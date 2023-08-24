В Татарстане в 2024 году навигацию по рекам могут запустить раньше обычного

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в следующем году навигацию по рекам могут запустить раньше обычного и закончить позже. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на пресс-конференции.



— Приобретены два судна А-217. Одно из них уже функционирует, работает. Очень удачно работает. Отзывы хорошее. Это судно водоизмещающее, не скоростное, на 176 пассажиров. Кстати, судно полуледового класса, может ходить по битому льду толщиной до 30 см, так в паспорте написано. То есть в навигацию следующего года — в 2024 году — мы попробуем уже пораньше запустить и попозже социальные рейсы остановить. Сегодня они [суда] пока работают на коммерческой основе, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Фарит Ханифов рассказал, что пассажиропоток на речном транспорте в Татарстане в 2023-м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 95%. В 2022-м в пригородном сообщении по воде перевезли 330 тысяч человек.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина