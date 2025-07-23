xAI Маска пытается привлечь до $12 млрд для масштабирования ИИ-инфраструктуры

Запрос на долг связан с покупкой чипов Nvidia, подготовкой супер‑кластера и финансированием Grok

xAI, компания Илона Маска, ведет переговоры с ValorEquityPartners о привлечении до $12 млрд в виде долгового финансирования для расширения ИИ-инфраструктуры. Средства будут направлены на закупку большого количества чипов Nvidia, которые затем будут отданы в лизинг xAI для построения нового супер‑кластера Grok.

Сейчас Grok работает на кластере из 230 тысяч графических процессоров, включая 30 тысяч чипов GB200. xAI планирует запустить еще один кластер на 550 тысяч GB200 и GB300, что значительно усилит вычислительные мощности компании. Потребность в таком объеме объясняется сложностью и масштабами задач по обучению ИИ-моделей.

Расходы xAI в 2025 году оцениваются примерно в $13 млрд, при этом компания пока не приносит серьезной прибыли и продолжает генерировать убытки. Необходимость залога, включая интеллектуальную собственность Grok, отражает осторожность потенциальных инвесторов.

Ранее xAI уже привлекла $10 млрд — $5 млрд в виде долга и $5 млрд в виде акционерного капитала, включая $2 млрд от SpaceX. Совокупные инвестиции с 2023 года превысили $12 млрд. Это показывает, что Маск готов использовать ресурсы своей экосистемы для поддержки проекта.

Инвесторы требуют ограничения сроков возврата и общей суммы займа — предполагается трехлетний период и потолок на объем финансирования. Одновременно обсуждается вовлечение Tesla и других компаний Маска в стратегическое финансирование xAI, включая потенциальное голосование акционеров по этому вопросу.

Если стратегия сработает, xAI получит одну из крупнейших коммерческих суперкомпьютерных инфраструктур в мире. Однако высокая стоимость чипов и неопределённость обратной монетизации Grok создают риски для инвесторов и могут потребовать дальнейших раундов финансирования.

Артем Гафаров