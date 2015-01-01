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Искусственный интеллект

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Искусственный интеллект
Фото: Реальное время

Как меняется мир с развитием искусственного интеллекта, какие угрозы стоят пред обществом и как ИИ сделает нашу жизнь лучше, как изменится бизнес и какие навыки нужно освоить человеку, чтобы отличать мир искусственного интеллекта от реального? Все это — в рубрике «Искусственный интеллект».

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