Новые авиарейсы из Казани, теплоход на газе до Свияжска и совместные проекты с РЖД

На итоговой коллегии Минтранса РТ Рифкат Минниханов попенял депутатам Госдумы за нежелание штрафовать водителей за превышение средней скорости

Фото: Ринат Назметдинов

На прошедшей вчера итоговой коллегии Минтранса РТ стало известно о том, какие авиарейсы планируется запустить из Казани в ближайшем будущем, как обмеление Волги сказалось на речном транспорте, снизилось ли в республике количество ДТП и какие проекты будут реализованы в рамках соглашения, заключенного накануне между Татарстаном и ОАО «РЖД». Подробности — в материале «Реального времени».

Рост прибыли и пассажиропотока

Свое выступление, посвященное результатам работы министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ в 2019 году и планам на ближайшее будущее, его глава Ленар Сафин решил начать с авиатранспорта. В первую очередь он прошелся по пассажиропотоку и финансовым показателям республиканских аэропортов.

Международный аэропорт «Казань» в прошлом году обслужил почти 3,5 млн пассажиров, что на 10,5% больше по сравнению с 2018 годом. «Бегишево» остался на прежнем уровне — 785 тыс. пассажиров, а аэропорт «Бугульма» показал прирост в 7%, обслужив 46 тыс. человек.

При этом, по словам министра, все татарстанские аэропорты улучшили свои финансовые показатели. Ожидаемая прибыль аэропорта «Казань» составила 600 млн рублей (прирост в сравнении с предыдущим годом составил почти 22%), «Бегишево» — 236 млн (прирост 87%).

Свое выступление, посвященное результатам работы министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ в 2019 году и планам на ближайшее будущее, Ленар Сафин решил начать с авиатранспорта. Фото Рината Назметдинова

Новые рейсы

Выяснилось также, что республика в данный момент ведет переговоры по открытию прямого авиасообщения между Казанью и Мюнхеном, а также с Тель-Авивом и Ереваном. Помимо этого, Сафин сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос организации рейсов в Нур-Султан низкобюджетной авиакомпанией «Флай Арыстан» и открытия рейсов в Алма-Ату авиакомпанией «Эйр Астана».

Также из Казани уже был открыт ряд новых международных направлений: в китайский Харбин с промежуточной посадкой в Екатеринбурге с частотой один рейс в неделю, в Будапешт с частотой два рейса в неделю, прямой трансатлантический рейс в Доминиканскую Республику. Была увеличена частота рейсов из Казани в Анталью, Стамбул и Ашхабад, а также из аэропорта Бегишево в Анталью.

Из внутренних направлений были открыты новые рейсы из Казани в Астрахань, Калугу, Якутск и Усинск, а также из Бугульмы в Усинск и Нарьян-Мар. Единственное, на что посетовал министр — невозможность сохранить рейс в Хельсинки: чиновник пояснил, что это произошло из-за «оптимизации маршрутной сети в России авиакомпанией «Финнэйр».



Также в рамках коллегии был поднят вопрос нового оформления аэропортов «Казань» и «Бегишево» в соответствии с присвоенными им именами Габдуллы Тукая и Николая Лемаева. Как уточнил Ленар Сафин, если в Казани «акцент планируется сделать на творчестве Тукая», то в «Бегишево» — «на промышленном потенциале Татарстана и роли Николая Лемаева в становлении всего Закамского региона».

Из Казани уже открыт ряд новых международных направлений. Фото Максима Платонова

Обмелевшая Волга и строительство пассажирского теплохода

Критическое обмеление Волги, случившееся в прошлом году, не только обнажило старинную мостовую в Казани, но и отразилось на объеме перевозок речного транспорта — он упал на 11,5%. Благо климатические сюрпризы не смогли повлиять на проекты, реализуемые республикой в этой области.

Как сообщил глава Минтранса, сейчас на базе судостроительной корпорации «Ак Барс» ведется работа над созданием речного пассажирского теплохода, который будет работать на сжиженном природном газе. Ходить он будет по экскурсионному маршруту Казань — Свияжск, а также по прогулочному маршруту на Казанке. По словам Сафина, судно не будет иметь аналогов в России. Его строительство должно завершиться ближе к концу 2020 года.

Еще одна новость — в Казани наконец появится первая заправка для маломерных судов. За работу взялся частный инвестор — компания «ВолгаДорСтрой».

Снижение числа ДТП и критика депутатов Госдумы от Рифката Минниханова

В прошлом году в Татарстане снизилось количество ДТП — на 2,2%, однако цифры, озвученные накануне, по-прежнему вселяют страх. Так, за 2019 год на территории республики было зарегистрировано 4 509 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 367 человек, а 5 600 человек получили ранения. На эту тему в рамках заседания достаточно жестко высказался глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.



За 2019 год на территории республики было зарегистрировано 4 509 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 367 человек, а 5 600 человек получили ранения. На эту тему достаточно жестко высказался Рифкат Минниханов. Фото Рината Назметдинова

— Действенным инструментом предупреждения аварийности и дорожного травматизма стала организация непрерывного тотального контроля за соблюдением установленных ограничений скорости движения. Для активных противников я бы хотел еще раз обозначить, что система повышения защищенности человеческой жизни не имеет на сегодняшний день изъянов. Это аксиома, которую просто следует принять и окончательно закрепить в законе. К сожалению, у наших депутатов другое мнение. Я имею в виду депутатов Госдумы — не наших, — заявил спикер.

Напомним, 11 декабря прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий ГИБДД штрафовать водителей за превышение средней скорости на контролируемом участке дороги.

Новые дороги и их финансирование

Также в своем докладе министр раскрыл детали ряда соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов на 2020 год. Так, на строительство двух путепроводов на автомобильной дороге «Южная» в Нижнекамском районе в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» предусмотрено федеральное финансирование в размере 340 млн рублей.

На строительство участка Большого Казанского кольца в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 490 млн рублей, а на развитие интеллектуальных транспортных систем в городах с численностью жителей более 300 тыс. человек в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» — 370 млн рублей.

На строительство участка Большого Казанского кольца в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 490 млн рублей. Фото Рината Назметдинова

Совместные проекты с РЖД

После окончания заседания Татарстан и ОАО «РЖД» заключили соглашение о сотрудничестве на 2020—2022 годы. Документ, подписанный премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и начальником Горьковской железной дороги–филиала ОАО «РЖД» Анатолием Лесуном, предполагает реализацию сразу нескольких проектов.

Речь о проектировании и строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург (ВСМ-2), организации кольцевого железнодорожного сообщения в Казани (пригородное сообщение), организации транспортно-пересадочных узлов в столице РТ, в том числе в районе остановочного пункта «Компрессорный», реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры на станции Зеленый Дол, включая вокзальный комплекс.

1 / 32 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов