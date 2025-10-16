Крупнейшие банки Уолл-стрит начинают перестройку бизнеса под искусственный интеллект

JPMorgan и Goldman Sachs внедряют ИИ в ключевые процессы и ограничивают рост штата

Крупнейшие банки США объявили о масштабной перестройке своих бизнес-процессов вокруг искусственного интеллекта. JPMorgan Chase и Goldman Sachs планируют внедрить ИИ во все направления работы — от обслуживания клиентов до внутренних операций, что уже влияет на их кадровую политику.

По данным CNBC, JPMorgan в своем отчете за третий квартал сообщил о росте прибыли на 12%, до $14,4 млрд, при этом число сотрудников увеличилось всего на 1%. Руководство банка получило указание избегать новых наймов, поскольку технологии ИИ должны взять на себя часть рутинных задач. Финансовый директор банка Джереми Барнум отметил, что компания «избегает автоматического решения любых проблем через наем». На конец сентября в JPMorgan работало более 318 тыс. человек.

Глава банка Джейми Даймон ранее заявил, что искусственный интеллект действительно приведет к сокращению ряда рабочих мест, однако затронутые сотрудники смогут пройти переподготовку. По его словам, общий штат банка в будущем может даже увеличиться, если ИИ повысит производительность и создаст новые направления работы.

Схожую стратегию озвучил и глава Goldman Sachs Дэвид Соломон. В служебной записке он заявил сотрудникам, что банк «должен быть быстрее и гибче», чтобы воспользоваться возможностями, которые открывает искусственный интеллект. По его словам, речь идет не только о внедрении новых технологий, но и о пересмотре структуры управления, способов принятия решений и оценки эффективности работы.

Goldman Sachs планирует ограничить рост числа сотрудников и провести точечные сокращения, чтобы сосредоточиться на автоматизации и повышении прибыли. При этом общий штат банка, насчитывающий около 48 тыс. человек, все еще растет. В компании считают, что внедрение ИИ повысит качество клиентского сервиса и производительность, а также поможет оптимизировать внутренние процессы, такие как подключение новых клиентов и продажи.

Артем Гафаров