Ханифов Фарит Мударисович

Общая информация

Родился 7 марта 161 года в г. Набережные Челны ТАССР.

Образование:

1983 год — Казанский инженерно-строительный институт (специальность «сельскохозяйственное строительство» )

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:



В 1983 — 1986 гг. — мастер, прораб Тукаевской межколхозной передвижной механизированной колонны Восточного сельского строительного комбината объединения «Татколхозстрой», г. Набережные Челны.

В 1986 — 1990 гг. — главный инженер Елабужской межколхозной передвижной механизированной колонны Восточного сельского строительного комбината объединения «Татколхозстрой», г. Елабуга.

В 1990 — 1995 гг. — председатель проектно-строительного кооператива «Лада», г. Елабуга.

В 1995 — 1998 гг. — начальник управления Елабужского специализированного ремонтно-строительного управления треста «Татгазспецремстрой», директор филиала «Елабугагазстрой» ОАО «Татгазстрой», г. Елабуга.

В 1998 г. — первый заместитель главы администрации Елабужского района и г. Елабуга.

В 1998 — 2000 гг. — начальник Управления капитального строительства Елабужского района, г. Елабуга.

В 2000 — 2005 гг. — первый заместитель главы администрации Елабужского района и г. Елабуга по району и сельскому хозяйству.

В 2005 — 2011 гг. — первый заместитель, руководитель исполнительного комитета муниципального образования «Елабужский муниципальный район».

В 2011 — 2015 гг. — первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

В 2015 — 2017 гг. — помощник Президента Республики Татарстан.

С февраля 2017 г. — руководитель Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России».

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