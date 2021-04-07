«Ночью стоять на трассе — экстремально»: река отрезала жителей Верхнего Услона от города

После отмены прямых автобусных рейсов людям предлагают добираться домой через Иннополис

С открытием переправы в Аракчино многие жители Верхнего Услона стали устраиваться на работу в Казани, чаще ездить в город по делам, возить детей в секции и кружки. Однако в межсезонье большой проблемой для них стало возвращение домой — последнее судно на воздушной подушке уходит в 19.30, и многие не успевают добраться по вечерним пробкам. К тому же из-за нерентабельности были отменены прямые автобусные маршруты. Вместо них жителям предлагают добираться до Иннополиса, а там пересаживаться, чтобы доехать до Казани и обратно. В проблеме разбиралось «Реальное время».

Крюк в полсотни километров

Как рассказала нам перебравшаяся из Казани в Верхний Услон Татьяна Митрошина, сообщение с райцентром всегда было непростым. Раньше туда по расписанию несколько раз в день из речного порта ходили «Омики» и «Метеоры». Но это были сезонные рейсы, которыми активно пользовались дачники. Те, у кого есть автомобиль, добирались и добираются в Казань без проблем, правда, им приходится делать большой крюк через мост в Займище, из-за чего дорога по трассе занимает лишний час времени.

Спасением стала возобновленная в 2017 году после 30-летнего перерыва работа переправы в Аракчино. Она заметно упростила транспортное сообщение между жителями Казани и района и серьезно сократила время в пути. Если через мост на наземном транспорте приходится преодолевать расстояние более 50 км, то по воде — всего 3,7 км. А зимой по льду на машине на другой берег реки можно добраться буквально за 4 минуты.

— Люди раньше сидели в Услоне, а когда появилась переправа, стали устраиваться на работу в Казани, возить детей в город на тренировки и в кружки, студенты начали активно ездить на занятия — возможно, раньше тех, кто поступал в казанские учебные заведения, было меньше, или они жили в общежитиях. Словом, переправа сильно оживила трафик — рассказывает Митрошина.

Организовал движение по Волге частный предприниматель Айрат Миннуллин. Летом по реке курсирует несколько паромов, а для перевозки людей по льду он арендовал судно на воздушной подушке (СВП). И если летом и зимой у жителей нет вопросов к работе переправы, то в межсезонье для «безлошадных» граждан передвижение превращается в большую проблему.

Такое расписание не устраивает тех, у кого рабочий день заканчивается не ровно в 18.00 или тех, у кого есть дела в городе. Фото: vk.com/perepravakazan

Нью-бурлаки на Волге

29 марта ледовая переправа была официально закрыта. До начала навигации добраться с одного берега Волги на другой можно только на «воздушной подушке». Утром и вечером судно ходит с интервалом в 30 минут, начиная с 5.50, днем — через каждый час, последний рейс стартует от Аракчино в 19.30.

Такое расписание не устраивает тех, у кого рабочий день заканчивается не ровно в 18.00 или тех, у кого есть дела в городе. Не успеешь добраться по вечерним пробкам — придется либо заказывать такси, либо ловить попутку. Зимой хотя бы есть возможность пройти по льду, чем частенько пользуются сельские жители, или воспользоваться услугами местных предпринимателей, которые приобрели лицензию, чтобы перевозить людей через реку. Стоит такая услуга — 70 рублей с носа.

— Весна и осень для нас, тех, кто без машины — просто убийственны. Если ты опоздаешь на последний рейс, придется брать за 800 рублей такси, либо идти на Горьковское шоссе голосовать, останавливать незнакомую машину и ехать до поворота на Услон, потом ловить другую попутку. Ночью, в темноте, стоять на трассе — это очень экстремально. В день, когда закрыли переправу, мне, например, пришлось идти вечером по льду пешком. Хотя он уже подтаивал, — поделилась с «Реальным временем» Татьяна Митрошина.

Рабочий день у нее официально до 19.30, приходится заканчивать раньше, но не всегда удается доехать вовремя. И она такая не одна, в последнее время с работой в Верхнем Услоне не ахти, и многие устраиваются в Казани. А если есть еще какие-то дела в городе или просто захочется сходить куда-то после трудовых будней? Татьяна рассказала, что как-то опрашивала попутчиков, устраивает ли их расписание движения СВП, и многие сказали, что хотели бы, чтобы последний рейс был позже. Например, летом паромы работают до 22 часов.

На официальной странице компании в соцсети жители даже оставили обращение.

— Несколько лет вас просят увеличить время выезда «подушки» из Аракчино до 20:00, так как многие работают, не успевают на 19:30. Вы каждый раз пишете, что рассмотрим предложение, но не увеличиваете время. Можно как-то решить этот вопрос в сторону людей? — написала жительница Услона Анастасия Кореницына.

До начала навигации добраться с одного берега Волги на другой можно только на «воздушной подушке». Фото vuslon.ru

Цена за проезд — 500 рублей в день

Отдельный вопрос — стоимость проезда. Для пешеходов цена более-менее доступная — 60 рублей летом и 70 зимой. А вот для автомобилей по льду и на пароме она составляет 250 рублей в один конец. Ежедневно платить по 500 рублей за дорогу — не каждому по карману. Услоновцы даже жаловались на дороговизну правительству Татарстана. Пришел ответ: предприятие частное и само устанавливает цены. И если стоимость перевозки на пароме хотя бы поддается логическому обоснованию (нужно платить за горючее, амортизацию, зарплату сотрудникам), то чем объяснить такую калькуляцию за проезд по льду, который наморозила природа?

Впрочем, цена — это не самый главный вопрос для услонцев: они благодарны предпринимателю Миннуллину за то, что хоть на чем-то можно ездить. Другого доступного общественного транспорта просто нет.

«Да, дорого, но все уже переспали с этой мыслью и привыкли к сумме. Ладно, это судно появилось, до этого в межсезонье вообще не на чем было добираться», — поделилась с «Реальным временем» Наталья Бузунова.

Стоиомсть проезда для автомобилей по льду и на пароме составляет 250 рублей в один конец. Фото: vk.com

Последний маршрут

Раньше из Верхнего Услона до Казани ходил автобус №511, но как вспоминают местные жители, маршрут отменили больше двух лет назад. Дольше всех продержался рейс «Казань — Куралово», проходивший через Услон. Он был не слишком удобный: ходил три раза в день и из Казани отправлялся в 18 часов. Но и он перестал обслуживать пассажиров осенью прошлого года. Как объяснили «Реальному времени» в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ, перевозки прекратились из-за их нерентабельности.

«Обслуживание межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок №500 «Казань — Куралово» и №511 «Казань — Верхний Услон» было прекращено по инициативе перевозчиков, обслуживающих данные маршруты.

В рамках возложенных полномочий Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ провело открытые конкурсы на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок №500 и №511. Заявок на участие в конкурсах не поступало», — ответили на наш запрос в ведомстве.

Местные жители рассказали, что виной всему — частные извозчики, которые организовали свою «доставку» — приобрели лицензию, чтобы на своих машинах перевозить. Хотя их транспорт не отличался комфортом, порой пассажирам даже нечем было пристегнуться.

— Нашлись ушлые водители, которые решили подзаработать, и у нас появились маленькие автобусики. Они подъезжали за несколько минут до основных маршрутов на остановку и забирали народ. Тот автобус приезжает — никого нет. Вот они и приняли такое решение. Невыгодно бензин жечь, если пассажиров нет. А потом и частникам это надоело. И в итоге мы остались у разбитого корыта, — посетовала Бузунова.

Раньше из Верхнего Услона до Казани ходил автобус №511, но как вспоминают местные жители, маршрут отменили больше двух лет назад. Фото: tatar-inform.ru

В Казань — через Иннополис

После закрытия последнего «кураловского рейса» местные жители возмутились, начали жаловаться в инстанции и районным властям. Глава местного исполкома Ильнур Шакиров в разговоре с «Реальным временем» пояснил, что межмуниципальные перевозки координирует Минтранспорта РТ, куда администрация неоднократно обращалась.

— Все что мы можем сделать — это письменно просить о выделении дополнительных маршрутов. Но в связи с тем, что они нерентабельны, Минтранспорта не рассматривает эти вещи.

Как пояснили в администрации, район может организовать только муниципальные перевозки, поэтому было принято компромиссное решение. На смену «кураловскому» рейсу был организован «иннополисовский»: с 1 января этого года запущен маршрут «Верхний Услон — Куралово — Иннополис». Этот автобус ходит по графику и делает три «ходки» в день. Работа компании-подрядчика ООО «Иннополис-экспресс» субсидируется из республиканского бюджета.

Но проблема в том, что конечный пункт у него не Казань, соответственно, людям нужно делать пересадку в Иннополисе, чтобы добраться до столицы и вернуться домой. По расписанию последний автобус в Услон уходит в 18.30 — это даже на час раньше, чем отплывает судно из Аракчино.

В Минтрансе РТ такая логистика кажется вполне оправданной — автобусы из Иннополиса в Казань и обратно ходят каждый час. «Дополнительно сообщаем, что Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан организовало межмуниципальные маршруты регулярных перевозок №106 «Казань (автостанция «Восточный») — Иннополис (остановочный пункт — г. Иннополис) — Казань (автостанция «Восточный»)» и №108 «Казань (автовокзал «Южный») — Иннополис (остановочный пункт — г. Иннополис) — Казань (автовокзал «Южный»)», — сообщается в официальном ответе ведомства на наш запрос.

В министерстве также рекомендуют жителям воспользоваться маршрутами, проходящими по автодороге Казань — Ульяновск: №574 Буинск — Казань — Буинск и № 575 Тетюши — Казань — Тетюши. Правда, как пояснили услоновцы, чтобы сесть на эти автобусы, нужно на такси или попутке добраться до трассы, а это — 8 километров.

Автобусы из Иннополиса в Казань и обратно ходят каждый час. Фото: kazanfirst.ru

Пробные рейсы

Посему получается, что самый удобный маршрут пролегает по реке. «Реальное время» пыталось связаться с предпринимателем Айдаром Миннуллиным, но его контакты сотрудники дать отказались, добавив, что сам он на объекте появляется редко. Нам удалось переговорить лишь с начальником переправы Ильдаром Насыровым.

— На этот сезон график утвержден и меняться не будет. График утверждается согласно экономическому обоснованию работы паромной переправы. Есть спрос — есть предложение. Нет спроса — нет предложения. Нецелесообразно работать по графику, который просят жители, — отрезал он.

По словам Насырова, на последние рейсы набирается мало пассажиров, поэтому гонять технику туда-обратно не выгодно. А продлевать время работы — это просто делать больше рейсов при том же количестве пассажиров.

— Ездят те же 100 человек туда-обратно. Если бы был больший объем пассажиров, а он остается тот же, просто растягивается во времени. Будут люди — будут рейсы, — заверил Насыров.

И все же он пообещал обсудить этот вопрос с хозяином переправы и даже провести мониторинг ситуации. Если будет набираться достаточное количество, он не исключил, что попробуют сделать пробные рейсы в 20 часов — хотя бы в какие-то дни недели.