Университет Иннополис получит 676 млн рублей на исследования в сфере ИИ
Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко представил итоги отбора исследовательских центров в сфере ИИ в рамках «третьей волны» грантовой поддержки. В число победителей вошел исследовательский центр Университета Иннополис.
Всего в конкурсе, организованном Минэкономразвития России совместно с экспертами центра САПФИР, приняли участие 19 вузов из 10 регионов страны. Семь исследовательских центров, включая НИУ ВШЭ, Университет Иннополис, ИСП РАН, ИТМО, МФТИ, Сколтех и впервые — МГУ им. М.В. Ломоносова, получат по 676 млн рублей на два года (до 2026 года) для проведения фундаментальных исследований в области ИИ. Общая сумма финансирования составит 4,7 млрд рублей.
Чернышенко отметил эффективность предыдущих этапов грантовой поддержки, подчеркнув, что центры «первой» и «второй» волны уже внесли значительный вклад в развитие российского ИИ, создав почти половину всего научного задела в этой области. Он также указал на целевой показатель — публикацию не менее 450 работ на ведущих мировых конференциях по ИИ к 2030 году.
Гранты предоставляются в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных».
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