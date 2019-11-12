Платная трасса Москва — Казань даст татарстанцам еще один мост через Волгу

На содержание и ремонт дорог республики в этом году направили около 6 миллиардов рублей

В Татарстане приступили к разработке проекта планировки участка платной трассы Москва — Казань, в рамках которого в республике построят еще один мост через Волгу. О подготовке к этой работе доложили сегодня на брифинге в кабмине РТ представители татарстанского Миндортранса. Заодно подвели предварительные итоги года по дорожным работам. В этом году в Татарстане отремонтировали почти 500 км дорог, затратив на их содержание и ремонт в общей сложности около 6 млрд рублей. Около 1 млрд составили расходы государства на один из крупнейших проектов в Татарстане — строительство участка Большого Казанского кольца. Подробности — в материале «Реального времени».

БКК — крупнейший проект этого года

В Татарстане отремонтировали около 500 км федеральных и региональных трасс, сообщил сегодня на брифинге замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин. Сумма республиканских затрат на дорожные работы в 2019 году — 4,4 млрд рублей, на 1 тыс. км федеральных дорог расходы составили 1,4 млрд рублей.

Чукин отметил крупный муниципальный проект — строительство первого этапа участка Большого Казанского кольца от улицы Мидхата Булатова до Технической. 350 млн рублей в этом году на него уже получили из госказны. 8 ноября подписано постановление о выделении еще 650 млн рублей. Объем федерального участия к концу года приблизится к 1 млрд рублей.

По автомобильным дорогам федерального значения приступили к реконструкции участка от границы с Чувашией до развязки на Иннополис. Сейчас начато также проектирование масштабного проекта, который предусматривает мостовой переход через Каму у села Соколка, в обход Набережных Челнов, заказчиком является федеральное управление Волго-Вятского региона (Росавтодор).

В отношении строительства платной дороги Москва — Казань Чукин отметил, что республика ответственна за участок в 142 километра до Казани:

— В рамках работы с Минтрансом госкомпания ведет разработку проекта планировки этого отрезка, который предусматривает дополнительный мост через Волгу — он будет выходить в районе автодороги М-7, а дальше следовать через Шали, Сорочьи Горы и по участку Алексеевска к границе Татарстана, — пояснил замглавы Миндортранса.

В этом году в Татарстане реконструировали 93 км дорог регионального значения и отремонтировали 197 км. 22 населенных пункта соединили с дорогами с твердым покрытием, из них 11 — по программе развития сельских территорий. Длина выстроенных подъездных путей к селам составила 70 км. Замминистра отметил, что в среднем в республике ежегодно прокладывают около 150 километров сельских дорог. Уточняющих цифр по этому году еще нет, но на 1 января 2020 года 514 населенных пунктов, в которых проживают менее 50 человек, останутся пока не соединенными с дорогами с твердым покрытием.

В рамках программы по привидению в нормативное состояние автомобильных дорог улиц в республике отремонтировали 200 км полотна на 400 улицах. В муниципалитетах отремонтировали 330 улиц протяженностью 440 км. Кроме того, отремонтировали покрытие в 740 дворах, работы охватили 626 многоквартирных домов, где проживают более 200 тыс. татарстанцев. Эта программа продлится еще три года по всем дворам республики.

Чтобы на дорогах было безопасно

В рамках нацпроекта протяженность безопасных и качественных дорог в республике стремятся приблизить к 85 процентам к 2024 году. «Реализация нацпроекта идет в трех крупнейших агломерациях. В Казанской на 1 января 2019 года этот показатель составлял 81,5 процента, на конец этого года мы достигли 83,3 процента. В Набережных Челнах — за год цифры качественных дорог выросли с 76,7 процента до 78,7 процента. А в Нижнекамской агломерации в нынешнем декабре достигнем 67,2 процента», — отметил Артем Чукин.

В Набережных Челнах отремонтировали дороги на улицах Мусы Джалиля, проспекте Мира, Альметевском тракте. В Нижнекамске преобразился проспект Химиков, улицы 30 лет Победы, Чистопольская, 50 лет Октября. В Казанской агломерации провели дополнительный ремонт на 87 улицах и 23 территориях школ. В совокупности площадь ямочного ремонта в Татарстане составила 931 тыс. кв. метров.

По словам замминистра, необходимо снизить количество мест концентраций ДТП в Татарстане к уровню 2017 года на 50 процентов. В прошлом году, по статистике, их было 128, на начало этого года число опасных мест снизилось до 113.

Маршруты школьников сделали более безопасными. В 18 населенных пунктах на дорогах создали искусственные неровности и барьерные ограждения. Работы по освещению провели на 90 км автомобильных дорог — теперь дополнительно освещается 31 участок в 22 районах республики.



К зиме подготовили 363 машины

Как рассказал Артем Чукин, девять генподрядных дорожных организаций во всеоружии готовы к холодам:

— Провели дополнительный ямочный ремонт, 52 базы имеют стопроцентный запас материалов, подготовлены теплые стоянки и помещения для дежурства и отдыха рабочих.

По словам главного инженера Федерального управления автодорог Волго-Вятского региона «Росавтодора» Валерия Тимашова, для 1040 км федеральной трассы заготовили 150 тыс. тонн песко-соляной смеси, 363 единицы техники — в боевой готовности, предусмотрены 23 пескобазы и комнаты отдыха для рабочих. Спикеры отметили, что проблем с техникой нет. Чукин подчеркнул, что в республике ее обновили на 80 процентов.

— В Казани закупили 90 специализированных машин за последние три года. Благодаря поддержке президента РТ в этом году приобрели восемь единиц высококлассной техники, которая работает летом как вакуумно-подметальная, а зимой — снегоуборочная. Мы обращаем внимание на количество обращений от населения. Люди зимой жалуются в основном на тротуары. Поэтому нужна малогабаритная техника там, где не проходит крупная. Подрядные организации приобрели порядка 30 мини-тракторов. Кроме того, набираем людей, которые задействованы на строительстве дорог, а зимой переходят на уборку снега, — подтвердил сообщения коллег председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

На замечание по поводу подтопления улицы Лаврентьева, где дождевая вода скапливается перед «лежачими полицейскими», а при перепадах температур — гололед, Куляжев ответил: «Спасибо за подсказку. Так не должно быть. Мы посмотрим».