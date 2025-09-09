Сэм Альтман заявил, что боты делают социальные сети почти фейковыми

Глава OpenAI отметил, что пользователи Reddit и X становятся похожи на искусственный интеллект

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что из-за ботов стало трудно понять, какие посты в социальных сетях написаны людьми, а какие — искусственным интеллектом. Он заметил это, читая обсуждения в субреддите r/Claudecode, посвященном OpenAI Codex, где пользователи активно обсуждали переход на сервис.

Альтман отметил, что многие реальные пользователи перенимают стиль написания моделей ИИ, фанатские группы действуют схожими способами, а социальные сети мотивируют участников публиковать больше контента ради вовлеченности и дохода. По его мнению, это делает посты «подозрительно похожими на ботов». Он также упомянул возможность скрытой рекламы и продвижения от конкурентов, что усложняет оценку достоверности сообщений.

Ранее пользователи негативно реагировали на выпуск GPT-5, жалуясь на изменения в модели, и обсуждали это в Reddit и X. Альтман признает, что такие реакции могли повлиять на впечатление, что соцсети стали «фейковыми».

По данным компании Imperva, более половины интернет-трафика в 2024 году приходилось на не человека, в том числе на модели ИИ. Бот Grok на платформе X также сообщил, что число ботов насчитывает сотни миллионов. Эксперименты показали, что даже если создать соцсеть полностью из ботов, они формируют свои группы и эхо-камеры, повторяя поведение живых пользователей.

Артем Гафаров