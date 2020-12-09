Жители Лаишевского района об автобане М-12: «Среди нас оппозиционеров нет»

Основные требования татарстанцев, рядом с домами которых пройдет трасса: меньше шума — больше информации

Фото: Инна Серова

Жители Лаишевского района и будущие соседи скоростной трассы М-12 Москва — Казань накануне провели собственную пресс-конференцию. Татарстанцы просили включить больше общественников в рабочую группу по строительству автобана при кабмине РТ и уверяли, что среди них нет «оппозиционеров», чтобы мешать федеральному проекту. Подробности договоренностей, к которым пришли участники встречи, — в материале «Реального времени».

Пришли, кого не ждали



Организаторы пресс-конференции перед ее началом признались — они не особенно рассчитывали на участие в ней заинтересованных ведомств и официальных должностных лиц и были приятно удивлены приходом не только главы Лаишевского района Ильдуса Зарипова, с которым они тесно сотрудничают, но и депутата Госсовета от ЛДПР Владимира Сурчилова, а также представителя Минтранса РТ. В роли последнего выступила руководитель пресс-службы министерства Наиля Клевлеева — в ходе встречи она собирала вопросы населения.



Почти сразу выяснилось, против предложенного проекта трассировки М-12 граждане больше не протестуют, понимая, что дорога является частью масштабного федерального проекта.

Цель же самой пресс-конференции, как объявили организаторы, — привлечь внимание к ряду вопросов. Главный из них — недостаточное информирование жителей по обсуждению проекта. Кроме того, многие ратовали за то, чтобы включить в рабочую группу больше представителей общественности.

Организаторы пресс-конференции перед ее началом признались — они не особенно рассчитывали на участие в ней заинтересованных ведомств и официальных должностных лиц и были приятно удивлены

«От шума защитите»

В начале представитель инициативной группы и модератор пресс-конференции Андрей Морозов дал выступить членам дачных товариществ, расположенных по обеим сторонам будущей трассы на берегу Волги. Марина Кузнецова из ДНТ «Светлый» перечислила основные «болевые точки» дачников:

— Трасса пройдет близко к домам, практически по нашей территории. Звукопоглощение будет обеспечено минимальное — нет лесополосы, которая будет защищать от шума. Нам обещали дорогу и тоннель под трассой — их в проекте нет, там насыпь. СНТ «Светлый» и «Дружба» отрезали друг от друга, люди попадают в западню. И еще до Орла нет ни одного зверопрохода (для миграции диких животных, — прим. ред.).

Кузнецова также указала на то, что масштабные работы на берегу и на Волге выглядят не как изыскания, а как уже начавшееся строительство и высказала опасение, что дачи из-за него пойдут под снос.

Впоследствии, впрочем, представитель Минтранса Наиля Клевлеева заверила — на Волге и на берегу идут только изыскательские работы, но изыскания невозможны без бурения скважин, а бурение невозможно без кранов и прочей строительной техники.

Модератор напомнил, что до сих пор не разработан проект организации строительства, а именно по нему будут отводиться земли под строительные дороги, склады и технику

«Интересы берега должны представлять жители берега»

— Рабочая группа — это формально созданное подразделение, протоколы (заседаний, посвященных строительству М-12, — прим. ред.) с ней не согласовываются, их приносят на подпись только, — добавил к списку проблем Андрей Морозов и предложил расширить рабочую группу, в состав которой он готов войти, как специалист, разбирающийся в строительстве дорог.



Модератор напомнил, что до сих пор не разработан проект организации строительства, а именно по нему будут отводиться земли под строительные дороги, склады и технику, а значит, до сих пор неясно, какие территории заденет стройка.

— Рабочая группа состоит из трех человек — два от деревни Орел, один — от Орловского поселения, — поддержал идею расширить представительство местного населения Дмитрий Мишин из ДНТ «Наука-2». — Интересы берега должны представлять жители берега.

Мишин также напомнил о том, что обещанную эстакаду на подходах к мосту через Волгу заменили насыпью и попросил чиновников «предоставить гарантии»:

— Вопрос, кто и где останется жить, а кого выселят, до сих пор остается открытым. Мы боимся, что в условиях страшного кризиса, вызванного пандемией, дорогу будут делать по самому дешевому варианту.

Но в целом выступающие дали понять: жители волжского берега больше не протестуют против трассировки М-12, а лишь добиваются баланса интересов.

— Среди нас оппозиционеров нет! — подчеркнул Дмитрий Мишин.

Мишин также напомнил о том, что обещанную эстакаду на подходах к мосту через Волгу заменили насыпью и попросил чиновников «предоставить гарантии»

Экраны на фоне густого ельника

Жительница коттеджного поселка «Орел Гарден» Лилия Бурчик рассказала о поездке членов инициативной группы в Подмосковье, на трассу М-11, целью которой было изучить действенность шумовых экранов.

Женщина заметила, что «наша трасса Р-239 намного загруженнее», чем тот участок дороги, который им показали представители «Автодора».

— Уровень шума мы замеряли перед и за экраном высотой 4 метра, — рассказала Бурчик. — По паспорту экрана он должен обеспечивать снижение шума на 35—39 децибел. Если замерять вблизи — так и получается, но реально, если отойти от дороги, снижается на 20 децибел, не больше.

Жительница «Орел Гарден» также сказала, что поселок Бухарово, в который они ездили изучать шум трассы, находится в окружении трех автомобильных дорог, а с четвертой стороны проходит железнодорожная линия, однако там относительно тихо, благодаря наличию 200-метровой защитной полосы из густого высокого ельника, который вырос не за один десяток лет. И то, по ее словам, уровень шума в поселке, хотя и допустимый по нормам, но отнюдь не низкий — 40—55 децибел.

— Одними экранами проблему шума не решить, — сделала вывод Лилия Бурчик. — Защитные экраны должны у нас быть того же качества, как на трассе М-11, но кроме них должна быть защитная лесополоса, и не из осинок и сосенок, как нам предлагают, а из независящего от времени года ельника.

Жительница коттеджного поселка «Орел Гарден» Лилия Бурчик рассказала о поездке членов инициативной группы в Подмосковье, на трассу М-11, целью которой было изучить действенность шумовых экранов

— «Эффективное снижение шума — 9 децибел», — процитировал строчку из пояснительной записки к проекту восьмого этапа М-12 Андрей Морозов.

— Защитные экраны будут той же фирмы, которая поставляла их в Подмосковье, — сообщила представитель Минтранса Наиля Клевлеева.

Представители Орловского сельского поселения Алексей Артемьев, Ильдар Мустафин, Анна Игнатьева и Ренат Зинатуллин вышли к микрофону вчетвером и эмоционально высказали ряд претензий. Главную — к рабочей группе жителей, что состоит всего из трех человек. Дескать, не обеспечивает она надлежащего информирования населения Лаишевского района.

— Бывают встречи по Орлу — нас туда не зовут, только представителей «Орел Гарден», — обратилась к главе района Ильдусу Зарипову Анна Игнатьева. — Мы хотели бы попросить нашего главу взять под контроль эту проблему.

Ильдар Мустафин напомнил, что жителей поселения практически отстранили от процесса согласования трассировки, затрагивающего их интересы участка.



Ильдар Мустафин напомнил, что жителей поселения практически отстранили от процесса согласования трассировки, затрагивающего их интересы участка

«Состав рабочей группы определяет кабмин»

На претензии к рабочей группе отреагировали ее представители — граждане Дмитрий Дементьев и Руслан Егоров. Суть их пояснений: представители местных жителей работают активно, ездят за свой счет в Москву, изучают ситуацию, подают предложения, словом, прилагают максимум усилий к тому, чтобы защитить интересы жителей.

Дементьев отмел все претензии по плохому информированию заинтересованного населения о работе над проектом М-12:

— Состав рабочей группы определяет кабмин. Аудиозаписи всех заседаний по проекту выложены в группе (в месенджере, — прим. ред.), прежде чем прийти сюда вы с ними ознакомились?

Дементьев по пунктам изложил позицию рабочей группы жителей:

— Мы требуем решения по Орлу — строительства полутоннеля (заглубления трассы для снижения уровня шума, — прим. ред.), посадку защитных полос из еловых пород, установку шумопоглощающих экранов — таких же, как на М-11.

Что же касается расширения представительства в рабочей группе населения района, то, по словам Дементьева, 1 декабря в Госсовет было направлено обращение по этому поводу, и парламентарий Владимир Сурчилов пообещал поддержать эту инициативу.

Дементьев отмел все претензии по плохому информированию заинтересованного населения о работе над проектом М-12

А еще Михаил Дементьев обвинил излишне рьяных представителей Орла в том, что они попросту «пытаются подвинуть трассу — от себя к другим населенным пунктам, жители которых тоже ни в чем не виноваты».



Мир в ряды спорящих уже между собой представителей населения постарался внести глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, который обещал, что все вопросы будут постепенно обсуждаться и решаться с учетом интересов всех сторон.



Окончательную точку в спорах поставила представитель Минтранса РТ Наиля Клевлеева, сообщившая, что принято решение создать вторую рабочую группу по М-12 — при муниципалитете Лаишевского района, что будет особенно актуально, когда начнется строительство.