В американской школе за $40 000 в год ученики учатся с помощью искусственного интеллекта

В Остине школьники четвертых и пятых классов проходят утренние уроки по персонализированным AI-программам, а взрослые в классе лишь помогают и мотивируют

Фото: Артем Дергунов

В Alpha School в городе Остин, штат Техас, учащиеся четвертого и пятого классов проводят утро за изучением математики, науки и чтения с помощью программного обеспечения на базе искусственного интеллекта. Каждый ученик проходит программу в собственном темпе, а взрослые в классе, которых называют наставниками, получают высокие зарплаты и помогают детям оставаться мотивированными и сосредоточенными.

По словам наставника Люка Филлипса, технологии не заменяют учителей, а работают вместе с ними, позволяя учитывать индивидуальные способности и темп каждого ребенка. После утренних занятий школьники занимаются проектной работой, изучают основы финансовой грамотности и учатся публичным выступлениям — навыкам, которые, по мнению основательницы школы МакКензи Прайс, важны для жизни.

Школа была основана в 2014 году и сейчас имеет 16 кампусов. Каждый ученик получает еженедельно 30 минут индивидуального общения с наставником и участвует в групповых мастер-классах. Обучение в школе стоит $40 000 в год, что делает ее одной из самых дорогих частных школ США.

По данным школы, ее ученики показывают результаты в верхнем 1% по стандартизированным тестам, однако эксперты предупреждают, что пока нет доказательств эффективности полностью AI-ориентированного обучения. Тем не менее программа привлекает детей, и многие, как ученик Смит Адреон, называют ее «потрясающей».

Артем Гафаров