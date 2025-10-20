Uber предложил водителям в США зарабатывать на подработках для обучения искусственного интеллекта

Компания запустила пилотный проект, в рамках которого курьеры и водители смогут выполнять простые цифровые задания за небольшие вознаграждения

Компания Uber запустила в США пилотную программу, позволяющую водителям и курьерам зарабатывать дополнительные деньги, выполняя небольшие цифровые задания для обучения искусственного интеллекта. Участникам предлагается записывать голос, делать и загружать фотографии или документы, а также выполнять другие простые инструкции. За некоторые задания, например загрузку фотографии меню на испанском языке, можно получить до одного доллара.

Эти «микрозадания» помогут обучать модели искусственного интеллекта, как это делают компании Scale AI и Amazon Mechanical Turk, которые используют труд фрилансеров для разметки данных. До сих пор большую часть такой работы выполняли специалисты за пределами США. Теперь Uber решил задействовать собственную сеть водителей и курьеров в этой сфере.

По словам компании, проект — часть стратегии по созданию «лучшей платформы для гибкой занятости». Водители уже использовались в процессах обучения ИИ ранее, а недавно Uber купил бельгийский стартап Segments ai, чтобы развивать бизнес по разметке данных. Аналогичный эксперимент уже проходил в Индии, где водители выполняли задания в приложении.

Неясно, насколько новая схема окажется популярной. Многие водители Uber уже жалуются на низкие доходы и отсутствие социальных гарантий, поскольку компания считает их независимыми подрядчиками, а не сотрудниками.

Помимо запуска микрозаданий, Uber представил ряд других обновлений приложения. Водители получат больше времени на принятие заказов и новую «тепловую карту» для поиска зон с высоким спросом. Также расширяется функция, позволяющая женщинам-водителям принимать заказы только от женщин. Этой опцией уже воспользовались во время более чем 100 млн поездок.

Компания обещает сделать систему блокировок аккаунтов более справедливой. Если водитель временно отстранен из-за жалобы, он сможет продолжить выполнять другие типы заказов. Uber также позволит водителям предоставлять свои комментарии в случае жалоб клиентов и будет блокировать пользователей, подающих ложные жалобы.

Кроме того, появится функция компенсации при задержках поездок и новые напоминания о чаевых для пассажиров. По словам компании, все нововведения направлены на то, чтобы сделать работу в Uber более прозрачной и безопасной.

Артем Гафаров