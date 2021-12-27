В Татарстане стали дефицитом дорожные знаки

Необходимые на установку 2,7 тысяч знаков «Обгон запрещен» миллионы не предусмотрены ни одним бюджетом

Массовое и опасное нарушение ГОСТа на дорогах Татарстана выявил казанский адвокат, профессор кафедры конституционного и административного права КФУ и автолюбитель Мидхат Курманов. Изучая постановление о штрафе своего помощника за выезд на встречку, он обнаружил — еще с апреля 2020-го знаки «Обгон запрещен» на дорогах с одной полосой в каждом направлении, должны дублироваться на левой обочине, однако только на трассе Казань-Богатые Сабы отсутствуют 108 дублирующих знаков! В Миндортрансе РТ по просьбе «Реального времени» озвучили масштаб проблемы — из 6 тысяч дополнительных знаков поставили чуть больше половины.

Курманов о грубейшем бездействии должностных лиц



Историей одного оспариваемого штрафа экс-министр юстиции Татарстана Мидхат Курманов поделился с «Реальным временем» и теми, кто по долгу службы отвечает за безопасность дорог, а также соблюдение законодательство. Приводим его рассказ с незначительными сокращениями:

«Дорога Казань — Шемордан, 25-й километр. Мой помощник совершает обгон патрульного автомобиля ГИБДД. Впереди — прямая дорога, знаков запрета этого маневра нет, разметка — прерывистая. Перед машиной ГИБДД в попутном направлении движется «Газель» с высокими тентованными бортами. После ее обгона видим знак «Обгон запрещен», и завершив маневр с опозданием на три метра, занимаем свою полосу.

Нас остановили, составили протокол. Но стало интересно, насколько правомерны претензии. Спасибо моему помощнику Азату Тамаеву, который досконально изучил вопрос и направил соответствующие жалобы.

Оказалось, с 1 апреля 2020 года Приказом Росстандарта от 20.12.2019 введен в действие ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», которым установлены правила применения технических средств организации дорожного движения: знаков, разметки, светофоров на дорогах общего пользования, улицах городов и сельских поселений.

В частности, пункт 5.1.6 ГОСТа Р 52289-2019 предусматривает установку дублирующего знака 3.20 (обгон запрещен) и 3.22 на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении — чтобы исключить невозможность прочтения знаков водителями, которые, как мы, не могут увидеть знаки справа за грузовыми автомобилями или в момент осуществления обгона. Дублирование знака способствует безопасности маневра.

Фото kolesa.ru

С момента введения ГОСТа прошло полтора года с лишним, дополнительные знаки должны были установить на всех дорогах России. Но как раз на 25–м километре дороги Казань-Шемордан знак 3.20 (обгон запрещен) с правой стороны по ходу движения отсутствовал. И не он один.



На участке дороги Казань — Богатые Сабы установлены 116 знаков 3.20 и только 8 из них продублированы!

На дороге Казань — Арск на 44 основных знака «Обгон запрещен» приходится 13 дублей. А это значит, что указанные аварийные участки не отвечают требованиям ГОСТ. Считаю это грубейшим бездействием со стороны ответственных должностных лиц.

Как же на наши жалобы отреагировали те, кто должен и без нас заниматься данной проблемой?

Заместитель начальника УГИБДД МВД РТ Дамир Бикмухаметов сообщил: «Обращение рассмотрено с выездом на место. В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий, на 25 км дороги регионального значения Казань — Шемордан установлен дублирующий дорожный знак 3.20 «Обгон запрещен». В целях профилактики ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, Госавтоинспекцией МВД по РТ совместно с балансодержателями автодорог проводится работа по установке дублирующих, а также дополнительных дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещен».

Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Татарстана Артем Чукин подтвердил: «Подрядной организацией, ответственной за содержание вышеуказанного участка автомобильной дороги «Казань — Шемордан», произведены работы по установке дублирующего дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен».

Но такое нарушение встречается на дорогах всей республики. Не исключаю, что невыполнение требований ГОСТа с 1 апреля 2020 года повлекло аварии, возможно, с жертвами. Возможно, кто-то лишен свободы по данным преступлениям не по своей вине. Надеюсь, что прокуратура Республики Татарстан изучит данную проблему и примет меры прокурорского реагирования по пересмотру таких дел», — завершил свое обращение к силовикам и чиновникам Мидхат Курманов и предложил адвокатскую помощь оказавшимся в схожей ситуации водителям.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ констатировали — работа по водворению уже не нового ГОСТа в жизнь пока не завершена. Фото mindortrans.tatarstan.ru

ГОСТ есть, денег нет

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ констатировали — работа по водворению уже не нового ГОСТа в жизнь пока не завершена.

На 1 апреля 2020 года потребность в установке дублирующих знаков «Обгон запрещен» составляла 5 836 штук, за два года установили 3 154 (из них 2120 — в 2021 году). Общую стоимость дополнительного оснащения автодорог данными знаками в министерстве оценили в 59,4 млн рублей — то есть 10 тысяч 174 рубля за каждый знак.

На установку недостающих 2682 знаков нужно 27,3 млн рублей. По прогнозу руководства Миндортранса РТ работы могут затянуться еще года на два.

«Установку дублирующих знаков 3.20 «Обгон запрещен» на опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения РТ планируется завершить в 2022 году, на оставшейся сети дорог регионального значения работы планируется завершить в 2023 году. Балансодержателем автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Татарстан является ГКУ «Главтатдортранс», — сообщили в пресс-службе министерства.

А на вопрос о финансировании ответили: дооснащение сети ведется «за счет средств на содержание автомобильных дорог регионального значения в рамках уже заключенных госконтрактов». Иначе говоря — дополнительных средств на дополнительные знаки при введении ГОСТа полтора года назад ни в одном бюджете заложено не было.

— Жизнь людей дороже 10 тысяч — пусть ставят! — считает Мидхат Курманов.

— Не надо принимать дороги после ремонта, если не все знаки установлены. Все должно быть, как в ГОСТе, — согласен Юрий Кулагин, председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов».

Правда, как опытный водитель, отмечает — ситуации, когда знак не виден, возникают крайне редко: «Человек за рулем должен понимать дорожные условия. Даже не видя знака, можно понять — обгон опасен, если не видно впереди встречных машин. Мне больше помогают знаки — конец зоны действия знака «Обгон запрещен» или прерывистая полоса разметки».

Впрочем, на трассах республики и знаки отмены — в дефиците. Бывает, что один знак запрета на обгон, сменяется другим таким же, третьим, а заветного знака все нет.

— Полностью согласен — знаков не хватает, — говорит юрист Федерации автовладельцев России в РТ Владлен Копвиллем. — Например, знаков отмены ограничения скорости — прямая дорога среди поля идет, а формально продолжает действовать знак "50" или "70". Что денег нет у муниципалитетов на установку — это одно, а второе — специально ловушку оставляют, а дальше «гаишник» стоит. Помню, как-то в Чувашии в 4 часа утра на 10-километровом участке временного ограничения скорости ввиду дорожных работ дежурили аж три поста ГИБДД! Хотя дорожников в такую рань не было, да и дорога уже была отремонтирована...

Больше знаков — меньше жертв?

На запрос «Реального времени» начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов поделился информацией по аварийности на тех самых дорогах, что ранее «проинспектировал» экс-министр-адвокат.

Так на дороге Казань-Малмыж в зонах ограниченной видимости, где обгон запрещен, в 2020-2021 годах в пяти авариях погибли 6 человек, пострадали 13. При этом за тот же период в результате выезда на встречную полосу на той же дороге (включая запрещенные и незапрещенные для обгона участки) произошло 22 аварии: 39 человек попали в больницу, 14 — на кладбище. И эта статистика подтверждает — даже на прямых участках с хорошей видимостью обгон остается смертельно опасным маневром.

На автодороге Казань-Шемордан жертв в результате ДТП в зоне действия знака «Обгон запрещен» в 2020-2021 годах не было. В прошлом году зарегистрировали одну аварию с двумя пострадавшими. Но в целом на данном направлении за два года в 14 авариях погибли 6 человек (все в 2020 году), ранения получили 28 (20 — в 2021 году).

Комментировать ситуацию дефицита знаков Ленар Габдурахманов не стал. Подчеркнул — федеральным законодательством вопросы дорожной деятельности «отнесены к полномочиям балансодержателей (владельцев) дорог».

— В свою очередь Госавтоинспекцией МВД по Республике Татарстан, в рамках контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов за истекший период 2021 года выдано 22 предписания на установку дублирующих дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещен» на участках с ограниченной видимостью, — сообщил главный госавтоинспектор Татарстана.

Насколько опасны для жизни запретные для обгона участки в целом по Татарстану? Если верить статистике, знаки удерживают многих:

только пятая часть (19 из 98 человек) погибших с начала 2021 года на дорогах республики при столкновениях на встречной полосе оказались в аварийных ситуациях в зоне запрещенного обгона. В 2020-м таких было 14 на 75 человек.

лишь каждый девятый (113 из 1037 человек) из числа раненых в лобовых столкновениях 2020-2021 года на дорогах республики, находился в момент ДТП в зоне действия знака 3.20.