Huawei стремится выйти на рынок ИИ‑чипов в странах Ближнего Востока и Юго‑Восточной Азии

Фото: Максим Платонов

Huawei активно ищет возможности для экспорта своих ИИ‑чипов на рынки Ближнего Востока и Юго‑Восточной Азии, стремясь составить конкуренцию американскому производителю Nvidia. Компания предложила свои более старые чипы Ascend 910B потенциальным покупателям в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Таиланде. Однако, по сообщениям Bloomberg, переговоры пока не привели к заключению сделок: в ОАЭ интерес оказался минимальным, а статус переговоров с Таиландом остается неопределенным.

Кроме того, Huawei продвигает удаленный доступ к более современным ИИ‑системам CloudMatrix 384, однако они пока не готовы к экспорту из-за ограниченного производства. Внутри Китая компания сосредоточена на продаже чипов Ascend 910C компаниям, которые лишены доступа к передовым американским чипам из-за действующих экспортных ограничений США, направленных на ограничение военных возможностей Китая.

Ближний Восток продолжает развиваться как значимый рынок для ИИ‑чипов: компании Nvidia и другие американские фирмы уже заключили сделки в регионе. Влияние на конкурентную среду оказывают геополитические напряжения, включая прошлые соглашения, такие как контракт на $600 миллиардов между США и Саудовской Аравией при бывшем президенте Дональде Трампе.

Артем Гафаров