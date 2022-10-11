Фарит Ханифов: «Мы у себя в Татарстане строим дорог более чем на 73 миллиарда рублей»

Фото: скриншот трансляции

В Татарстане на сегодняшний день строятся республиканские дороги более чем на 73 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

— Мы у себя в Татарстане строим на сегодняшний день дорог более чем на 73 миллиарда рублей. Из низ 28 миллиардов — федеральные средства, «Волго-Вятка» 24 миллиарда составляет, тоже строительство, ремонт, реконструкция — все входит в эти суммы, — заявил он.

По его словам, в строительство и реконструкцию региональных дорог общий объем капиталовложений составляет почти 4 миллиарда рублей. Работы выполнены на 72%. Количество объектов — почти 60.

— В капитальный ремонт и ремонт автодорог — сумма тоже приличная: 3 миллиарда 600 миллионов с лишним. Здесь работы завершаются. Процент исполнения — 95%, — рассказал Фарит Ханифов.

скриншот трансляции

Глава Миндортранса Татарстана также напомнил, что в республике строится участок трассы М-12, обход Нижнекамска и Набережных Челнов, а также платная дорога Шали — Бавлы.

— Впервые за всю историю, наверное, нашей республики и Российской Федерации на территории Татарстана строится дорог в год больше, чем на 190 миллиардов рублей. Это все дороги, все дорожные работы, которые в этом году притворяются в жизнь, — сообщил Фарит Ханифов.



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Татьяна Демина