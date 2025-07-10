В Дубае в сентябре откроется ресторан WOOHOO с «шеф-поваром» на базе ИИ

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В сентябре в центре Дубая, у подножия «Бурдж-Халифа», распахнет двери WOOHOO — ресторан, где все элементы, от меню до оформления и сервиса, будут спроектированы искусственным интеллектом под названием «шеф Aiman».

Aiman обучен на основе многолетних исследований в области пищевой науки, данных о молекулярном составе продуктов и более тысячи рецептов мировой кухни. Модель анализирует текстуры, кислотность и пр., генерируя нетипичные сочетания, которые затем дорабатываются командой под руководством известного шефа Рейфа Отмана.

По замыслу создателей, Aiman поможет сократить пищевые отходы: он будет придумывать блюда из обрезков и субпродуктов, нередко выбрасываемых ресторанами. Долгосрочная цель — лицензировать модель в заведениях по всему миру для повышения устойчивости и эффективности.

Внедрение AI-технологий в общепите уже находит отражение в разных странах. Так, в Москве открылось кафе Futuramen, меню и дизайн которого полностью разработаны нейросетью. Российские и зарубежные рестораторы отмечают, что ИИ способен ускорять тестирование рецептов и снижать издержки, но полностью заменить человека пока не может.

Артем Гафаров