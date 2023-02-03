Объем грузовых перевозок водным транспортом Татарстана вырос больше чем на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в 2022 году вырос объем грузовых перевозок водным транспортом, но сократилось количество перевезенных транспортом пригородного сообщения граждан. Об этом сообщил глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на итоговой коллегии ведомства.

— Объем грузовых перевозок в 2022 году в Республике Татарстана достиг 26,7 млн тонн. Это почти на 26% выше уровня 2021 года. Волжский бассейн — 16,9 млн тонн, Камский бассейн — почти 10 млн тонн, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Два крупных татарстанских речных перевозчика — АО «Судоходная компания «Татфлот» и ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны» — признаны победителями конкурса на право выполнения пассажирских перевозок в этом году. Несмотря на рост пассажирского потока внутри республики, перевозчики пока не готовы приобретать новые суда для обновления собственного флота. Зато стоимость проезда речным транспортом повысится на «мизер» — в пределах 5%, утверждает челнинский перевозчик. У судоходной компании «Татфлот» тарифы вообще не пересматривали, следует из данных тарифной компании на 2023 год. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина