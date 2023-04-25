Миндортранс Татарстана поставил задачу «не превысить планку» по смертности на дорогах в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2022 году Татарстану удалось не превысить планку по смертности на дорогах — 7,51 человека на 100 тысяч жителей. Аналогичная задача стоит и на текущий год, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.



— По показателю снижения смертности я бы хотел сказать, что здесь мы идем в так называемом директивном графике. Необходимо нам снижать смертность. Смертность, разумеется, на дорогах можно снизить, повышая уровень безопасности дорожного движения — это и знаки, и разделительные полосы, и искусственные неровности, и светофоры, и тротуары ну и так далее.

По его словам, в Татарстане проходят по графику заседания комиссии по безопасности дорожного движения. Возглавляет ее вице-премьер — руководитель аппарата кабмина республики Шамиль Гафаров.

— Наша задача — не превысить планку 7,51 человека на 100 тысяч жителей. В 2022 году это удалось. В 2023-м эта задача перед нами стоит, — сказал Фарит Ханифов.

скриншот трансляции

Напомним, в столице Татарстана за первый квартал 2023 года зарегистрировали 291 ДТП. В авариях семь человек погибли, а 353 — получили травмы различной степени тяжести.



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Татьяна Демина