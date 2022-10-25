Проектирование кольцевой железнодорожной ветки в Казани завершат до конца года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До конца 2022 года в Казани планируют завершить проектирование кольцевой железнодорожной ветки. В первом квартале 2023-го намечено прохождение госэкспертизы, сообщает ТАСС.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов объяснил, что реализация проекта задерживается из-за внесения корректировок. По его словам, пока велись работы, сильно изменилась нормативная база и усложнились вопросы, касающиеся безопасности. Существующий проект необходимо доработать с учетом этих обстоятельств.

— Затем <…> мы рассматриваем варианты и платных магистралей города Казани. Вот это все сегодня нужно будет увязать вместе. И третий момент — это поэтапное развитие этого вопроса, — сказал Фарит Ханифов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский уточнил, что «проектирование сейчас заканчивается» и находится на завершающем этапе. Он также рассказал, что после экспертизы определят модель финансирования проекта. В следующем году также планируется заключение договоров с подрядными организациями. Сергей Дорофеевский отметил, что Татарстан примет участие в выборе порядка и модели инвестирования.



В августе сообщалось, что проект создания кольцевой железной дороги в Казани фактически готов и проходит госэкспертизу. Его реализация увеличит пропускную способность транспортной системы города за счет увязки с уже существующими интермодальными перевозками, метрополитеном и системой городского пассажирского транспорта.

В декабре 2021-го в Миндортрансе Татарстана рассказали, что на повестке два крупных инфраструктурных проекта, один из которых — кольцевое железнодорожное движение. В ведомстве надеются, что он будет реализован силами РЖД. Планируемое кольцо на железной дороге — это 48 км, 17 остановок. Затраты на проект — 22 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова