов на зимнее хранение.

Вышел на фарватер — берегись инспектора!

Регина Гаязова сообщила «Реальному времени», что в республике с начала 2019 года зарегистрировано 83 происшествия на воде (за аналогичный период прошлого года — 120), в которых погибли 65 человек, в том числе 5 детей (в прошлом году погибших было 94, в том числе 6 детей), удалось спасти 44 человека, в том числе 2 детей (в 2018 году было спасено 57 человек, в том числе 9 детей).

— В осенний период регистрируются происшествия, связанные с маломерными судами, во время нахождения судоводителей на рыбалке и несчастные случаи, связанные со случайным падением в воду (в том числе и детей), — рассказала Гаязова. — В 2019 году зарегистрировано 16 происшествий, в результате погибли 13 человек, в том числе 1 ребенок, спасены 4 человека (из 13 погибших — 4 погибших в результате падения с лодки во время рыбалки).

Количество таких происшествий и их жертв в 2019-м стало рекордным за последние годы. В 2018 году зарегистрировано 5 происшествий, в результате погибли 5 человек, спасен 1. В 2017-м — 6 происшествий, погибло 2 человека, спасено 9. В 2016-м — 11 происшествий, погибло 9 человек, спасено 10. В 2015-м — 8 происшествий, погибло 8 человек, спасено 5.

Для пресечения нарушений правил плавания судоводителями маломерных судов количество патрулирований государственными инспекторами ГИМС водных объектов республики в настоящее время увеличено. Фото v-chelny.ru

— Необходимо обратить внимание судоводителей маломерных судов на необходимость соблюдения требований безопасности и правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, — считает заместитель главного госинспектора РТ по маломерным судам. — Причины происшествий — выход без спасательных жилетов, при неблагоприятных погодных условиях несоблюдение требований безопасности, правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. В частности, правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации и правила пользования маломерными судами на водных объектах запрещают останавливаться и становиться на якорь в пределах судового хода, а также у плавучих навигационных знаков. Маломерные суда при необходимости могут только пересекать судовой ход под углом, близким к прямому и в возможно короткий срок. За нарушение данной нормы предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или лишение права управления маломерным судном до 6 месяцев.

Гаязова предупредила, что для пресечения нарушений правил плавания судоводителями маломерных судов количество патрулирований государственными инспекторами ГИМС водных объектов республики в настоящее время увеличено.