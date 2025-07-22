Британия и OpenAI заключили стратегическое партнерство в области ИИ

Соглашение предусматривает исследование безопасности ИИ, развитие дата‑центров и применение технологий в госсекторе

Великобритания и OpenAI подписали стратегическое соглашение, направленное на углубление сотрудничества в исследованиях по безопасности искусственного интеллекта и инвестиции в ИИ‑инфраструктуру, включая строительство дата‑центров. Партнерство можно назвать частью правительственного плана сделать страну мировым лидером в сфере ИИ.

По условиям документа, OpenAI предоставит технические консультации Британскому институту безопасности ИИ, расширит свое лондонское представительство и увеличит исследовательско-инженерную команду. Ожидается, что ее технологии найдут применение в сферах правосудия, обороны, секурити и образовательных технологий, повышая эффективность госуслуг.

Министр по цифровым технологиям Питер Кайл подчеркнул, что план включает инвестиции в размере одного миллиарда фунтов стерлингов для увеличения вычислительных мощностей страны в двадцать раз за пять лет. OpenAI благодаря этой инициативе может внести значительный вклад в рост продуктивности экономики на 1,5% в год — оценочно на £47млрд ежегодно за десять лет.

Компания во главе с Сэмом Олтманом выразила признательность правительству за проактивность и готовность использовать ее технологии в государственных инициативах. Партнерство рассматривается как возможность масштабировать применение ИИ в публичном секторе и усилить технологический потенциал Британии.

Артем Гафаров