Команду по обучению Grok в xAI после массовых увольнений возглавил студент

Из команды по разметке данных уволили более 600 человек за несколько дней

В компании xAI, занимающейся разработкой искусственного интеллекта Grok, прошли масштабные сокращения среди сотрудников команды по разметке данных. По данным Business Insider, за несколько дней работы лишились более 600 человек, включая девять руководителей, чьи аккаунты в Slack были деактивированы. После этого обязанности руководителя команды перешли к студенту Диего Пасини, который начал работу в компании восемь месяцев назад.

Пасини окончил школу в 2023 году и присоединился к xAI в январе после победы в хакатоне компании в Сан-Франциско. Вскоре он возглавил команду, которая занимается разметкой и классификацией данных для обучения искусственного интеллекта. По информации Business Insider, до сокращений в подразделении было около 1500 человек, сейчас — примерно 900.

12 сентября компания уволила более 500 сотрудников команды, а через несколько дней — еще свыше 100 человек. 15 сентября Пасини провел общее собрание с оставшимися сотрудниками и заявил, что новых сокращений не планируется. Однако вскоре после этого увольнения продолжились. Работники также рассказали, что в последние дни проводятся быстрые индивидуальные встречи, где сотрудников просят объяснить суть их работы.

Артем Гафаров