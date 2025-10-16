Прибыль TSMC выросла на 39% благодаря росту спроса на чипы для ИИ

Тайваньский производитель установил новый рекорд прибыли и повысил прогноз по выручке на 2025 год

Тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) сообщила о росте чистой прибыли за третий квартал на 39,1% по сравнению с прошлым годом. Результаты превзошли ожидания аналитиков и стали рекордными на фоне продолжающегося бума в сфере искусственного интеллекта.

Выручка компании выросла на 30,3% и достигла 989,9 млрд тайваньских долларов, превысив прогноз в 977,4 млрд. Чистая прибыль составила 452,3 млрд тайваньских долларов против ожидавшихся 417,7 млрд. Это также на 13,7% больше, чем во втором квартале, когда компания уже установила предыдущий рекорд.

TSMC является крупнейшей технологической компанией Азии по рыночной капитализации и производит чипы для таких гигантов, как Nvidia и Apple. Глава компании Ц. Ц. Вэй заявил, что рост интереса к моделям искусственного интеллекта со стороны потребителей усиливает спрос на вычислительные мощности и, соответственно, на полупроводники. По его словам, «тенденция к расширению ИИ укрепляется».



Основным источником дохода стал сегмент высокопроизводительных вычислений, куда входят продукты для ИИ и сетей 5G. На него пришлось 57% выручки за июль — сентябрь. По данным компании, передовые чипы с технологическим процессом 7 нанометров и меньше обеспечили 74% от общей выручки за период.

Артем Гафаров