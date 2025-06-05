Университет Иннополис получит 676 млн рублей на исследования в сфере ИИ

Фото: Роман Хасаев

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко представил итоги отбора исследовательских центров в сфере ИИ в рамках «третьей волны» грантовой поддержки. В число победителей вошел исследовательский центр Университета Иннополис.

Всего в конкурсе, организованном Минэкономразвития России совместно с экспертами центра САПФИР, приняли участие 19 вузов из 10 регионов страны. Семь исследовательских центров, включая НИУ ВШЭ, Университет Иннополис, ИСП РАН, ИТМО, МФТИ, Сколтех и впервые — МГУ им. М.В. Ломоносова, получат по 676 млн рублей на два года (до 2026 года) для проведения фундаментальных исследований в области ИИ. Общая сумма финансирования составит 4,7 млрд рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Чернышенко отметил эффективность предыдущих этапов грантовой поддержки, подчеркнув, что центры «первой» и «второй» волны уже внесли значительный вклад в развитие российского ИИ, создав почти половину всего научного задела в этой области. Он также указал на целевой показатель — публикацию не менее 450 работ на ведущих мировых конференциях по ИИ к 2030 году.

Гранты предоставляются в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных».

Напомним, Татарстан занял первое место в рейтинге цифровой трансформации среди всех субъектов России.

Рената Валеева