«Второй год в отрасли кипит масштабная стройка»: итоги 2023 года в ИT-индустрии Татарстана

Повсеместное внедрение ИИ, борьба с киберугрозами и собственное ПО — как ИТ-сектор пережил 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году ИТ-индустрия России, как и большинство других отраслей, перезапустила свою деятельность, раскрыв ее потенциал и новые возможности. Отечественная промышленность и ее специалисты выдержали удар, сохранили работоспособность и защитили интересы национальной безопасности в условиях санкций. Тем не менее перед правительством все еще стоит ряд задач — решение вопроса с дефицитом кадров, локализация части компонентов и развитие отечественных софтов. Ключевые события года в ИT-сфере и комментарии ведущих игроков — в материале «Реального времени».

«Утечка мозгов», изоляция и хакерские атаки: с чего начинался год

В 2023 году ИТ-индустрия должна была решить два главных вопроса: как встать на ноги и что делать дальше? После начала СВО практически все западные компании приостановили или полностью закрыли свой бизнес в России. Более 180 зарубежных представителей информационных технологий, в том числе известные ИТ-гиганты, просто ушли из страны, прекратив поддержку своих клиентов. К таким относятся Microsoft, IBM, Adobe, Oracle, SAP, Cisco, NVIDIA, Intel, Apple, Figma, Citrix, Javarush, Google Cloud и другие. Эта ситуация оказалась болезненной и для ряда российских предприятий, возникших на международных кооперациях.

Помимо компаний бойкот России объявили и зарубежные соцсети со стриминговыми платформами. Так, например, YouTube отключил онлайн-рекламу, а вместе с ней и внутреннюю монетизацию каналов. Twitch и Patreon ограничили возможность вывода заработанных средств на российские банковские счета. Facebook*, Instagram* и вовсе оказались заблокированными по требованию Роскомнадзора. TikTok, Tinder, Spotify — просто перестали работать на территории страны.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уход компаний повлек за собой и отток специалистов. Часть из них не хотела оставаться без работы, часть боялась мировой изоляции, а кого-то пугала частичная мобилизация (причем еще до того, как она началась). Отток кадров перерос в две волны «исхода» айтишников, первая из которых продлилась с февраля по май 2022 года. По разным оценкам, за этот промежуток времени из страны уехало от 50 до 70 тысяч ИТ-специалистов, или 1,5% от общего числа работников этой сферы. Вторая волна — с сентября по октябрь — и по сей день является не подсчитанной (как уверяют в Минцифры, к декабрю 2022-го общее количество ИТ-релокантов достигало чуть более 100 тысяч человек).

Вместе со всем этим Россия также оказалась и самой атакуемой страной в киберпространстве. С февраля 2022-го и по сей день на информационные ресурсы страны совершаются хакерские налеты, чьи адреса практически невозможно запеленговать. Так, например, сайт «Реального времени» подвергался DDoS-атаке с IP-адресов из Нидерландов. В такой же ситуации оказались «Госуслуги», сайты президента России, Совета Федерации, Кабмина и Госдумы, а также ряд крупных сетевых СМИ («РИА Новости», ТАСС, RT и др.). Все это привело к тому, что в один момент российские власти и вовсе начали обсуждать идею отключения Рунета от глобальной сети, однако этого не случилось.

realnoevremya.ru/Артем Гафаров (архив)

Весь 2023-й правительство возвращало ИТ-специалистов на родину

В самом начале 2023-го Минцифры совместно с профильными ассоциациями начало работу над созданием мер по возвращению уехавших из России ИT-специалистов. Как рассказывал глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, речь шла, в том числе и о частичной оплате «обратной релокации». Также рассматривалось повышение НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами. В свою очередь, глава НП «Руссофт» Валентин Макаров рассказывал, что одной из мер может стать предоставление брони от призыва в армию, а также оплата перелета в страну.

Действительно, в связи с повышением призывного возраста до 30 лет (ранее было 27 лет) Минцифры России летом подготовило корректировки к указу о поддержке ИT-отрасли. Уже в сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о повышении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для айтишников.

Также правительство расширило программу льготной ипотеки для ИT-специалистов — сегодня ее могут получить сотрудники от 18 до 50 лет, тогда как ранее она была предусмотрена для работников от 22 до 44 лет. Вместе с этим смягчились и требования по заработной плате. Так, при оформлении ипотеки стал учитываться не только доход с основного места работы, но и тот, что был получен по совместительству. Российские банки начали выдавать льготную ипотеку айтишникам по новым условиям с 9 сентября 2023 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чтобы создать благоприятные условия для работы, производителям российской электроники, в том числе и в сфере высоких технологий, был дан приоритет на госзакупках для государственных и муниципальных нужд. Согласно правилам, вступившим в силу в марте 2023-го, в первую очередь госслужащие должны закупать оборудование отечественных компаний, работающее на местных процессорах. Если же такой техники нет, то предпочтение будет отдаваться российской электронике с зарубежными компонентами. Кроме того, под конец года правительство выделило 5 млрд рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции — деньги пошли на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для предприятий, создающих инновационную продукцию. Еще 1,2 млрд рублей были также выделены на поддержку индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Помощь должны были получить не менее 16 компаний.

Всего же, по словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, с начала 2023 года в российские ИТ-решения было вложено более 300 миллиардов рублей. Об этом он рассказал 4 декабря в рамках мероприятия Института системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН). Тогда же он сообщил, что правительство сформировало новый национальный проект по экономике данных, который охватит целый ряд направлений: от разработки программного обеспечения до развития квантовых вычислений.

Несмотря на все эти условия, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, дефицит кадров в ИT-отрасли России на сегодняшний день оценивается в 500—700 тысяч человек. Как отметил министр, потребность в специалистах сохраняется, несмотря на увеличение кадровой базы. Всего в этой отрасли на настоящий момент работают почти 740 тысяч человек.

Однако, согласно данным исследования медиахолдинга Rambler&Co, только в январе — апреле 2023 года в России было зарегистрировано около тысячи новых индивидуальных предпринимателей и ООО в ИТ-секторе, что на 17% больше в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.

В России на 20% увеличилось число судебных споров с зарубежными вендорами

Согласно исследованию RTM Group на 1 декабря 2023 года, в России примерно на 20% увеличилось количество судебных споров, связанных с неисполнением условий поставок и поддержки программного обеспечения. Все они касаются зарубежных ИТ-компаний, которые покинули российский рынок еще в 2022-м.

Как пишет «Коммерсантъ», с 1 января по 1 ноября 2023 года в рамках судебных споров, связанных с лицензионными и смешанными договорами на программное обеспечение, в России было вынесено 1 162 судебных акта. В течение аналогичного периода 2022-го количество постановлений достигало лишь 981. Так, рост в годовом исчислении составил примерно 20%. При этом прогнозируется, что в 2024-м число таких судебных споров увеличится еще на 30%.

Всего же с февраля 2022 по сентябрь 2023 года российские дистрибуторы и интеграторы взыскали с иностранных вендоров чуть более 4,7 миллиарда рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В свою очередь, юридическая фирма «МЭФ Legal» сообщает, что с февраля 2022 по сентябрь 2023 года судами были рассмотрены в общей сложности 43 иска. В большинстве случаев претензии связаны с неоказанием услуг, предусмотренных действующими договорами, или с отказом зарубежных производителей от поставок предоплаченных продуктов. Сумма компенсаций варьируется от 175 тысяч до 1,4 миллиарда рублей. По всем рассмотренным делам суд встал на сторону истцов — российских компаний, удовлетворив их требования в полном объеме.

В топ наиболее крупных разбирательств вошли два иска со стороны отечественного дистрибутора компьютерной техники OCS Distrubution в отношении ООО «Хьюлетт Паккард энтерпрайз» — российской структуры американской Hewlett Packard Enterprise (HPE). Сумма претензий составляет более 1,4 млрд рублей. Также интегратор ООО «Талмер» требует с российского юридического лица производителя компьютерного оборудования Dell (США) 778 миллионов рублей. В отношении АО «Оракл компьютерное оборудование» (дочерняя компания Oracle из России) направлены иски со стороны сразу пяти российских предприятий, включая ООО «ФОРС дистрибуция» (431,7 млн рублей) и ООО «ФОРС — Центр разработки» (111,4 млн рублей).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан, хоть и спотыкаясь, переводится в цифру

В 2022 году в Татарстане стартовала программа цифровой трансформации — тогда, как и в 2023-м, на нее выделялось 4,6 млрд рублей. В прошлом году она была скорректирована с учетом выявленных слабых сторон республики в цифровом поле. Новые проекты увеличили охват населения и повысили защиту от различных киберугроз.

Как рассказывал в мае 2023-го глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, количество кибератак на цифровые ресурсы Татарстана с начала года года выросло в 10 раз. «Если раньше за весь 2021-й год у нас было 70 тысяч инцидентов, то только в первом квартале 2023 года — 375 тысяч инцидентов», — говорил он, подчеркивая, что к концу года их будет уже более одного миллиона.

В свою очередь, раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно заявлял, что в киберпространстве растет деструктивная активность, что создает серьезные вызовы для республики. По его словам, технологический суверенитет страны невозможен без достижения суверенитета в ИТ-сфере, и Татарстан располагает необходимыми ресурсами, чтобы внести весомый вклад в решение этой критически важной задачи.

— Безусловно, нам еще предстоит многое сделать для обеспечения устойчивого и сбалансированного цифрового развития. Серьезные вызовы стоят перед нами в связи с растущей деструктивной активностью в киберпространстве. Так, прошлогодняя приемная кампания в вузы сопровождалась нестабильной работой, а нередко — и недоступностью их сайтов. Между тем информационные сервисы государства и его образовательные ресурсы, которые непосредственно касаются наших граждан, должны надежно функционировать в любое время, — говорил он в июне, отмечая, что программа научно-технического развития в 2023 году переросла в отдельный трек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Так, в 2023-м году был начат ряд проектов, работа по которым завершится только к 2030 году. Например, создание единого интеллектуального научно-образовательного пространства Smart Market-Space. К ним же относятся и проведение комплекса конгрессно-выставочных мероприятий под общим названием «Белемсар», и система развития кадров научно-образовательного кластера «Наша гордость». На протяжении 12 месяцев в регионе также шла работа по следующим проектам:

модернизация объектов почтовой связи в сельских поселениях;

единая интеграционная платформа видеонаблюдения;

единый реестр информационных систем;

обновление серверной инфраструктуры межведомственной системы электронного документооборота;

создание серверной инфраструктуры регионального фонда пространственных данных;

единая информационная система по учету и управлению государственным и муниципальным имуществом.

Вместе с этим модернизировались платформы вызова экстренно-оперативных служб, телемедицины, электронного образования. Ряд министерств и их подшефных структур разрабатывали собственные приложения и системы для оказания услуг. Казанский федеральный университет (КФУ) и КНИТУ-КАИ занимались подготовкой и повышением компетенций специалистов в области производства микроэлектроники. Также было решено, что все бюджетные учреждения Татарстана полностью перейдут на отечественную ОС — Astra Linux. Изменения должны затронуть свыше 150 тысяч рабочих мест.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Несмотря на ряд важных достижений, республика все же совершала ошибки, на которые ей было указано еще в 2022-м. В октябре проект «Монитор госсайтов» опубликовал рейтинг субъектов федерации за 2023 год, куда не попали официальные ресурсы республики. Хотя авторы исследования изучили сайты правительства и Госсовета РТ, оба они не прошли проверку по индексу надежности HTTPS, так как их поддомены вида «www» не были включены в сертификат безопасности TLS. Таким образом, создаются условия для хакерской атаки, в том числе и из «недружественных» стран.



Производство телеком-оборудования и базовых станций: новые двери республики

Одним из важнейших событий для российской ИТ-индустрии стал международный форум Kazan Digital Week — он прошел в Казани с 20 по 22 сентября. На нем провели 107 секций и мастер-классов, были организованы 34 круглых стола, а перед многотысячной аудиторией выступили почти 900 спикеров. Также были подписаны 37 соглашений о сотрудничестве и меморандумов о перспективных намерениях.

На мероприятии по видеотрансляции выступил премьер-министр России Михаил Мишустин, который рассказал, что для замещения зарубежных цифровых продуктов и решений в различных отраслях экономики в этом году были запущены 35 индустриальных центров компетенций. Кроме того, в Госдуме разрабатывается законопроект о системно значимых поставщиках, которым облегчат доступ к заказам госкомпаний и крупных отраслевых заказчиков без конкурса. По его словам, спрос на отдельные программные продукты увеличился в 10—12 раз, а объем реализации услуг ИT-компаний увеличился на 22%, до 2,2 трлн рублей. В отрасли работают свыше 820 тысяч программистов (+15% к 2022 году).

Лично мероприятие посетил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. В первый же день форума он заявил, что переход на отечественные цифровые «рельсы» в экономике будет поддерживаться государством, но с условием, что программные решения будут принадлежать российским разработчикам и их можно будет тиражировать. Главе Минцифры в ходе мероприятия были представлены решения по импортозамещению программного обеспечения и операционных систем от двух крупных российских разработчиков — ГК ICL и ГК «Астра». Также он ознакомился с татарским аналогом ChatGPT от студента КАИ Антона Холкина.

realnoevremya.ru/Людмила Губаева (архив)

Кроме того, на полях форума было подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Особая экономическая зона «Иннополис» и ООО «Та-Информационные технологии» («Та-Ит»). В рамках него особая экономическая зона передает в аренду производственные площади в технопарке высоких технологий «Иннопарк», а сам резидент откроет сборку импортозамещающего телекоммуникационного оборудования. Совместное предприятие учреждено в партнерстве с китайским производителем Medin Croup, входящим в топ-10 поставщиков «железа» для глобальных игроков телекоммуникационной отрасли. Планируется заместить 10% российского рынка сетевого оборудования.

Ровно за месяц до этого соглашения министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин сообщил, что в республике начнется производство собственных базовых станций сотовой связи. По его словам, с момента введения санкций темпы роста числа таких станций на территории региона снизились на 30%. Теперь же Татарстан готов обеспечивать себя сам, но для реализации этого проекта потребуется время, а потому стартует он не раньше 2025 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

От беспилотных КАМАЗов до безэкипажных катеров

Двумя главными трендами 2023 года в сфере высоких технологий стали беспилотники и искусственный интеллект (ИИ). Что касается первых, то на протяжении всех 12 месяцев они широко использовались как в военной, так и гражданской деятельности. Устройства и программы совершенствовались под такой широкий спектр нужд, что распространились от тяжелой промышленности до курьерской доставки. Более того, охват беспилотниками оказался настолько широким, что основы их сборки и эксплуатации стали внедрять в школьные и студенческие программы обучения.

Популярность беспилотных аппаратов начала расти еще несколько лет назад, но свой пик она получила в 2022 году, когда БПЛА стали массово применять в зоне СВО. Как рассказывал в ноябре министр обороны России Сергей Шойгу, объемы поставок беспилотников в войска в 2023 году выросли в 16 раз. В свою очередь, управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко говорил, что до конца года в армии появятся и первые морские дроны. По его словам, безэкипажные катера смогут разгоняться до 80 километров в час, преодолевать расстояние на более чем 200 километров и нести на себе взрывчатку весом до 600 килограммов.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Что же касается мирного развития этой технологии, то 14 июня на 679-м километре трассы М-11 «Нева» был дан старт первым трем беспилотникам на базе магистрального седельного тягача линейки пятого поколения КАМАЗ-54901 с коммерческими грузами. Событие фактически стало прорывом в развитии этой сферы. В июле на автодороге были запущены еще три беспилотных КАМАЗа, а в 2024 году их число может увеличиться до 18. Как рассказывали в Минтрансе, с момента запуска самых первых машин не было зафиксировано ни одного случая ДТП с их участием. Сегодня беспилотные грузоперевозки на регулярной основе осуществляются отечественными перевозчиками и ретейлерами. Лишь с июня по ноябрь 2023 года они перевезли более 11 тысяч тонн груза на более чем 600 тысяч километров.

Прогресс использования беспилотников в грузоперевозках шагнул еще дальше и уже в этом году в Иннополисе могут разрешить эксплуатацию БПЛА в городских границах для аэродоставки. Таким образом, в городе будут использоваться все типы беспилотных аппаратов: наземные доставщики, автономное роботакси и воздушные дроны-курьеры.

В конце августа 2023 года также сообщалось о том, что в школьную программу начальной военной подготовки для учеников 10—11-х классов включили тему беспилотников. Теперь школьники будут иметь представление о способах боевого применения дронов и ведения разведки, знать алгоритм противодействия БПЛА противника. Вместе с этим Минобрнауки России сообщало о том, что проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем полностью закроется благодаря подготовке специалистов в вузах. При этом работа по обучению студентов направлена не только на подготовку профессионалов в пилотировании беспилотных авиационных систем, но и на подготовку конструкторов, инженеров и производственного персонала.

Власти Татарстана, как и представители руководства других регионов, прорабатывают вопрос приобретения школами оборудования для проектирования беспилотников. На сегодняшний день в республике имеется сеть авиастроительных классов, но сам вопрос проектирования летательных аппаратов пока не решен.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

ИИ помог в выборе слова года

Что же касается искусственного интеллекта, то технологии ИИ не просто стали популярнейшей темой 2023 года, но и внесли определенный «раздор» во все мировое сообщество. Причиной тому стала неясность его юридической регулировки.

Например, прецедент, созданный 22-летним выпускником РГГУ Александром Жадановым, который с помощью чат-бота ChatGPT написал диплом за 23 часа и защитил его. Еще одной такой скандальной сенсацией стало интервью семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, вышедшее на страницах немецкого бульварного таблоида Die Aktuelle в апреле. Семье автогонщика пришлось влезть в судебные разбирательства, поскольку статья не являлась реальной, а была сгенерирована ИИ на портале Character.AI.

В сентябре на пленарном заседании Казанского юридического форума председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников даже допустил возможность изменения Конституции, заявив, что технологии ИИ стали серьезнейшим вызовом для юристов. В свою очередь, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время декабрьской прямой линии, отметил, что предотвратить развитие искусственного интеллекта нельзя. Однако, как уверен глава государства, он не заменит живых специалистов, таких как врачи, учителя, а лишь окажет им помощь.

realnoevremya.ru (архив)

За год технологии искусственного интеллекта были внедрены в банковскую структуру, сферу здравоохранения и образования, производство и энергетику. Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) даже выбрал в качестве слова 2023 года глагол «галлюцинировать». Причиной тому стало то, что с развитием искусственного интеллекта глагол приобрел новое значение. Словарь определил термин как создание «ложной информации» при помощи технологии ИИ.

Успех отечественного GameDev в Atomic Heart

Еще одним открытием 2023 года стала компьютерная игра Atomic Heart, разработанная российской студией Mundfish. Шутер от первого лица с элементами ролевой игры вышел в свет в феврале и буквально за неделю стал самой продаваемой игрой на платформе Steam во всем мире. Игра при ценнике в 5 999 рублей обошла по популярности Counter-Strike: Global Offensive и Hogwarts Legacy.

Сюжет шутера переносит игрока в альтернативную версию CCCР, где процесс революционных научных достижений привел к глобальным катастрофическим последствиям для человечества. Еще одной интересной особенностью игры является то, что она наполнена большим количеством песен от знакомых каждому отечественных артистов. Более того, варианты песен, сделанные специально для компьютерной игры, были выпущены отдельным сборником и длительное время оставались в топах таких платформ, как YouTube, «Яндекс Музыка», SoundCloud, Apple Music и другие.

В марте вице-премьер Украины и глава Министерства цифровых технологий Михаил Федоров даже потребовал ограничить продажу видеоигры Atomic Heart. По его словам, Россия нашла еще один метод пропаганды — индустрию видеоигр. Он направил запрос в Sony, PlayStation, Microsoft и Valve с просьбой запретить продажу этого шутера, чтобы никто не поддерживал «кровавый режим, убийства и романтизацию коммунизма». Комментируя это заявление, депутат Султан Хамзаев отметил, что Советский Союз — это большая часть общей истории и культуры русского и украинского народов, но не пристрастных политиков, которые привержены всему западному и напуганы идеологией. Неудивительно поэтому, что даже игра, действие которой происходит в Советском Союзе, может серьезно напугать их.

В Министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана «Реальному времени» рассказывали, что гейминдустрия в республике продолжает успешно развиваться. При этом она идет по курсу подготовки высококвалифицированных специалистов: «Упор делается не только на инди-студии, но и на подготовку гейм-дизайнеров, нарративщиков, — говорили в пресс-службе ведомства. — Видим определенные перспективы, особенно в условиях импортозамещения».

Большая поддержка отечественным разработчикам оказывается в рамках «Игр будущего». Также в Татарстане прошло специализированное мероприятие для разработчиков «Начни игру» и геймдев-хакатон. «Востребованность в качественных игровых продуктах по-прежнему остается высокой, так как индустрия постоянно развивается. Успех игры Atomic Heart — лишнее тому подтверждение», — рассказывали в пресс-службе Минцифры.

«Пока на Западе создаются метавселенные, в России решаются практические задачи»

Айдар Гузаиров — генеральный директор компании Innostage

— В уходящем году отмечается рост как на международном, так и на российском ИТ-рынке. Развиваются технологии на основе самообучающегося ИИ, которые широко применяются в корпоративных и личных целях. Вместе с тем возникает потребность в решениях, обеспечивающих управление рисками и безопасным использованием ИИ. Все больше ИТ-продуктов разворачивается в облаке, развиваются облачные платформы частного и гибридного формата, обеспечивающие повышенную функциональность и защиту информации.

Вместе с тем, по словам Гузаирова, мировые и отечественные тренды ИТ-индустрии существенно различаются в силу объективных внешних факторов: «Пока западные гиганты массово создают и развивают метавселенные и проекты дополненной реальности, в России решаются более практические задачи, напрямую связанные с обеспечением непрерывности и безопасности бизнес-процессов. Главные из них актуальны не первый год — создание устойчивого к инцидентам и импортонезависимого ИТ-ландшафта, переход на качественное оборудование и ПО, произведенное в нашей стране», — считает он.

— Фактически в российской ИТ-отрасли второй год кипит масштабная стройка, где вендоры производят оборудование и технологии, а интеграторы и собственные ИТ-подразделения компаний используют эти «стройматериалы» для капремонта ИТ-инфраструктуры или даже выстраивания ее заново. Именно так можно представить процесс импортозамещения, начатый несколько лет назад и сильно ускоренный в первом квартале 2022 года. Конечная цель этой стройки — обеспечение киберустойчивости компаний и государства, адаптация к ИТ-вызовам, успешное отражение хакерских атак и сохранение работоспособности ключевых бизнес-процессов при любых условиях, — рассказал эксперт.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как отметил Гузаиров, татарстанские ИТ-компании активно вовлечены в развитие индустрии и укрепление цифрового иммунитета. По его словам, три из них, включая Innostage, с прошлого года входят в топ-25 крупнейших поставщиков ИТ-услуг в стране и продолжают наращивать продуктивность.

— В первой половине года мы наблюдали временный спад в количестве хакерских атак, что оказалось лишь затишьем перед бурей. Сейчас количество перешло в качество, и по бизнес-мишеням нередко бьют организованные хакерские группировки, действия которых тщательно спланированы, техничны и разрушительны. Причем под угрозой абсолютно все компании. Злоумышленники используют малейшие уязвимости в ИТ-инфраструктуре, поэтому становится критически важно обнаружить их раньше, чем хакеры. Целые отрасли и категории предприятий, которые ранее не заботились о кибербезопасности, стали легкой добычей для хакеров. Для защиты ИТ-активов теперь экстренно выстраивает защиту ИТ-периметра даже малый бизнес. Но подходы, используемые в enterprise, к нему совсем не применимы, — сообщил гендиректор Innostage.

Поэтому, по словам Гузаирова, в профессиональном ИБ сообществе все чаще поднимается вопрос о создании универсального комплексного подхода для достижения киберустойчивости максимальным количеством компаний. «С одной стороны, он должен приводить к стандартно высокому уровню защиты, с другой — гибко настраиваться под запросы и возможности заказчика. Свой путь к киберустойчивости Innostage прочертила на базе сотен реализованных ею ИБ-проектов. Наш подход основан на синхронизации действий ИТ и ИБ экспертов при создании надежной и эффективной для бизнеса инфраструктуры. Сейчас финально тестируем его на себе, а в мае будем готовы представить участникам рынка. Мы видим тренд на легализацию статуса «этичных» хакеров, которые все чаще привлекаются для проверки на прочность государственных и коммерческих сервисов», — заявил он.

realnoevremya.ru/Артем Дергунов (архив)

Как отметил эксперт, в 2023 году также ускорилось импортозамещение средств защиты. Этому, по его словам, способствовало создание новых отечественных решений для ИБ и расширение функционала и интеграционных возможностей у уже представленных на рынке. Кроме того, появились новые сервисные компании, занимающихся внедрением и обслуживанием средств защиты — после ухода западных вендоров эта ниша долго оставалась пустующей. В ряде случаев крупные игроки объединяют продукты в экосистемы, в комплексе с которыми оказывается сервисная поддержка, отметил предприниматель.

— На фоне эволюционирования хакерских атак, кибербезопасность останется одним из ключевых приоритетов для государства и бизнеса. Как и раньше, злоумышленники будут атаковать ретейл и финансовую сферу. Вероятно, возрастет интенсивность атак на промышленность, энергетику, строительный сектор, транспорт и логистику, а также перерабатывающие предприятия с современным и дорогим оборудованием. Наблюдается тенденция к росту сложности и количества Software Supply Chain Attacks — попытки реализации недопустимых событий в компаниях разработчиков и поставщиков ПО производятся регулярно. При этом универсальной «коробки», которую можно было бы установить и не беспокоиться о безопасности бизнеса, не существует, — рассказал Гузаиров.

По словам специалиста, для противостояния цифровым угрозам компаниям нужно усиливать периметр защиты, устранять абсолютно все уязвимости в ИТ-инфраструктуре, повышать квалификацию специалистов по ИБ, проводить для них киберучения, максимально приближенные к реальным атакам. Все это потребует увеличения бюджета на ИБ и стимулирует новый витое развития рынка.

Если говорить о других сегментах ИТ, то острая нехватка кадров в ИТ-сфере приведет к развитию технологий, которые снижают воздействие кадрового дефицита:

автоматизация — ML и AI все больше встраиваются в жизнь рядовых пользователей, сокращают потребность в кадрах, позволяют увеличить «количество рук/глаз»;

облака, в т.ч. защищенные облака — «за меня централизованно уже решают проблемы специально подготовленные среды и люди»;

системы по качественному сбору, обработке и аналитике огромных массивов данных.

«Второе дыхание, возможно, получит технология блокчейн»

Ленар Рахматуллин — руководитель по развитию международного бизнеса ICL Services



— 2023 год характеризуется рядом трендов. Первый из них — это общемировой тренд на деглобализацию, защиту и закрытие рынков сбыта, деофшоризацию производств и санкционной политики. Ведущие страны возвращают полупроводниковые производства на свою территорию и конкурируют за обладание разработками по части искусственного интеллекта, технологиями 5G и 6G.

При этом, по словам эксперта, жесткая монетарная политика в России и мире, высокая инфляция затрудняют инвестиции компаний в обновление парка ИТ-оборудования и ПО, а также снижают возможности по расширению бизнеса и, соответственно, закупки оборудования и ПО. Эти факторы замедляют рост глобального рынка ИТ, подчеркивает он.

Как отметил Рахматуллин, для России технологический суверенитет является важнейшим трендом на текущий момент, так как рынок ИТ в стране находится под влиянием последствий геополитических событий и продолжает адаптироваться к новой реальности: «Поэтому из-за ухода с российского рынка или существенного сокращения присутствия на рынке зарубежных крупных вендоров оборудования и ПО, таких как Microsoft, Google, Apple, IBM и прочих, открываются новые возможности для развития отечественных ИТ-решений. При государственной поддержке быстрыми темпами развиваются отечественные производители ИТ-оборудования, включая сетевые, серверные решения, ноутбуки и ПК, производители общесистемного ПО, включая операционные системы, СУБД. Другим важнейшим развивающимся сектором является кибербезопасность. Это направление является сейчас наиболее развитым, лидирующим сектором ИТ-рынка, и именно в этом направлении уже сейчас можно найти решения, конкурирующие по уровню инноваций с мировыми лидерами».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его словам, в такой обстановке большое развитие получают крупные системные интеграторы, которые могут предложить госсектору и крупнейшим компаниям помощь в перестройки своего ИТ-ландшафта на новые рельсы и внедрению отечественные разработки.

— Но нелегко приходится небольшим ИТ-компаниям, работающим преимущественно с малым бизнесом. Ключевые сложности, с которыми они могут сталкиваться — это сокращение ИТ-бюджетов у заказчиков, переход бизнеса в серый сегмент ПО и оборудования, поставляемого по параллельному импорту, конкуренция за специалистов по уровню зарплат с ведущими игроками, которые могут предложить до 2—3 раз более высокий уровень оплаты и интересные задачи. Это касается как компаний — разработчиков общего ПО (ERP, CRM системы, мобильные приложения и веб-сайты и так далее), так и небольших системных интеграторов и ИТ-сервисных компаний, — рассказал представитель ICL Services.

Существенное влияние на ИТ-рынок, по его словам, продолжат оказывать рецессионные явления, высокая инфляция и деглобализация. На ИТ-рынке России ожидается увеличение финансирования и поддержки со стороны государства, уверен Ленар Рахматуллин.

— В следующем году начнут давать плоды и текущие темпы развития отечественных решений. Как на уровне государства, так и на уровне коммерческих компаний и даже частных лиц будет происходить повсеместное внедрение российских решений. Например, уже в 2024 году на полках в ретейле появятся ноутбуки под маркой OSIO от «ICL Техно», собранные и произведенные в России. Будет постепенно повышаться доля отечественной элементной базы. Другим ярким примером являются решения компании Yandex для бизнеса, предлагающие продукты, с успехом заменяющие решения от Google и Microsoft, — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Эксперт также напомнил, что уже в этом году началась миграция на отечественные операционные системы государственного сектора. По его словам, в течение 1—2 лет подобные системы и опыт по их внедрению будут быстро тиражироваться и в другие регионы, а также затронут и коммерческие компании. Не исключено, что со временем этот тренд коснется и отдельных частных лиц.

— Так как все-таки важнейшим стратегическим направлением развития ИТ-рынка в России остается формирование технологического суверенитета, то среди наиболее приоритетных секторов для развития ИТ-рынка можно выделить следующие направления: кибербезопасность; разработка и производство полупроводников, включая чипы, материнские платы, оборудование; разработка общесистемного ПО — операционные системы, СУБД и прочее; разработки, связанные с использованием ИИ, особенно в оборонном секторе (распознавание объектов, управление беспилотными летательными аппаратами, обработка данных СМИ и соцсетей для выявления угроз). А в выстраивании стабильных и независимых от внешних факторов процессов взаиморасчетов между субъектами внутри страны и за ее пределами второе дыхание, возможно, получит технология блокчейн, — рассказал руководитель по развитию международного бизнеса ICL Services.

«Достижение стратегических целей по цифровому суверенитету останется главной темой в 2024 году»

Тимур Ахмеров — генеральный директор «БАРС Груп»

— За этот год мы стали свидетелями опережающего развития ИТ-отрасли страны. Многие события привели к прорывному переходу к цифровизации бизнес-процессов и ключевых отраслей экономики, значительно ускорив естественный прогресс.

По словам Ахмерова, ИТ-компании работали в период турбулентности и перемен, но сам критический момент позволил всем пересмотреть приоритеты и бизнес-процессы, взглянуть под другим углом и на миссию бизнеса, и на задачи всей ИТ-индустрии. Как отметил эксперт, рынок в этом году динамично рос, а заказчики продолжили реализацию проектов пилотирования и внедрения новых решений. Показатели развития ИТ-рынка в стране также продолжили свой рост. Например, российские разработчики программного обеспечения в 2023 году достигли оборота в 1,7 трлн рублей, отметил он.

— Российская ИТ-индустрия, проходя этап адаптации к новым вызовам, продолжила опираться на собственный экономический потенциал и государственную поддержку. 2023 год можно в целом охарактеризовать трендом на адаптацию и стабилизацию ИТ-рынка, а также продвижение ПО отечественных производителей, — сказал Тимур Ахмеров.

Фото: realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов

Гендиректор «БАРС Груп» подчеркнул, что ИТ-рынок адаптировался к новой реальности и правилам: нашлись альтернативы большинству зарубежных цифровых решений. «Произошел серьезный рост компаний-разработчиков в связи с взятым курсом на импортозамещение во всех отраслях. Нашей компании также удалось за эти годы выпустить ряд продуктов, которые успешно конкурируют на государственном и корпоративном рынке с западными решениями. Российские системные интеграторы и дистрибьюторы, сумевшие перенастроить партнерские отношения, логистику, маркетинг и бизнес-модели, показывают позитивную динамику», — заявил он.



По его словам, в уходящем году многие ИТ-тренды, о которых так много и часто говорили (интернет вещей, ИИ, облачные технологии и т.д.), уступили место более актуальной технологической повестке.

— Прежде всего речь об укреплении цифрового суверенитета и локализации ключевых технологий для бесперебойного функционирования критической инфраструктуры бизнеса и государства. В 2023 году потребности государства, бизнеса и человека приоритезированы в более тактические цели. В течение всего года разрабатывались и внедрялись локальные концепции, которые отвечали требованиям российского рынка и специфике местных бизнес-процессов, — рассказал эксперт.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме того, как обозначил генеральный директор «БАРС Груп», в 2023 году в процесс цифровой трансформации активно включился и производственный сектор, для которого это стало необходимым условием выживания в конкурентной среде. По его словам, для российских разработчиков открылось окно возможностей — перевести промышленность на новый качественный уровень использования цифровых, теперь уже отечественных решений.



— Промышленные предприятия при поддержке государства стремятся внедрять эффективные решения с реальной применимостью в производственном процессе, способные принести быстрый экономический эффект. Сегодня в производственной сфере прослеживается тренд на VR и AR. Такие технологии широко востребованы в транспортной отрасли (ж/д, авиа-, морские и речные перевозки), нефтегазовой, машиностроительной, сельскохозяйственной, в авиаотрасли, в энергетике, медицине и ретейле. В целом в любой отрасли эти технологии имеют практические бизнесовые сценарии, хотя, конечно, в первую очередь использование таких технологий востребовано там, где есть сложные агрегаты, — рассказал Тимур Ахмеров.

Что касается производства техники, то, как отметил предприниматель, в России к концу 2023 года выросли продажи компьютеров и ноутбуков, к тому же очень существенно — более чем на треть всего за год. На рост продаж российских ПК, в том числе, влияет массовый переход на российское ПО. В 2024 году тренд на отечественное ПО и операционки сохранится, считает он.

Развитие российского ИТ по-прежнему будет происходить с учетом внутренних особенностей и актуальной геополитической обстановки: «Главными приоритетами на 2024 год станут сохранение темпов роста экономики данных, развитие цифровой грамотности, компетенций и кадров. Отдельное внимание отрасль будет уделять разработке и реализации национального проекта «Экономика данных».

— Достижение стратегических целей по цифровому суверенитету страны останется главной темой и в наступающем году. Активное импортозамещение продолжится на рынке промышленности и крупного бизнеса. Предприятия продолжат переходить на отечественные ИТ-решения, продолжится спрос на ИТ-услуги как коммерческом, так и в госсекторе. Бизнес и крупные предприятия продолжат оптимизацию своей ИТ-архитектуры и переход на отечественные разработки, нацеленные на локальные задачи бизнеса с высокой степенью адаптивности под быстро меняющиеся условия рынка. Драйверами рынка в 2024 году станет разработка российских программных решений для тех ниш, в которых ранее доминировали зарубежные игроки и мировые технологические гиганты, а также сектор техподдержки, — заявил эксперт.

Фото: realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов

При этом, как считает Тимур Ахмеров, снизится спрос на облачные сервисы, в приоритете будет интеграция продуктов в собственную инфраструктуру: «На мой взгляд, тенденцией в российском ИТ будет опережающее развитие производства высокотехнологичного оборудования в России».

Вместе с этим государственные системы и сервисы будут продолжать развиваться, но с более четким упором на безопасность.

— В 2024-м все больше внимания будет уделяться вопросу переиспользования данных в сквозных отраслях. Можно также прогнозировать рост количества цифровых продуктов, направленных на внедрение предиктивной аналитики, а также проектов на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. Фундаментальной основой развития проектов в различных сферах применения станут качественные, организованные и правильно структурированные наборы данных, которые используются для хранения, обработки и анализа информации, — заключил руководитель «БАРС Груп».

«Определенный пик по количеству атак пройден»

Алексей Киселев — руководитель отдела по работе с малым и средним бизнесом «Лаборатории Касперского»

— Сегодня количество киберугроз значительно увеличилось, но принципиально новых видов не возникло. Выросло именно количество как массовых, так и сложных киберугроз. Если раньше они были направлены, как правило, на крупные компании и корпорации, ассоциируемые с государством, то за последние полтора-два года мы видим сложные атаки на средний бизнес. К сожалению, даже небольшие компании столкнулись с угрозами, обходящими базовые средства защиты.

— У нас есть неутешительная статистика, согласно которой с начала 2022 года увеличилось число атак шифровальщиков. Это одна из наиболее разрушительных и опасных угроз. Рост числа этих атак мы наблюдали на протяжении всего прошлого года, и он продолжается. У нас есть статистика по обращениям компаний, столкнувшихся с атаками шифровальщиков. Количество таких обращений в четвертом квартале 2022 года было в два раза больше, чем в третьем, а в середине февраля 2023 года было больше, чем в октябре — декабре 2022-го. Мы видим кратный рост таких обращений от квартала к кварталу, — рассказал Киселев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По его словам, ситуация с кибербезопасностью в целом будет развиваться в том же ключе, в котором она развивается прямо сейчас: «Можно сказать, что определенный пик по количеству атак пройден и в очень непростой ситуации отечественные ИБ-решения помогли отразить беспрецедентный кибершторм. Но это не значит, что можно расслабиться. Атак по-прежнему больше, чем до 2022 года, а техники и тактики злоумышленников продолжают развиваться».

— Из трендов этого года также можно отметить масштабный переход российских организаций на различные ИT-продукты на базе операционной системы Linux. Мы видим это и приспосабливаем под это текущие защитные решения, которые по функциональности и эффективности уже не уступают аналогичным для Windows, — добавил эксперт.

*социальная сеть признана экстремистской и запрещена в РФ

**социальная сеть признана экстремистской и запрещена в РФ



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