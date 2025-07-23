Amazon приобретает стартап Bee, создающий AI‑браслеты с прослушкой

Носимое устройство автоматически транскрибирует разговоры и составляет заметки

Amazon объявил о планах приобрести стартап Bee из Сан‑Франциско, разрабатывающий носимое устройство AI‑браслет стоимостью $50. Устройство автоматически слушает разговоры пользователя и преобразует их в текст, создавая резюме дня и список задач. Сделка еще не завершена и ее условия не разглашаются.

Bee основана в 2022 году, ее браслет уже поддерживает подборку напоминаний, заметок и рекомендаций на основе услышанного. При этом Amazon заявляет, что сохранит текущие нормы конфиденциальности устройства, включая отсутствие хранения аудио, и намерен расширить возможности контроля пользователей над записью.

Новое приобретение обозначает возврат Amazon к носимым устройствам после закрытия проекта Halo в 2023 году. Bee, вероятнее всего, войдет в подразделение Amazon Devices, которым руководит Панос Панай, а сотрудники стартапа получат предложения о переходе в компанию.

Сделка стала частью общей стратегии Amazon по усилению AI‑инициатив через Amazon Web Services, где также готовятся новые технологии и продукты с голосовыми AI‑помощниками и интеграциями в здравоохранение и розницу.

Артем Гафаров