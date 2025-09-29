Глава Walmart заявил, что ИИ изменит каждую работу

Компания сохранит численность в 2,1 млн сотрудников, но изменит структуру рабочих мест

Генеральный директор Walmart Дуглас Макмиллон заявил, что искусственный интеллект изменит каждую работу. По его словам, влияние новых технологий затронет сотрудников во всех сферах. Компания является одним из крупнейших работодателей США.

Вместе с Walmart аналогичные прогнозы делают и другие корпорации, включая Ford, JPMorgan Chase и Amazon. Руководители этих компаний также ожидают сокращений рабочих мест и рекомендуют заранее готовить сотрудников к переменам.

Макмиллон отметил, что изучение влияния ИИ на занятость стало частью всех плановых совещаний Walmart. Компания анализирует, какие профессии исчезают, какие развиваются, а какие остаются без изменений. По словам руководства, это поможет понять, где необходима переподготовка персонала.

Директор по персоналу Walmart Донна Моррис заявила, что общее число сотрудников компании останется на уровне 2,1 млн в ближайшие три года. Однако структура рабочих мест изменится, так как компания внедряет новые должности, связанные с разработкой и применением ИИ.

В Walmart уже работают чат-боты для клиентов, поставщиков и персонала. С помощью технологий компания управляет цепочками поставок и анализирует товарные тенденции. В июне для развития этих направлений в Walmart перешел бывший руководитель Instacart Дэниел Данкер.

Оптимизация складов с применением ИИ уже привела к сокращению части рабочих мест. Кроме того, в компании планируется автоматизация некоторых вспомогательных операций. Одновременно Walmart расширяет штат специалистов по обслуживанию магазинов, водителей грузовиков и сотрудников доставки.

Артем Гафаров