В Татарстане подписали соглашение по строительству канатных дорог

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане подписали соглашение по строительству канатных дорог. Его заключили Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики и группа компаний «Урбантех» на площадке форума Kazan Digital Week, сообщили в ведомстве.



Документ предусматривает проработку новых совместных проектов в сфере безопасности дорожного движения, интеллектуальных транспортных систем, строительства и эксплуатации канатных дорог городского типа в Татарстане.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В марте Кодекс об административных правонарушениях Татарстана дополнили санкцией за нарушение правил эксплуатации внеуличного транспорта, к которым относят метрополитен, монорельсовый транспорт, подвесную канатную дорогу и фуникулер. В начале апреля раис республики Рустам Минниханов подписал закон, который вводит эти штрафы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко