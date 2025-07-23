Alibaba представила «самый продвинутый» open‑source AI‑кодер Qwen3‑Coder

Новая модель решает комплексные задачи программирования и конкурирует с GPT‑4 и Claude

Alibaba запустила Qwen3‑Coder — open-source AI‑модель для программирования, которую компания называет самой передовой среди своих разработок. Модель предназначена для сложных задач кодирования и может самостоятельно выполнять многоэтапные операции в рамках подготовки программного обеспечения.

Компанию характеризуют как сильного участника в «agentic AI coding tasks», где ИИ способен самостоятельно решать задачи программного характера. Qwen3‑Coder, как сообщается, превосходит конкурентов из Китая, таких как DeepSeek и Moonshot AI. По результатам тестов он сопоставим с ведущими западными вариантами — Claude от Anthropic и GPT‑4 от OpenAI.

Успех Qwen3‑Coder подчеркивает растущую конкуренцию в области искусственного интеллекта между китайскими и западными технологическими компаниями. Alibaba открыто предоставляет модель сообществу, стимулируя широкое использование и продвижение открытых стандартов в разработке ПО.

Выпуск Qwen3‑Coder служит важной вехой в стратегии Alibaba, направленной на укрепление позиций в глобальной AI‑гонке. Ожидается, что открытость модели привлечет разработчиков и ускорит запуск специализированных решений для автоматизации программирования.

Артем Гафаров