Citi и Ant International тестируют AI‑решение для снижения затрат на валютный хеджинг

Новая система с ИИ прогнозирует валютные курсы и помогла авиакомпании сократить расходы на хеджирование на 30%

Фото: Артем Дергунов

Citigroup совместно с Ant International запустили пилотную программу, использующую искусственный интеллект для оптимизации валютного хеджирования. Инструмент сочетает систему фиксированных валютных ставок Citi и модель Falcon Time‑Series Transformer от Ant, позволяя компаниям точнее прогнозировать курсы валют и снизить расходы на защиту от валютных рисков.

Пилотная версия инструмента была протестирована на крупной азиатской авиакомпании и уже показала уменьшение затрат на хеджирование онлайн‑продаж билетов на 30%. Это демонстрирует эффективность AI‑подхода в снижении тарифов на финансовые операции и оптимизации бизнес‑процессов.

Citi и Ant планируют расширить использование инструмента на другие отрасли, включая e‑commerce и логистику. Это входит в стратегию крупных банков, которые всё активнее внедряют AI‑решения: Citi уже предложила такие инструменты своим 140 000 сотрудникам, а похожие системы есть у Morgan Stanley и Bank of America.

Артем Гафаров