Хидео Кодзима: ИИ отнимает у человека случайность — а значит, и свободу

В новом интервью японскому изданию Denfaminico Gamer геймдизайнер Хидео Кодзима высказался о растущей роли искусственного интеллекта в жизни человека. По его мнению, главная опасность современных ИИ-систем — не в самих технологиях, а в том, что они все чаще подменяют собой человеческий выбор.

Кодзима отметил, что человек становится зависим от советов алгоритмов: куда пойти, с кем встретиться, что посмотреть. Это, по его словам, лишает нас спонтанности — той самой случайности, которая делает жизнь настоящей. «Случайные события — важная часть человеческого опыта. Если ИИ начинает все решать за тебя, ты теряешь возможность выбирать и проживать что-то по-настоящему свое», — подчеркнул он.

Создатель Death Stranding объяснил, что не призывает отказываться от ИИ, но считает важным сохранить дистанцию: технологии должны помогать, а не подчинять. Особенно это стало заметно во время пандемии, когда цифровые инструменты стали основным способом общения. Однако, как считает Кодзима, никакие голосовые помощники и нейросети не заменят телесного, офлайнового опыта — запахов, тактильных ощущений, личных встреч.

Он убежден, что людям необходимо осознавать границу между комфортом и утратой контроля. ИИ может быть полезным компаньоном, но если передать ему право выбора — можно утратить подлинную свободу.

Артем Гафаров