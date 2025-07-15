Oracle вложит $3 млрд в инфраструктуру AI и облака в Германии и Нидерландах

Oracle объявила о значительных инвестициях в европейскую инфраструктуру: $2 млрд будет направлено в развитие облачных систем и AI в Германии, а $1 млрд — в Нидерланды. Эти средства пойдут на создание новых дата‑центров и усиление вычислительных возможностей, чтобы удовлетворить растущий спрос на технологии искусственного интеллекта и облачные решения, сообщили в компании в пресс‑релизе 15 июля.

Главная цель — укрепить позиции Oracle на европейском рынке и обеспечить клиентам быструю и надежную работу сервисов. Инвестиции позволят компании расширить сеть облачных регионов, снизить задержки и улучшить производительность сервисов, что особенно важно для крупных предприятий и государственных организаций.

План вложений рассчитан на пять лет и стал частью стратегии Oracle по расширению глобального присутствия. Компания намерена конкурировать с ведущими провайдерами, предлагая современные решения для AI и облака под требования локальных регуляторов и бизнес‑партнеров. Эти проекты также могут поспособствовать технологическому росту в странах, где разворачивается инфраструктура Oracle.

Артем Гафаров