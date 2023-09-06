«Законные» проблемы: татарстанское такси едет мимо реестров и пассажиров с тощим кошельком

В Казани проявились первые негативные последствия изменения законодательства о частном извозе

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

С началом сентября вступили в силу российский и татарстанский законы о такси, которые жестко регламентируют деятельность перевозчиков, агрегаторов и водителей. «Реальное время» проанализировало первые результаты изменений в сфере перевозок этим видом транспорта. В нашем материале — о новшествах, подорожании услуги, хорошо забытом старом и мнении экспертов о последствиях изменения законодательства.

Такси дорожает с опережением



На сто рублей дороже, чем месяцем ранее в «дорогой» субботний вечер предложил 4 сентября заплатить сотруднику «Реального времени» известный агрегатор за поездку на такси по постоянному маршруту в далеко не «пиковое» время. При этом спрос на такси класса «эконом» оказался таким, что поиск машины затянулся. Поскольку реальной необходимости ехать не было, журналист отменил поездку и стал разбираться в проблеме.

Рост цен на такси идет давно: сказывается перманентный рост на горючее. И найти таксистов, согласных везти клиента в пригород, откуда почти гарантированно поедешь пустым, тоже давно уже непросто. Но чтобы на фоне высокой цены в Казани оказалось трудно быстро найти машину по адекватной цене на маршрут, который всегда был доступен по стоимости и времени — это новость, которую эксперты нашего издания объяснили вступившими в силу изменениями в законодательстве, соблюдение которых требует от агрегаторов, владельцев такси и водителей дополнительных усилий и затрат.

Рост стоимости проезда начался даже с опережением: пока выполнены далеко не все условия, диктуемые новыми законами, и значит, те, кто подпадает под их действие, еще не понесли затрат в полном объеме. Однако клиентов такси заранее «приучают» к новым ценам.

Рост цен на такси идет давно: сказывается перманентный рос на горючее. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Три реестра вместо одного

Согласно новому российскому закону о такси в каждом регионе вместо одного реестра выданных разрешений на работу такси с 1 сентября должны были появиться целых три: реестр перевозчиков, где отражается наличие электронного разрешения на перевозку; реестр такси, содержащий информацию о транспортных средствах и их владельцах, а также реестр служб заказа такси.

Агрегаторы — службы заказа такси теперь обязали ежедневно проверять сведения о наличии разрешения в реестре перевозчиков и данные в реестре такси. Агрегатор имеет право передать таксисту поступивший от клиента заказ только при наличии у перевозчика действующего разрешения, а сведения о транспортном средстве имеются в реестре такси.

Закон также запрещает теперь управлять такси гражданам, которые имеют более трех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД, второй раз в течение года были лишены прав или подверглись административному аресту, имеют неснятую или непогашенную судимость, либо находятся под следствием по статье УК РФ, либо не прошли аттестацию на знание местоположения объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия и спорта, медицинских и образовательных организаций и т. п.

В салоне такси на видном месте теперь должна размещаться информация о номере записи в реестре перевозчиков, наименовании перевозчика, сведения о предоставлении перевозчику разрешения и сроке действия разрешения, телефон перевозчика, Ф. И. О. водителя. А у водителя должно быть разрешение на работу в такси.

Для агрегаторов такси введена солидарная ответственность за вред жизни, здоровью и (или) имуществу пассажира с перевозчиками, не имевшими разрешения на перевозку на момент совершения ДТП и субсидиарную с перевозчиком-физлицом, если страховка по ОСАГО или по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика не покрыла реального ущерба от ДТП. Кроме того, агрегатор полностью отвечает перед пассажиром, например, если его надлежащим образом не уведомили о наименовании перевозчика.

Для агрегаторов такси введена солидарная ответственность за вред жизни, здоровью и (или) имуществу пассажира с перевозчиками. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Если ранее стоимость поездки на такси становилась известна пассажиру только в момент заказа, а тонкости ее формирования оставались для него тайной, то теперь тарифы на перевозку легковым такси перевозчик по закону обязан разместить «не позднее чем за три рабочих дня до начала их применения на своем сайте в интернете, а в случае отсутствия такого сайта — на сайте службы заказа легкового такси, с которой у него заключен договор.

Хорошо забытое старое

Татарстанские парламентарии, которые в числе первых в России приняли новый местный закон о такси, первым делом продублировали в нем действовавшее в этой части лишь на бумаге прежнее региональное законодательство. Как и принятый в 2011 году, новый закон предписывает покрасить все такси в белый или желтый цвет, хотя федеральный закон требует в обязательном порядке лишь «шашечки» на боку и «фонарь» на крыше автомобиля, выполняющего роль «таксомотора».

По поводу перекрашивания автомобилей в такси в «надлежащие» цвета за последние 12 лет не раз поднимался шум, однако и до сих пор агрегаторы безмятежно информируют клиентов о прибытии такси всех цветов радуги и без всяких «шашечек».

А кто проверит?

«Реальное время» обратилось в Минтранс РТ за разъяснениями, созданы ли в РТ, как того требует закон, отдельные реестры перевозчиков, такси и служб заказа такси, где они опубликованы, как и кем проверяется наличие у таксистов разрешения на перевозку, а в салоне такси — предусмотренной законом РФ информации.

Мы также поинтересовались, как реализуется установленный законом запрет на допуск к управлению такси водителей, которых закон допускать к перевозкам пассажиров запрещает, а также как и кем проверяется соответствие цвета автомобиля требованиям законодательства РТ.

Татарстанские парламентарии в числе первых в России приняли новый местный закон о такси. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Поинтересовались мы и статистикой выявленных в первые дни сентября нарушений закона. По получении ответ министерства будет опубликован.

У одного из крупнейших в России агрегаторов такси «Яндекса», «Реальное время» также запросило комментарий. Мы задали вопросы о том, включена ли служба «Яндекс такси» в региональный или российский реестр служб заказа такси, как проверяет «Яндекс» наличие у таксистов разрешения на перевозку, получает сведения об используемых таксистами транспортных средствах и их владельцах, наличие в салоне такси информации, которую обязывает размещать закон, исполнение требований регионального законодательства к цвету автомобиля.

Кроме того, мы попросили уточнить агрегатора, сколько водителей и владельцев автомобилей сотрудничали с ним в Казани и РТ до 1 сентября 2023 года и сколько сотрудничают сейчас. И задали вопрос об изменении стоимости поездки. Мы ждем ответа агрегатора и готовы опубликовать его.

«Превентивное» подорожание

— Сегодня такси не ловят на улице, а заказывают, и агрегатор сообщает клиенту номер автомобиля, так что узнать машину легко и без перекрашивания, так что смысла это делать я не вижу, — высказал «Реальному времени» свою точку зрения на решение республиканских парламентариев срочно перекрасить машины в белый и желтый цвета первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана, руководитель Департамента развития и поддержки предпринимательства Артур Николаев. — А изменить цвет автомобиля, даже если речь идет не о перекрашивании, а о том, чтобы его оклеить оракалом — это все равно затраты, которые владелец такси в любом случае переложит на потребителя услуги.

А второй раз владельцы машин, использовавшихся в качестве такси, понесут убытки в момент замены автопарка и продажи «отбегавших» такси: трудовое прошлое перекрашенной машины для покупателя будет как на ладони, и продать ее удастся только по цене значительно ниже рыночной.



На прошлой неделе, еще до 1 сентября, рассказал «Реальному времени» Николаев, за поездку от аэропорта до Казани агрегатор запросил 1200 рублей, тогда как пару лет назад она стоила 500—550 рублей максимум.

— А с 1 сентября изменения непременно подхлестнут цены, поскольку перевозчики переложат свои затраты в том числе и на потребителя, — заметил он. — Цены уже растут, поскольку перевозчики действуют превентивно, они уже потихоньку начали приучать потребителя к тому, что надо платить больше.

По мнению Артура Николаева, не так уж нужны и отдельные реестры перевозчиков, такси и служб заказа такси:

— Потребителю они не нужны. Ему надо, чтобы его отвезли из точки А в точку Б. Реестры важны в плане работы контролирующих органов. В том числе для контроля за самозанятыми, которые теперь могут заниматься перевозками в такси, но не вправе передавать свои машины для этого другим лицам. Но я не понимаю, зачем нужен реестр диспетчерских служб…

Артур Николаев убежден: такси будет и дальше дорожать, и вызвать его будет сложнее, так как автомобилей станет меньше, а вот с перевозками машинами не того цвета или с другими нарушениями вступившего в действие законодательства покончить не удастся:

— Многие не станут перекрашивать автомобили и выполнять другие формальности, а в частном порядке договорятся о перевозках по определенному маршруту с какими-то компаниями, гражданами — и будут работать.

И мнение Николаева косвенно подтверждают своими действиями агрегаторы — некоторые уже начали предлагать услугу «вместе дешевле» — когда одно такси собирает несколько пассажиров, предоставляя им небольшую скидку. А в соцсетях давно уже предлагают по типу почившего в России бла-бла-кара совместные поездки с попутчиками.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Главный пробел

— Российский закон о такси устанавливает более жесткие требования как к агрегаторам, так и к перевозчикам и водителям. И это хорошо в плане наведения порядка в этой сфере, — говорит представитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов. — Это хорошо для пассажиров — они получают дополнительные гарантии безопасности и возмещения вреда от ДТП. Однако за это придется платить: повышение цен на такси уже началось, а в перспективе будет продолжаться, поскольку многие игроки не смогут выполнить все предъявляемые к ним требования и будут вынуждены уйти с рынка.

Золотов заметил, что в итоге от повышения цен и сокращения рынка услуг такси интересы казанцев также пострадают:

— В условиях Казани, где общественный транспорт и так не обеспечивает в полном объеме свои функции, добраться до нужной точки в нужное время станет еще большей проблемой. И по мере ухудшения работы общественного транспорта ситуация будет усугубляться.

Дмитрий Золотов также указал на оставшийся в законодательстве существенный пробел:

— Сегодня водители такси выезжают на линию прямо из дома, а автомобили ночуют у них под окном, во дворе. Это почти повсеместная практика. И то, что автомобиль не отгоняется после смены в гараж, при этом вопрос о его техническом состоянии остается открытым — это еще полбеды. А вот то, что водитель может без медосмотра сесть утром за руль и поехать на вызов с похмелья или с повышенным давлением, с головной болью, больным — это серьезная проблема! Его состояние перед выходом на работу в таких условиях никто не контролирует, а ведь безопасность перевозок зависит не от наличия разрешения, и не от цвета автомобиля, а от конкретного человека, который находится за рулем.