Искусственный интеллект
Сюжет 60 материалов
Как меняется мир с развитием искусственного интеллекта, какие угрозы стоят пред обществом и как ИИ сделает нашу жизнь лучше, как изменится бизнес и какие навыки нужно освоить человеку, чтобы отличать мир искусственного интеллекта от реального? Все это — в рубрике «Искусственный интеллект».
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