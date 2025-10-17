В Огайо предложили запретить признавать искусственный интеллект личностью

Законопроект также запрещает жителям вступать в брак с ИИ и ограничивает его участие в бизнесе

Фото: Артем Дергунов

В американском штате Огайо республиканец Тэддиус Клаггетт внес законопроект, запрещающий признавать искусственный интеллект личностью и заключать с ним браки. Документ под номером HB 469 был представлен в конце сентября и определяет ИИ как «несенситивную сущность», то есть систему без сознания и права на юридическое признание.

По словам Клаггетта, цель инициативы — не допустить, чтобы технологии начали выполнять функции, предназначенные только для человека. Он подчеркнул, что речь не идет о браках с роботами в привычном смысле, но закон должен заранее исключить возможность признания таких союзов. Политик отметил, что ИИ не должен иметь права принимать решения от имени человека, владеть имуществом или выступать в роли руководителя компании.

Законопроект прямо запрещает системам искусственного интеллекта владеть недвижимостью, интеллектуальной собственностью и банковскими счетами. Любые действия или вред, причиненные ИИ, предлагается считать ответственным человека, который им владеет или разработал технологию. По словам Клаггетта, закон необходим для того, чтобы «человек всегда оставался главным в отношениях с технологиями».

По данным исследования маркетинговой компании Fractl, 22% пользователей уже отмечали эмоциональную привязанность к чат-ботам, а 3% признались, что рассматривают их как романтических партнеров. При этом 16% респондентов заявили, что задумывались о наличии сознания у искусственного интеллекта.

Клаггетт отметил, что на разработку законопроекта повлияли аналогичные инициативы в Юте и Миссури, где также запретили приравнивать ИИ к человеку. Сейчас документ ожидает первого слушания в законодательном собрании Огайо. Законопроект обсуждается на фоне быстрого роста применения искусственного интеллекта в образовании, здравоохранении и финансовой сфере, а также строительства новых дата-центров, обеспечивающих работу ИИ-систем.

Артем Гафаров